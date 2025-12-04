Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio

Un 'monet' y un 'warhol' a lo Julio Anaya, también en Art Basel Miami

El artista malagueño expone dos piezas en la feria de arte contemporáneo al mismo tiempo que continúa abierta su retrospectiva en Shanghái

Regina Sotorrío

Regina Sotorrío

Jueves, 4 de diciembre 2025, 00:40

Comenta

La firma de Julio Anaya también estará en Art Basel Miami. El malagueño que transforma cartones de la basura en obras de arte participa con ... dos piezas en la feria de arte contemporáneo de la mano de la galería Nanzuka. Experto en revisar a los maestros de la Historia del Arte con la técnica del trampantojo, Anaya se detiene en esta ocasión en dos pinturas clásicas de Warhol y Monet. Sobre cartones desgastados, rasgados y rotos, el artista reproduce el popular rostro de Marilyn Monroe con los llamativos colores del padre del pop art, y los famosos nenúfares del creador del impresionismo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenidos una notaria, una abogada, un director de banco y un asesor fiscal en una trama de blanqueo en Málaga
  2. 2 Carta de los padres de la víctima de la violación grupal en Málaga: «Nuestra hija cayó en una trampa»
  3. 3

    Los tribunales dan carpetazo al caso Mitjana: avalan que Málaga ha compensado a los vecinos y controlado el ruido en la zona
  4. 4 Once médicos de guardia, intoxicados en la cafetería del Hospital Clínico de Málaga
  5. 5 El photocall de la discoteca captó a los tres sospechosos de la violación grupal de Málaga
  6. 6 Denunciado por presunto acoso sexual el líder del PSOE de Torremolinos: «¿Ese escote lo has tenido siempre?»
  7. 7 Denunciado por presunto acoso sexual el líder del PSOE de Torremolinos: «¿Ese escote lo has tenido siempre?»
  8. 8 Muere un hombre de 79 años en un choque en Rincón de la Victoria
  9. 9 El viento tumba un árbol y varias cornisas de un edificio y derriban una marquesina frente a los Baños del Carmen
  10. 10 Accidente mortal en Casarabonela: el conductor fallecido chocó contra una camión cuando intentaba esquivar a un jabalí

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Un 'monet' y un 'warhol' a lo Julio Anaya, también en Art Basel Miami

Un &#039;monet&#039; y un &#039;warhol&#039; a lo Julio Anaya, también en Art Basel Miami