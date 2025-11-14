Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Realmente Bravo en el ciclo Designarium

Moments llega a su recta final: música y arte para despedir la edición más multitudinaria

Las exposiciones de Marcos Sevilla, Pilar O'Connor y Marta Pozas y el concierto de Quentin Gas & Los Zíngaros ponen fin al festival de cultura contemporánea

SUR

Viernes, 14 de noviembre 2025, 17:03

Comenta

El Moments Festival despide este fin de semana en Málaga su duodécima edición consolidado como un potente festival de arte y cultura contemporánea. Desde el ... pasado 16 de octubre, se han programado más de 130 actividades en 45 espacios de sus tres sedes, Málaga, Madrid y Sevilla, que han reunido hasta el momento a más de 25.000 personas y que esperan concluir con casi 30.000 asistentes gracias a las últimas citas y las exposiciones vigentes hasta diciembre, todo un récord de asistencia. La inauguración de las muestras de Marcos Sevilla, Pilar O'Connor y Marta Pozas, el concierto de Quentin Gas & Los Zíngaros y la fiesta de aniversario de Drunk-O-Rama, que cuenta con exposiciones, conciertos, talleres y murales, pondrán el broche de oro a un mes de arte, música, fotografía, diseño, artes escénicas, literatura, pensamiento y cultura urbana.

