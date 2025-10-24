El MUCAC La Coracha estrena 'Deriva Sonora. La obra del mar' de Alessandra García

El MUCAC La Coracha de Málaga estrena la exposición escénica 'Deriva Sonora. La obra del mar' de Alessandra García (Málaga, 1984). La muestra, comisariada por ... Violeta Niebla, se podrá ver en el Espacio Cápsula de este centro municipal hasta el 30 de noviembre. Un proyecto que se adentra en las múltiples capas sonoras que se llevan a cabo en un proceso creativo. Qué queda cuando ya pasó. Indagando en textos, entrevistas, mensajes íntimos o reflexiones. El visitante podrá parar en esta cápsula-carpa y derivar con La obra del mar. Es un homenaje al paisaje sonoro que acompaña un proyecto. Como las olas van y vienen y nunca son las mismas.

El director de la Agencia Pública para la Gestión de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso y otros Equipamientos Museísticos y Culturales, Luis Lafuente, junto a la comisaria Violeta Niebla y la artista Alessandra García, presentaron ayer la exposición.

Ampliar SUR

Explicaron que es una exposición escénica que se despliega en cada ciudad durante dos años consecutivos. Cada edición se concibe como un díptico en movimiento: dos temporadas que dialogan entre sí, como las mareas que van y vuelven, construyendo una relación profunda con el territorio y su gente. Finalizado ese ciclo de dos años, el proyecto se traslada a una nueva ciudad, comenzando un nuevo díptico que resonará con el anterior, pero nunca será el mismo. Un ecosistema donde conviven lugar, formatos y maneras de contar.

Este año se celebró del 1 al 31 de agosto en la provincia de Málaga en la costa de la provincia. Si en trabajos anteriores la artista se preguntaba quién era, en esta exposición se pregunta a qué dedica su vida, su arte, en el sentido más reflexivo de la pregunta.