Microrrelatos SUR V Premio Pablo Aranda: textos del 9 de agosto

En aquella fortaleza en medio del páramo, cien niños en edad escolar dibujaban durante horas en sus cuadernos en una enorme sala, como si se ... tratara de remeros en galeras. De pronto, en medio de los susurros y gimoteos se oyó una voz:

–¡Lo tengo! ¡Lo he conseguido! –gritó una niña de unos siete años.

Se hizo el silencio y todos la miraron.

De su cuaderno se elevó una mariposa hecha completamente de tinta. Agitando sus delicadas alas, salió volando por la ventana a libar de la flor de un árbol que unos operarios polinizaban artificialmente.

–¡Gran trabajo, Marisa! Vosotros, los que estáis a su alrededor, mirad con ella cómo lo ha hecho y tratad de repetirlo. ¡El resto, seguid intentándolo con abejas! –exclamó el vigilante.

La gran extinción de insectos a finales del siglo XXI había dejado un continente en constante crisis ecológica, pero valía la pena intentar aquello…

Ramón Sánchez García Por los pelos

Por diferentes motivos Federico nunca gozó de llevar el pelo largo antes de prejubilarse. Ni siendo niño ni en su etapa funcionarial obtuvo tal oportunidad. Desde hacía dos décadas escribía cuentos y microrrelatos, sin que las musas le obsequiaran con premios superiores a terceros puestos o accésits en certámenes literarios poco reconocidos.

Alejado de compromisos laborales aprovechó la situación para ostentar una melenita tipo Beatles. Durante esa fase consiguió varios galardones importantes. Le entró una duda. Se rapó entonces el cráneo y, aparte de confeccionar bodrios insustanciales, tampoco obtuvo recompensa alguna con los anteriores.

Decidió dejar crecer la cabellera hasta donde llegase. Transcurridos dos años disfrutaba de una longitud que sobrepasaba los hombros ampliamente. Calíope le otorgó talento suficiente y su nombre está reconocido entre los narradores famosos.

Utiliza como pseudónimo, mayormente, El Sansón de las letras.

Mónica Amorós Hernández El coche fantástico

Papá solía alardear de tener el mejor coche del vecindario, pero oírlo pronunciar su primera palabra le dejó fascinado. Tras la euforia inicial, se dedicó a entrenar su don. Aprovechaba cualquier trayecto para darle lecciones de retórica, que el auto absorbía con los faros dilatados y una agilidad asombrosa.

Luego llegaron la complicidad y las risas, de modo que no nos sorprendió que papá pasara largos ratos en el garaje, charlando con él en lugar de con nosotros.

Por eso, la noche en que mamá me despertó con un dedo sobre los labios y me hizo subir al coche en pijama, no pregunté nada. Ni siquiera cuando, ya lejos de casa, comenzó aquel sollozo resignado, que no era de ella ni mío.

Román González Camas Silencio

La última vez que Berta y Rodolfo se vieron fue en la biblioteca. Discutieron. A susurro limpio. Como si la vida les fuera en ello. Pero bajito, para no molestar. Se dijeron de todo, eso sí. Pero al oído. La bibliotecaria ni se inmutó: parecían dos adolescentes empalagosos.

Pedro Delgado Fernández La final de los mil quinientos

Sabía que sus rivales en aquella carrera iban a ser duros de roer, así que los días previos los fue desmembrando, fileteó la carne, que puso a la plancha, vuelta y vuelta, e hizo un caldo con los huesos. Al mediodía tiraba de hidratos, y a la noche de aquellas proteínas. Cuando dieron el disparo de salida el día señalado, no hubo quien le acompañara.

Alejandro González de la Osa Línea a línea

La observo hipnotizado, peleando con la hoja y el lápiz. Le he dicho que sería más cómodo que lo hiciera con el teclado, pero se ha negado. Dice que quiere escribir como antes, con sus manos. Fue ayer cuando me contó, con media sonrisa, que tenía una idea genial para aquel concurso de literatura del periódico local. Y que iba a ganar, por supuesto.

Sus trazos son todavía torpes, como de niña distraída, y parte del papel se ha emborronado con sus movimientos. Le pregunto sobre la temática de su obra y me dice que es sobre mí, pero que todavía no puedo leerlo. Es secreto.

La chica que antes escribía novelas ahora escribe microrrelatos. Lo que había comenzado como un microinfarto cerebral se había convertido en una trilogía de dolor. Con cada trazo parece volver a la vida, poco a poco, línea a línea.

Carmen Blanes Valdeiglesias Turno de noche

Mamá es de esa especie de medusa que dormita en las profundidades hasta el anochecer. Es entonces cuando, después de desplegarse con parsimonia, abandona los bajos fondos donde vivimos y sube a aguas más superficiales para buscar algo de plancton que traernos a casa. Sus piernas flexibles como látigos y esos bultos bien puestos bajo la capa malva y oro de insinuantes transparencias son poderosos reclamos para atraer a sus presas. Últimamente no puedo dormir temiendo que, con tanto pez gordo suelto ahí arriba, cualquier noche no vuelva; hasta que por el ojo entreabierto la veo llegar de madrugada con los tentáculos de tacón en la mano, zozobrando en la oscuridad del pasillo. Por la mañana, mientras preparo tortillitas de huevas y mousse de cangrejo procuro no hacer ruido para no despertarla.

Salvador Jaime Llaves perdidas

El ruido sobresaltó su sueño. La ventana se abrió violentamente y una silueta oscura y delgada se coló por ella. Asustada, se hizo la dormida y observó por el rabillo del ojo aquel intruso. Mientras la sombra merodeaba por la habitación, tropezó con una silla y cayendo al suelo se agarró a la mesa. Estando tumbado en la habitación, la mesa de cristal no aguantó más y se inclinó hacia él. El siguiente ruido fue un grito seco seguido del crujir de los cristales. Cuando asustada se levantó y encendió la luz, contempló la horrible escena que el hombre dibujaba en un charco de sangre con los cristales de la mesa clavados en el cuello. Al llegar la policía fue detenida por homicidio, nadie creyó que su marido entrara por la ventana.

Miguel Ángel Ríos Restrepo El ensayo

–Te amo. No sé desde cuándo, pero me parece que desde siempre –dijo el muchacho y su rostro reflejaba absoluta sinceridad y también un gran nerviosismo. Se acercó lentamente, tratando de moderar su respiración agitada, cerró los ojos lentamente y extendió sus labios levemente «como soplando una vela», según le había indicado un amigo muy sabiondo en el asunto de los besos.

Los labios se tocaron durante tres segundos, luego abrió sus ojos, se vio en los del otro muchacho que estaba frente a él y la tristeza nuevamente lo embargó, porque deseaba con todas las fuerzas de su alma que algún día fuera Lorena a quien estuviera besando y no al flacuchento que tenía enfrente.

Por lo pronto y mientras seguía soñando con Lorena, continuaría practicando la declaración de amor y el beso con un espejo.