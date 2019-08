Los microrrelatos del sábado 24 de agosto Sr. García . Envía el tuyo, con un máximo de 150 palabras a microrrelatos.su@diariosur.es Viernes, 23 agosto 2019, 23:27

Sergio Nalda El perdón

Me hizo daño. Y desde entonces mi palabra favorita es puñalada. Dicho así suena a novela mala, pero es la verdad. Yo estaba tan tranquilo, en la típica pelea en la que adoptas el rol de personaje digno y vino y me hizo añicos. Ha pasado el tiempo y he conseguido perdonarle. A ver, entiéndeme… ¿te acuerdas cuando se rompían las cosas que la gente le echaba pegamento y lo recomponían? La cosa es que la figurita seguía ahí, pero la raja no había nadie que la obviara. Pues así es mi perdón. Vamos, como cuando te meten una puñalada y sales vivo. Lo mismo.

Salvador Cortés Cortés Vecinofobia

¡Otra vez! Ya me ha quitado el Nene la sábana. Qué salido el Nene. Nada más quiere verme en braguitas. Aprovecha cuando duermo. Más le valía liarse con una de su edad; así me dejaba tranquila, que soy su hermana mayor. Pero claro, está en la edad. «¡Nene!». No me oye. Estará en la calle. Anda. No hay luz. No debimos venirnos a vivir a este local. La persiana sigue bajada. «¡Nene!». «Tamara, no grites, he intentado despertarte». «¿Qué pasa?». «Nos vienen a desahuciar». «¿Los del banco?, ya lo hicieron, por eso estamos aquí». «No los del banco, los turistas».

Elisa Negro Morilla El precio del silencio

Me queda un regusto amargo en la boca. Bea me cae bien y somos amigos desde Infantil. No se merece que la insultemos y que circulemos sus fotos en el grupo de Whatsapp del cole, pero es lo que hacen todos y yo no me quiero señalar. No puedo defenderla aunque me arriesgue a que deje de ser mi amiga. Lo último que necesito es que pasen su atención de ella a mí. No quiero ni pensar lo que me harían si alguien se enterara de que soy gay.

Francisco García Castro La fórmula

Leyó el Quijote dos veces de principio a fin, y una vez, del fin al principio.

Dividió sus capítulos ( LXXIV) entre la longitud de la distancia adquirida, y esta a su vez por la longitud de referencia estimada. Hizo varios cálculos teniendo en cuenta el número de provincias por el de pueblos y pedanias. Después de varios días, dio con «el lugar de la Mancha». La fórmula fue publicada.

Se produjo un colapso.

Nuria Mancilla Cantos Bórrame

Elsa encontró una nota en la que se podía leer «Bórrame». Y entonces pensó que existen muchos modos de borrar a una persona. Es fácil borrarla del teléfono, con un simple tachón de bolígrafo o pulsando un par de teclas en el móvil, pero existen también otras como borrarla de una lista, de un pensamiento o de una historia.

Minutos después, Elsa tachó la palabra con tinta pero apretó tanto que acabó rompiendo el papel. Entonces se percató de lo fácil que es para todos escribir una despedida, borrar algo enseguida o romper algo intencionadamente. La nota se borró como todo acaba borrándose en esta huida, porque incluso para la muerte es fácil borrar nuestra propia existencia de la vida.

Mónica García Rodríguez La gota que colmó el bazo

Estimada Mónica,

En primer lugar, aclarar que esta no es nuestra usual forma de proceder. El equipo ha tocado fondo y se ha visto en la necesidad de aclarar ciertas cosas.

Recibimos cientos de microrrelatos, la mayoría clichés; otros, estupideces; ¡algunos buenísimos!; un alto porcentaje son auténticos plomazos. Para sobrellevarlo, disponemos de reglas y tolerancias, solo así logramos llegar a fin de mes mínimamente traumatizados.

La semana pasada, recibimos doce relatos suyos. Patéticos.

Desde la más rotunda y sincera crítica constructiva, Mónica, el de la escobilla del water fue, hablando en argot periodístico, la gota de tinta que nos colmó el bazo… y también el hígado… Por favor, no deje que la vena literaria le provoque una hemorragia y hágase un favor a usted misma: dedíquese solo a leer el periódico.

Francisco Fernando El celular

Debía explicar a Laura lo que estaba pasando, contarle las maravillas de su nuevo teléfono móvil. Decidió abrir la aplicación de WhatsApp pero ésta se inició sin que sus dedos llegaran a acercarse al icono de la pantalla. En milisegundos, el dispositivo había seleccionado su contacto y el teclado se había activado de forma automática, replicando el contenido exacto de su pensamiento. Su compañera le respondió inmediatamente, sin hacerle demasiado caso. Con un lacónico emoticono. Sergio comenzó a temer que se había excedido con la dosis diaria de cafeína. De repente, percibió algo insólito. El celular se había instalado en la parte inferior de su mano derecha, junto al hueso escafoides, a través de un fino y transparente cableado que atravesaba su piel y se fusionaba con sus ramificaciones nerviosas. Acoplado perfectamente, fijado, de forma definitiva, a su cuerpo y conectado a su cerebro de forma permanente.

Ángel Muñoz Jiménez Lobo enjaulado

¡Abridme que soy Montero! ¡Abridme que soy Montero! Invierno. Viernes. Última hora de la tarde. Encerrado inadvertidamente en el aula de la Facultad de Letras, el odiado catedrático aúlla su impotencia a voz en grito. Figura mundial de cuento y relato corto, no usa teléfono móvil y el fijo está en su despacho. Nadie contesta. ¡Abridme que soy Montero! Un rumor en el pasillo. Pasos que se detienen al otro lado de la puerta.

¡Abridme, que soy Montero!, ordena con voz tonante. Pasos que se alejan. Nadie responde. ¡Joder, abridme que soy Montero! De nuevo el silencio, que se rompe tras unos lentísimos minutos. Tornan los pasos. Por debajo de la puerta asoma un folio con una sarta de letras recortadas del periódico:

«Si es usted Montero enséñeme la patita».

Más gritos. Amenazas. Y un fin de semana para rumiar la inútil furia, el frío y el silencio.

Joaquín Ruiz Acris La reflexión

Al séptimo día, se miró al espejo y en la reflexión más egocéntrica de la historia, dijo: ¡ Dios mío, ¿ qué es lo que he hecho ?!

María Bellido Lois Siesta interrupta

¡Otra vez el helicóptero de las narices! y ¡venga gritos!...¡No hay manera!¡Ni en la playa se puede ya dormir la siesta!... Estos emigrantes ¿no podrían llegar a otra hora?

Silvana Centurión Escondite fallido

Mirando por la ventana pude ver a Rosco jugando con la bolsa negra, salí corriendo detrás de él, evitando así que la destrozara por completo, la mitad del dinero voló por él jardín. ¡No se puede con éste perro! ¿Cómo se me ocurrió guardar mis ahorros en una maceta? Suerte qué no estaba mi mujer, ahora tendré qué aguantarme otro tiempo, antes de viajar a Santo Domingo.