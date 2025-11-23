Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Ornella Vanoni, durante el homenaje en el festival de San Remo en 2021. Efe

Muere a los 91 años Ornella Vanoni, la gran intérprete de la música italiana

La artista, que vendió más de 55 millones de discos, falleció a causa de un paro cardíaco en su casa de Milán

C. P. S.

Domingo, 23 de noviembre 2025, 11:35

Comenta

Ornella Vanoni, una de las grandes divas de la música italiana, murió la noche del viernes a los 91 años en su domicilio de Milán ... a causa de un paro cardíaco, según informó el periódico Corriere della Sera. Vanoni fue una de las cantantes más prolíficas de la escena italiana y alcanzó sus mayores éxitos en los años sesenta y setenta, con temas como 'Senza fine' (Sin fin), estrenada en 1961, y 'Domani è un altro giorno' (Mañana es otro día) de 1971. Sin embargo, su mayor éxito comercial fue 'L'appuntamento' ('La cita'), la versión italiana de la canción brasileña 'Sentado à beira do caminho' de Erasmo y Roberto Carlos. Estrenada originalmente en 1970, gozó de una enorme proyección mundial cuando apareció en la banda sonora de la película de Steven Soderbergh de 2004, 'Ocean's Twelve', expandiendo su éxito mucho más allá de las fronteras italianas.

