'El pintor y la modelo' (1963), de Pablo Picasso, un tema que también trató 'Munch'. Museo Reina Sofía/© Succession Pablo Picasso, VEGAP, Madrid, 2025

El MPM prepara para 2026 una gran exposición que enfrenta por primera vez a Picasso y Munch

El museo del artista también acogerá muestras de Vasconcelos y Asins, además de prorrogar hasta 2028 la colección semipermanente

Paco Griñán

Paco Griñán

Málaga

Viernes, 28 de noviembre 2025, 16:50

El Museo Picasso Málaga (MPM) ya tiene la hoja de ruta para 2026. Un itinerario en el que, partiendo de la obra del malagueño, viaja ... entre pasado y presente del arte contemporáneo. En el programa destaca la gran exposición del otoño -coincidiendo con el aniversario del nacimiento en octubre del pintor- que pondrá la obra de Pablo Picasso frente al espejo de otro de los grandes artistas del siglo XX, Edvard Munch, mientras que las otras dos exhibiciones en el Palacio de Buenavista tendrán nombre de mujer: Elena Asins y Joana Vasconcelos. Además, el Patronato del museo, reunido este viernes, ha aprobado la prórroga un año más, hasta 2028, de la actual colección semipermanente que, bajo el título 'Pablo Picasso: estructuras de la invención', exhibe obras prestadas por el nieto del pintor, Bernard Picasso, y Almine Rech.

