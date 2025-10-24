Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El MUCAC La Coracha estrena 'Deriva Sonora. La obra del mar' de Alessandra García

La muestra, comisariada por Violeta Niebla, se podrá ver en el Espacio Cápsula de este centro municipal hasta el 30 de noviembre

SUR

málaga.

Viernes, 24 de octubre 2025, 02:00

Comenta

El MUCAC La Coracha de Málaga estrena la exposición escénica 'Deriva Sonora. La obra del mar' de Alessandra García (Málaga, 1984). La muestra, comisariada por ... Violeta Niebla, se podrá ver en el Espacio Cápsula de este centro municipal hasta el 30 de noviembre. Un proyecto que se adentra en las múltiples capas sonoras que se llevan a cabo en un proceso creativo. Qué queda cuando ya pasó. Indagando en textos, entrevistas, mensajes íntimos o reflexiones. El visitante podrá parar en esta cápsula-carpa y derivar con La obra del mar. Es un homenaje al paisaje sonoro que acompaña un proyecto. Como las olas van y vienen y nunca son las mismas.

