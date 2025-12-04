Un 'monet' y un 'warhol' a lo Julio Anaya, también en Art Basel Miami El artista malagueño expone dos piezas en la feria de arte contemporáneo al mismo tiempo que continúa abierta su retrospectiva en Shanghái

Regina Sotorrío Jueves, 4 de diciembre 2025, 00:40 Comenta Compartir

La firma de Julio Anaya también estará en Art Basel Miami. El malagueño que transforma cartones de la basura en obras de arte participa con ... dos piezas en la feria de arte contemporáneo de la mano de la galería Nanzuka. Experto en revisar a los maestros de la Historia del Arte con la técnica del trampantojo, Anaya se detiene en esta ocasión en dos pinturas clásicas de Warhol y Monet. Sobre cartones desgastados, rasgados y rotos, el artista reproduce el popular rostro de Marilyn Monroe con los llamativos colores del padre del pop art, y los famosos nenúfares del creador del impresionismo.

Noticia relacionada El más difícil todavía de Javier Calleja: exhibe en Art Basel Miami su cuadro más monumental El arte de Julio Anaya llega a Miami mientras buena parte de su obra continúa expuesta en el Jiushi Museum de Shanghái. El malagueño acaba de regresar de la residencia artística que ha realizado desde septiembre en China a través de la Fundación Mecenas Casa Natal Picasso, un ciclo que culminó con la exposición en el museo chino de una retrospectiva con casi 70 piezas de diferentes colecciones nacionales e internacionales. Velázquez, Gauguin, Monet, Basquiat, Van Eyck, Picasso, Vermeer, Van Gogh, Modigliani, Warhol… Todos los grandes de la pintura comparten espacio en Shanghái bajo la singular mirada de Julio Anaya.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión