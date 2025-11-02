Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Rafael de Paula, en una imagen de archivo. R. C.

Muere a los 85 años Rafael de Paula, el torero del duende

El diestro jerezano, uno de los nombres propios de la historia de la tauromaquia, estaba considerado como un torero de culto

J. A. G.

Domingo, 2 de noviembre 2025, 20:05

Comenta

El torero jerezano Rafael de Paula, una de las figuras más carismáticas y polémicas del toreo contemporáneo, ha fallecido a los 85 años de edad ... por causas naturales, según han adelantado varios medios gaditanos. Nacido en el barrio de Santiago de Jerez de la Frontera, una de las cunas del flamenco, el 11 de febrero de 1940, sus cualidades le convirtieron en un torero de culto, que en 2002 mereció el reconocimiento del Ministerio de Cultura con la concesión de la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, un galardón reservado a quienes han contribuido de forma excepcional a la cultura española.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un menor de once años atropellado en la autovía A-92 de Granada
  2. 2 ¿Por qué el pitufo se llama así en Málaga?
  3. 3 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones
  4. 4

    Rafael Sánchez Durán: «Málaga está perdiendo una oportunidad industrial que no volverá en décadas»
  5. 5 El Ayuntamiento de Málaga ofrece 266 plazas de empleo público: este es el listado de plazas disponibles
  6. 6

    Absentismo laboral: cada vez más bajas y más largas
  7. 7 Evacuada una menor tras precipitarse por un barranco de unos 20 metros en Puerto de la Torre
  8. 8 Archivan la causa contra el jefe de la Policía Local de Alhaurín el Grande por la supuesta agresión a un joven, hijo del exjefe
  9. 9

    La Policía descarta el móvil terrorista en el ataque con cuchillos en un tren del Reino Unido
  10. 10 Herida grave una joven de 21 años en Madrid tras recibir un disparo en la cara

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Muere a los 85 años Rafael de Paula, el torero del duende

Muere a los 85 años Rafael de Paula, el torero del duende