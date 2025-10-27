Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
César Antonio Molina. SUR

Exministro de Cultura y exdirector del Instituto Cervantes

César Antonio Molina: «El ministro es el principal enemigo de la cultura española»

El escritor, muy crítico con el Gobierno de Sánchez, participa mañana en el ciclo 'Viral', sobre tecnología y cultura

Alberto Gómez

Alberto Gómez

Lunes, 27 de octubre 2025, 00:27

Comenta

Atiende a SUR por teléfono, de camino a conocer a su nieto. «En el futuro quizá no haya abuelos, tengo que aprovechar», ironiza. Porque el ... escritor César Antonio Molina (La Coruña, 1952), ministro de Cultura entre 2007 y 2009, bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero, vislumbra el futuro con más inquietud que esperanza. Hace casi dos años que publicó '¿Qué hacemos con los humanos?', «una reivindicación humanista de la libertad frente al totalitarismo tecnológico». Así ha titulado también su conferencia de este martes (18.30 horas, Colegio de Arquitectos de Málaga) como parte de 'Viral', el ciclo de humanismo digital impulsado por la Fundación Unicaja que conecta ciencia, tecnología y cultura.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Multa de 15.000 euros a un colegio: una profesora lee a toda la clase el correo de un padre que denunciaba el acoso que sufría su hija
  2. 2 Sobresalto de madrugada en Teatinos: arde una extensión «grande» de matorral en el parque de La Laguna
  3. 3 Aemet amplía su alerta por fuertes lluvias y tormentas en Andalucía a cinco provincias este domingo
  4. 4 Meteorología activa avisos amarillos en Málaga por lluvias
  5. 5

    Un espectacular Málaga puede con todo en La Rosaleda y golea con uno menos (4-1)
  6. 6 El fiscal señala al Obispado de Málaga como responsable civil subsidiario en el caso de los abusos del padre Fran
  7. 7

    La justicia abre la puerta al proyecto del centro comercial en el edificio Marymar de Benalmádena
  8. 8

    Antonio Sanz: «Siempre ha habido y habrá errores, pero no se puede ocultar la fortaleza de este sistema»
  9. 9

    La policía francesa detiene a dos sospechosos por el robo en el Louvre
  10. 10 Estos son los cortes de tráfico previstos este fin de semana en Málaga capital

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur César Antonio Molina: «El ministro es el principal enemigo de la cultura española»

César Antonio Molina: «El ministro es el principal enemigo de la cultura española»