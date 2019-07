Microrrelatos de verano en SUR (14/07/19) SR. GARCÍA Envía el tuyo, con un máximo de 150 palabras a microrrelatos.su@diariosur.es SUR Sábado, 13 julio 2019, 23:49

Jorge Jiménez Cadena trófica

Conozco a una mujer que tiene un hijo de una relación anterior, además de otro hijo resultado de una relación anterior a la anterior, además de otro hijo resultado de una relación anterior a la anterior de la anterior, además de otro hijo… y así sucesivamente hasta el paritorio del primer hijo en un tiempo pretérito de imposible data. En definitiva, que esta mujer, en la evolución del hombre, inicia el proceso del primer hombre, eso sí, no sé con qué hombre anterior al primer hombre. Un puñetero lío. Llevo saliendo con ella para tres meses. Sólo conozco a algunos de sus hijos, que son mayores que ella. La tía se conserva jovencísima. Ayer tomé café con ella y su hijo de nombre Novísimo, que tiene noventa y cinco años, el más pequeño de la saga. Como es el hijo de mi parienta le digo 'nene' y me mira fijamente.

Salvador Cortés Cortés OS-0

«Alguien ha venido esta mañana al compartimento», articuló OS-0 a su adyacente distinto en la fábrica; «¡Cómo!»; «Sí, primero he visto comida, bebida y prendas de vestir, luego he oído una canción, más tarde he visto a una mujer, ella estaba desnuda frente a la claraboya de luz solar», explicó OS-0; «¿Ella quiere hacer el amor?»; «No oí eso, era tiempo para producir, salí y cerré la puerta», explicó OS-0. Doce horas después, de vuelta, era noche de pausa en el compartimento: «¡Oso..., Osito!», registró la dulce llamada, «ven, me voy a acostar»; «¿Quién eres?»; «¡Qué pregunta!»; «¿Quieres hacer el amor?»; «Como cada noche, Oso, luego me borraré de tu memoria».

Lucía Morales Ramírez Santana

Tengo la firme convicción de que el corazón es del tamaño de nuestro puño, y sé que, en breve, el mío se puede quedar parado, porque es pequeño como el de una niña de cinco años, y porque se asusta tanto por tan poco, que cree que la vida no merece la pena por sus sobresaltos. De tanto que se emociona el pobre, para lo bueno y lo malo, hay noches que noto como se hunde, y otras, como se vuelca para un lado.

No quiere hacer ejercicio para fortalecerse, ni pastillas para doparlo, tampoco enamoramientos a mis taitantos, sólo quiere ver los días pasar y que el techo se nos caiga encima de tanto mirarlo.

Por eso mañana vamos a hacer puenting, veremos quién gana; o se me sale por la boca y me mata, o lo espabilo y consigo, como Santana, un corazón espinado.

Nuria Mancilla Cantos La espera

Esperaban que el punto de intersección marcara ese cambio en sus vidas. Permanecían quietos, inmóviles y fijos mientras aguardaban la llegada de ese impacto que abordase sus huidas. Y sin hacer nada, se miraban el uno al otro desde sus caminos lineados y perfectos. Los dos se observaban desde la distancia mientras esperaban el punto de encuentro. Y mientras seguían esperando ese beso, sus dos perfiles paralelos continuaron con sus caminos rectos.

Víctor Sultans Al final, ganó Garfio

De día daba clases de Tecnología a chavales que querían ser mayores y comerse el mundo. De noche Wendy volvía al país de Nunca Jamás con sus hijos y soñaba con que nunca crecieran para que el mundo no se los comiera.

Un día en el trayecto a casa vio a Peter Pan entrando en un Club Nocturno.

Hoy regenta con el Capitán Garfio un puesto de churros. Ella hace la masa y él borda las ruedas. Y ya no piensa más en el mañana…

Elisa Negro Morilla Adicción

De toda la vida se ha respetado a las personas mayores. Me cuesta creer que esté aquí, encerrada en el baño con el miedo recorriéndome el cuerpo. No sé cómo he llegado a este punto ni cómo voy a explicarle a Alberto que nuestra hija: la dulce y tierna Irene, está al otro lado de la puerta amenazando con tirarme de los pelos y partirme la cara si no le devuelvo el móvil.

Modisto Un día de terral y frío

Nunca supe muy bien si aquello era una realidad ficticia, o una ficción de la realidad, el caso fue que aquello se asemejaba más a un paraguas abierto en un día de terral que a un terral que te hiciera sangrar al respirar y te quemara las entrañas, y quizás por eso salí por la noche cuando yo solo lo hacía en casos muy especiales, y creí que la gente me miraba de manera acusadora, como interrogándome qué hacía allí, si no tenía nada mejor que hacer, y yo los ignoraba o intentaba hacerlo para así no distraerme o despistarme de mi propósito único, y recorría las calles a oscuras, y me iluminaba de las apagadas luces de las tristes farolas que parecían llorar al verme en aquel momento estúpido y lluvioso en que buscaba, porque antes alguien me lo dijo, el cuerpo corrompido y sin vida de mi padre.

Inmaculada González Navas Muérete

Resbaló. No respiraba. Mi cuerpo sangraba. Por fin, después de tantos años, respiré.

JLN Lara Los nuevos

Meses sin saber de él.

Hasta la noche en la que le encontré hecho un cristo, un despojo más entre los desechos del híper. El gobierno dice que la crisis está superada, que vamos bien e iremos a mejor. Pero yo veo que sigue, se agrava y hace que acuda gente de la que nadie lo diría: tipos en chándal de marca, con mascarilla y guantes de goma. Vienen en sus buenos coches, en pareja o más. Y traen barras de hierro; no para escarbar en los contenedores, como nosotros, sino para defenderse de nosotros, dicen ellos. Gente que habla fino pero es peligrosa. De ella tuve que librar aquella noche a mi hermano mayor: «Por favor, no le hagan daño. Tiene sida», se me ocurrió. Esto le salvó, pues con asco se apartaron de nosotros, tiraron lo que habían cogido y se fueron a otra parte.

Victoria Inés Orosa Jiménez El duelo

Cuando se agachó para coger la comida de la perra se dio un pequeño golpe en la cabeza, no fue doloroso pero le hizo desatar toda la rabia que tenía dentro, llorando estalló la bolsa contra el suelo, el pienso se escapó salpicando toda la superficie de la cocina, ante tal desastre, comprendió que con la muerte de su amiga no había terminado todo, más bien empezaba.

Gabriel Pérez Martínez Soledad

Momentos antes de suicidarse, lo que menos le importaba era ir al infierno, sino que tampoco hubiera nadie allí.

M.Rosario Corchado Pérez Pesadilla

Martín abrió sus ojos, sus oídos, todo su cuerpo. No reconoció el espacio que ocupaba.

Intentó gritar, correr: imposible. Cerró los ojos muy fuerte. Nada. Cuando volvió a ver, estaba ciego.