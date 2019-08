Microrrelatos de SUR del sábado 30 de agosto Envía el tuyo, con un máximo de 150 palabras a microrrelatos.su@diariosur.es SUR Viernes, 30 agosto 2019, 22:48

Mª del Carmen Becerra García Destino improbable

Fue un sueño en color sepia tan largo y pesado que, cuando el asesino le disparó, estaba desayunando. Cayó con un tiro en la frente, sobre el pan con aceite y su taza de café. Con la sorpresa reflejada en su rostro de leer su propia esquela.

José María Rubio El conformismo

Xuanin tenía un trabajo de funcionario en Asturias, concretamente en Gijón. Estaba contento con el oficio desempeñado y no aspiraba a más. Su mujer quería que ascendiese, pero él decía que la plaza de funcionario que desempeñaba estaba bien remunerada y que no hacía falta ascensos. Al final, Xuanin se llevó el gato al agua.

Carlos M. Corchado Feria

¿Estás seguro de lo que me pides?–lo miro fijamente a los ojos, que tiene abiertos como platos. No quiero que me mienta. Y debe de ser verdad, porque me sostiene la mirada, sin mover ni una sola de las pestañas. Yo sin embargo estoy sudando a chorros.

No es para tanto. Y estoy plenamente decidida. No me va a parar ningún niñato. La Feria de Málaga, es mi Feria. Y la voy a vivir a tope. Y como me salga del toto.

Hijo si estás convencido, en el armario tienes mi traje de flamenca, la mantilla, y todos los complementos en el segundo cajón. Pero recuerda que el año pasado te tiraron piedras, y solo llevabas los aretes, una peineta, un clavel y un las castañuelas…

Lucía Morales Ramírez UFO

Llevo seis noches durmiendo en la terraza, es incómoda la colchoneta y madrugo más que el hambre, pero merecerá la pena.

Leí hace poco un libro que aseguraba que este verano vendrían unas naves a por algunos de nosotros, y, evidentemente, yo quiero conocer otros planetas.

Estoy haciendo méritos, ya me he visto un montón de películas de extraterrestres y documentales, soy una experta, una fanática convencida de que hay vida inteligente fuera de la Tierra.

Aquí veo demasiada barbarie, en resumen, mucha mierda. Si hay algo mejor fuera de aquí, me apunto la primera.

Cae de nuevo la noche y miro por mi telescopio todas esas estrellas, mientras espero el momento en que nos conozcamos y comiencen las preguntas, y sobre todo, las respuestas.

Pepe Rivas Fin de una era

Se entretuvo en la observación de los que aquella tarde rodeaban su cama. Cuerpos en distintas posturas acordes al pensamiento que les ocupaba:

–Tensos los de visita obligada y nada que compartir.

–Desganados, mirando el reloj de reojo, los que habían llegado casi de la mano de padres o esposos sin valor de contradicción.

–Relajados aquellos que habían trasladado el saloncito al hospital y se entregaban a la vida social. Incluso aprovechaban para organizar excursiones a cualquier cafetería próxima.

–Encogidos, apenas dos, los que lloraban lágrimas secas temiendo el cercano final.

De pronto cerró los ojos y se desentendió pensando ... qué más da, mañana muero.

Yolanda Martín No puede

Mientras escribe alivia, mientras piensa no siente, mientras lee no ve y si resiste no expira. Insta al sacrificio nubla sin cordura enmascara toda lógica. Desvanece silenciosamente dejando un horizonte rojizo salpicado en desencuentros de triste soledad. Sin esperanza con único reto; muerte decadencia hostilidad desolación. No resplandece se apaga lentamente perdido en el limbo del sufrimiento. La decisión emerge entrando por sus venas, no supo hacerlo mejor, lamenta su pérdida y los sentimientos que provoquen la misma, hoy necesita paz quizá le faltó valentía, no hay vuelta atrás, su efecto manipula liberando los grilletes de la existencia lo siente, actúa, espera. Con refinadas manos se limpia el sudor de la frente perlada de secuelas, antiguas cicatrices de una sensibilidad incomprendida encadenada sin derecho, identidad de género y orientación sexual, en un entorno con prejuicios sin respetar diferencias partícipes de un suicidio cuya soga aún aprieta.

José Luis Rosas G. Relaciones intermitentes

La primera vez que coincidimos no pronunciaste palabra. Tan solo mirabas los reducidos alrededores. Entonces me trasladaron. La siguiente vez al reconocerme fuiste más expansiva al pronunciar una aseveración.

─ Este lugar es muy húmedo.

Sopesé tu comentario y procedí a realizar un análisis de cada una de las facetas y posibles implicaciones de mi respuesta. Momentos antes de emitir mi opinión nos separaron otra vez. Es un hecho que sucede con las tumbas en cada reconstrucción de la Catedral. De tal manera se hace imposible forjar una amistad eterna.

Joaquín Ruiz Acris Epidemia de la locura

Cuando llegó, vio la paloma en la puerta del hospital revoloteando.

Recordó los correos de su hermana, que tanto le habían preocupado. Hablaban de que la gente se estaba volviendo loca y querían huir volando del pueblo. El hospital se llenaba de personas con el mismo síntoma. Había que sujetarles a las camas para evitar intentos de suicidios, ¿o eran intentos de vuelo?. Parecía una epidemia de locura.

El último correo que recibió en su móvil, en el pueblo de al lado, le asustó definitivamente. Su hermana, había cerrado el hospital para que nadie saliera. Solo ella quedaba cuerda.

Cuando llegó al pueblo, lo encontró vacío. Ni rastro de su hermana. Solo la paloma en la puerta del hospital. Se acercó, miró por la ventana y vió cientos de palomas. Se volvió y sintió por la paloma que estaba fuera un deseo incontrolado. Abrió la puerta y volaron felices.

Rosario Corchado Pérez Un día cualquiera

María encontró en su buzón un sobre con su nombre: María. Antes de tomar el ascensor, curiosa, lo abrió: decía:

«María te amo».

«Respóndeme en el mismo buzón , si quieres verme está noche». Aturdida y desconcertada no sabia que hacer... Al llegar a casa , decidió contestar. Bajo al buzón y le envío la respuesta. La nota decía: «Querido Vecino: Sé de tus miradas por el patio, de encontrarme contigo en el ascensor.. de rozarme la falda... la mano... de notar tu perfume... yo ... yo... también te amo... sube a mi casa a las diez de la noche... te espero».

María esperó casi toda la noche. Nadie apareció en su casa. A la mañana siguiente, despertó con la certeza, que era un día cualquiera, y quién sabe... después de casi ochenta años, había visto, casi de todo en su buzón, publicidad de todos los colores... excepto a un cobardica... bien pagao.

Emmelia Díez 1966, Tulipanes negros de hilo blanco

Olían a sudor. Su olor dejaba una estela en el aire. Ellas venían todas las tardes a bordar. Preparaban su ajuar, de sus manos salían tulipanes negros de hilo que se posaban sobre sábanas blancas de la Viuda de Tolrá. Hacían agujeros en la tela con el punzón, festones, matizaban su labor.

El taller de bordados era la cocina con su gran ventana por la que entrabaluz natural. En la pared contraria había un espejo inmenso, desproporcionado para un cocina. Sentadas en sillas bajas, concentradas en sus bastidores de madera de los que colgaban infinitas sábanas o mantelerías blancas. De cuatro a seis de la tarde la cocina de mi infancia se convertía en un territorio de montañitas y dunas de nieve que no se podían pisar. Un espacio doblado por el espejo, la realidad se aumentaba, se duplicaba, pero ellas en el espejo no olían a sudor.