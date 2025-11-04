Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Instalación permanente de las pinturas de Annibale Carracci en el Museo del Prado. Fernando Villar / EFE
Arte

Los milagros de la Capilla Herrera

El Prado recrea la bóveda de la iglesia romana de Santiago de los Españoles con los frescos rescatados de Annibale Carracci, el gran maestro barroco

Miguel Lorenci

Miguel Lorenci

Madrid

Martes, 4 de noviembre 2025, 15:59

Juan Enríquez Herrera, próspero banquero palentino afincado en Roma, encargó en 1602 al pintor barroco Annibale Carracci (1560-1609) la decoración de una capilla de ... la iglesia de Santiago de los Españoles, en la plaza Navona. Quería el acaudalado financiero agradecer a San Antonio de Alcalá, canonizado en 1588, la milagrosa curación de su hijo.

