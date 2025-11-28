El MPM prepara para 2026 una gran exposición que enfrenta por primera vez a Picasso y Munch

El Museo Picasso Málaga (MPM) ya tiene la hoja de ruta para 2026. Un itinerario en el que, partiendo de la obra del malagueño, viaja ... entre pasado y presente del arte contemporáneo. En el programa destaca la gran exposición del otoño -coincidiendo con el aniversario del nacimiento en octubre del pintor- que pondrá la obra de Pablo Picasso frente al espejo de otro de los grandes artistas del siglo XX, Edvard Munch, mientras que las otras dos exhibiciones en el Palacio de Buenavista tendrán nombre de mujer: Elena Asins y Joana Vasconcelos. Además, el Patronato del museo, reunido este viernes, ha aprobado la prórroga un año más, hasta 2028, de la actual colección semipermanente que, bajo el título 'Pablo Picasso: estructuras de la invención', exhibe obras prestadas por el nieto del pintor, Bernard Picasso, y Almine Rech.

Ampliar 'El artista y su modelo' (1919-21), obra de Munch, que retrata un tema también presente en la obra de Picasso. Munchmuseet /© DeAgostini Picture Library/Scala, Florencia

Buena parte de las miradas y la atención se concentrarán a partir del 30 de octubre con la inauguración de 'Munch-Picasso. Influencias y afinidades', que propone por primera vez un diálogo entre el autor noruego (1863-1944) y el español (1881-1973), cuyas obras más famosas están relacionadas precisamente con la tragedia: 'El grito' y 'Guernica', respectivamente. Más de un centenar de pinturas, grabados y dibujos explorarán así el modo en que ambos abrieron paso al arte moderno a partir de una peculiar mezcla de experimentación y expresión de sus obsesiones y emociones.

La muestra sobre Joana de Vasconcelos repasará su trayectoria desde los años 90, mientras que Elena Asins será homenajeada al cumplirse una década de su fallecimiento

Comisariada por la Jefa del Área de Conservación de Pintura Moderna del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Paloma Alarcó, cuenta con la especial colaboración del Munchmuseet Oslo y la Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso (FABA), además de préstamos de museos nacionales e internacionales, como Museu Picasso Barcelona, Reina Sofía, Thyssen-Bornemisza, Tate de Londres, Albertina Museum de Viena, MoMA de Nueva York y Kode de Bergen, entre otros. Con ambos artistas frente a frente, la muestra se propone, como avanza el título del montaje, descubrir las influencias mutuas y las afinidades temáticas.

Esculturas monumentales

Antes de que este dueto se apodere del MPM, el protagonismo recaerá en la portuguesa Joana Vasconcelos que, a finales de mayo próximo, exhibirá en las salas temporales 'Transfiguración', que reunirá una selección de piezas que permiten recorrer su trayectoria, desde obras de finales de los años 90 hasta creaciones recientes, ofreciendo una mirada renovada sobre su evolución artística. A través de esculturas e instalaciones monumentales, Vasconcelos explora la relación entre las tradiciones portuguesas y el arte contemporáneo, convirtiendo materiales cotidianos —como textiles, cerámicas o azulejos— en piezas que celebran el patrimonio cultural y la identidad colectiva desde una perspectiva crítica y transformadora. Comisariada por Miguel López-Remiro, director artístico del MPM, la exposición contará con préstamos de la Fondation LVMH pour la Création, el MUSAC de Castilla y León, el Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo, la Colección Luis Adelantado y obras procedentes del propio estudio de la artista.

Strangers in the Night' (2000), la obra de Joana Vasconcelos, en la que suena la canción de Sinatra. © Joana Vasconcelos, VEGAP, Málaga, 2025

Por su parte, el año 2026 se abrirá con un homenaje a una figura clave del arte conceptual español, Elena Asins, al cumplirse el décimo aniversario de su fallecimiento. Dentro de la serie de exposiciones 'Obra invitada', el Museo Picasso Málaga mostrará desde el 23 de enero la obra final de la creadora, la instalación 'Antígona', perteneciente a la colección del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, que se presentará acompañada de 'Hemon', una de las piezas audiovisuales que la artista creó en torno al mito de la mujer que desafió al tirano. La muestra está comisariada por Miguel López-Remiro, director artístico del Museo Picasso.

Ampliar 'Antígona' (2014), de Elena Asins, que se exhibirá en el Museo Picasso Málaga. SUR

Los miembros del patronato del MPM también han aprobado este viernes que la colección semipermanente, 'Pablo Picasso: estructuras de la invención', prolongue su estancia en el museo hasta 2028, en vez de finalizar en 2027, como estaba previsto. Según explica la pinacoteca, esta ampliación de la exhibición «responde al interés continuado del público y a la relevancia de la exposición» comisariada por Michael FitzGerald, profesor en el Trinity College de Hartford (EE UU). Con préstamos procedentes de la Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso, estos fondos, que se componen de pinturas, esculturas, cerámicas, dibujos y obra gráfica, se exhiben en las salas de calle San Agustín desde 2024 y acabarán completando un ciclo de cuatro años en Málaga como principal atractivo artístico del museo.