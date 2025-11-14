Moments llega a su recta final: música y arte para despedir la edición más multitudinaria

El Moments Festival despide este fin de semana en Málaga su duodécima edición consolidado como un potente festival de arte y cultura contemporánea. Desde el ... pasado 16 de octubre, se han programado más de 130 actividades en 45 espacios de sus tres sedes, Málaga, Madrid y Sevilla, que han reunido hasta el momento a más de 25.000 personas y que esperan concluir con casi 30.000 asistentes gracias a las últimas citas y las exposiciones vigentes hasta diciembre, todo un récord de asistencia. La inauguración de las muestras de Marcos Sevilla, Pilar O'Connor y Marta Pozas, el concierto de Quentin Gas & Los Zíngaros y la fiesta de aniversario de Drunk-O-Rama, que cuenta con exposiciones, conciertos, talleres y murales, pondrán el broche de oro a un mes de arte, música, fotografía, diseño, artes escénicas, literatura, pensamiento y cultura urbana.

El público ha respondido a la llamada de la edición de 2025 y ha llenado todo tipo de actividades realizadas en 25 espacios de la ciudad, desde museos, teatros y centros culturales de primer nivel a sedes más alternativas que han alojado conferencias, talleres, encuentros, conciertos, inauguraciones y fiestas con casi un centenar de artistas implicados. Algunas citas destacadas han sido el concierto de Ray Barbee, el ciclo Designarium junto a Realmente Bravo y Luz Moreno Pinart, el Clubmom con Samuel Párraga, así como los directos de presentación de los nuevos discos de Orina y Nadolibre en el Teatro Cánovas.

Ampliar Lucía Álvarez La Piñona en el Thyssen.

Cuatro exposiciones llenan de arte el último fin de semana de Moments 2025. Una de las artistas más reconocidas y personales de San Francisco, Pilar O'Connor ofrece en Nika Art Gallery la serie textil 'Concrete Kisses', una mirada lúdica y sensible sobre la vida cotidiana, el paisaje urbano y la comunidad, barrios de colores vibrantes, escenas repletas de detalles e inmortalizadas con materiales texturizados. La muestra se podrá visitar hasta el 6 de diciembre.

O'Connor ha sido la creadora el cartel oficial Moments Festival 2025. Con paciencia y artesanía, ha dado forma en fieltro a una plaza llena de vida. Con la colaboración gráfica del genio del diseño neoyorquino Julian Montague, la obra transmite la filosofía del festival: bajar el ruido, escapar de la prisa y recuperar lo esencial.

También en Nika Art Gallery, la fotógrafa Marta Pozas presenta '24 rostros', su tercera exposición individual. En ella explora la mirada intuitiva hacia el otro y la construcción de mundos interiores a través de su fotografía de ficción documental.

Por su parte, la Sociedad Económica de Amigos del País acoge la muestra 'Grotesque Deluxe', del artista multidisciplinar Marcos Sevilla. Tan potente como incómoda, la obra de este creador atrae y repudia a partes iguales, zarandea al espectador mostrando aspectos que cuesta reconocer y admitir pero que, al mismo tiempo, provocan un incontenible deleite.

Aniversario del Drunk-O-Rama

Para cerrar con el apartado de artes plásticas, Carmela Maracas expone 'Monstruos, esqueletos, demencias y Rock'N'Roll' en Drunk-O-Rama. La artista exhibe su imaginario de monstruos a todo color, su humor pintado en formas planas y primitivas y su divertido e inconfundible estilo. Además, en el 19 aniversario del mítico local malagueño esta sábado 15 de noviembre, se presentará el mural que la artista ha pintado en el local. Luego, a partir de las 18:00, en Core Disco, seguirá la música con los conciertos de Solomillo Wellington y Los Retumbes.

Otro de los platos fuertes en la recta final será el concierto de clausura, que ofrecen Quentin Gas & Los Zíngaros. El sábado a las 21.30 en La Cochera Cabaret, la banda presenta su nuevo álbum titulado 'El mundo se quema', un disco en el que fusionan flamenco, rock, psicodelia, electrónica y folclore andaluz en un directo explosivo y lleno de energía.