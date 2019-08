Los microrrelatos del sábado 10 de agosto Envía el tuyo, con un máximo de 150 palabras a microrrelatos.su@diariosur.es SUR Sábado, 10 agosto 2019, 01:01

Lucía Morales Ramírez El estanque

Hay una barracuda borracha en el fondo de mi estanque, llevo meses observándola, es horrible.

Mi padre la puso en el estanque junto con otros peces, se los comió todos. Mi madre quería un piscina de agua salada para que yo me bañara, por mi dermatitis, pero mi padre prefirió montar ese estanque del horror. Luego mis padres comenzaron a beber cuando montaban fiestas con los amigos, arrojaban alcohol al estanque, y sushi, como una gracia, qué se yo. La barracuda ya no nada como al principio, ahora va haciendo unas eses pequeñas y se asoma a la superficie mirándonos como esperando más, es insaciable y me enseña sus enormes dientes cuando la miro.

Algunas veces tengo pesadillas con ella, sueño que me caigo al estanque y me devora, entonces me levanto con un charco de pipí en la cama y mamá me regaña.

Xiomara Pulpón Jara Afectiva-mente

«Tejiendo el día

mientras me deshilacho

con una sonrisa...

Cosiendo los bajos del ánimo me di cuenta de que se me habían quedado cortas

las esperanzas.

Hilvanando el cinto que apretaba las carnes contra mi ser, sentía cómo se me caía la boca sobre ti...y la perdía.

– ¡Podrían venir siquiera, unos pelos sueltos a buscarme!– decía.»

Aquí una de besos en tus dedos...

¡Póngame un cuarto de velas, por favor!

¿Me desmenuzas como el pescado, sacando las espinas que rasgan?

'¿Va a pagar con tarjeta o en efectivo señorita?'En afectivo... en afectivo...»

Ángel L. Montilla Martos Universos posibles

Cuentan que una joven, camino del mercado, tropezó, rodó por la madriguera de un conejo y desembocó en un mundo de múltiples universos posibles. Solo en uno de ellos pudo vender el cántaro de leche que llevaba sobre su cabeza, lo que acarreó una serie de consecuencias de índole moral y mercantil, probablemente conocidas por todos ustedes.

Esperanza Liñán Gálvez Culillo de mal asiento

«La pasada noche desapareció la estatua en bronce de Picasso que estaba sentada en un banco de la Plaza de la Merced. Las autoridades malagueñas solicitan a los ciudadanos toda la información que puedan aportar para su hallazgo».

Después de leer el titular de Sur, Tomás sonrió ampliamente y colocó el periódico bajo su nuevo pisapapeles de bronce: una libreta con un lápiz encima. La miró con nostalgia mientras susurraba al aire estos pensamientos.

Pablo, ahora sé que no fue un sueño. Agradezco tu regalo y, después de nuestra larga charla, comprendo y apruebo tu decisión. Una cosa es estar un rato en la plaza tomando el sol cuando te apetezca, y otra muy distinta seguir ahí inmóvil soportando el continuo acoso turístico. Quizá hasta la nueva remodelación urbanística o para la eternidad. Además, siempre tuviste fama de ser «culillo de mal asiento».

Mónica García Rodríguez Resucita, por favor

Muerta. Así te siento cuando te busco, cada sábado, cada domingo, y no te encuentro. Muerta. Dijiste que volverías, y no te encuentro. Nos amábamos. Confesaste que yo te inspiraba, y no te encuentro. ¿Perdiste la pasión? ¿Es que tú no me extrañas? ¿Se te fue la inspiración? Te siento muerta cuando busco y no te veo en el corazón de esta sección.

José María Rubio El intercambio

Mi amigo Pérez y yo salíamos todos los días de agosto por las calles del centro. Un día conocimos a dos chicas que eran bastante guapas y tenían buen tipo. Hicimos amistad con ellas y comenzamos a salir con ellas asiduamente. Ellas eran gemelas y a nosotros eso no nos importaba. Al final cada uno se hizo novio de una. Al pasar un mes, aparecieron las dos hermanas muy risueñas y burlándose de nosotros. No sabíamos que ocurría, pero vimos que ellas seguían con nosotros como siempre, saliendo cada uno con su pareja. Nunca logramos averiguar el porqué de su actitud.

Miguel Ángel García Díaz Los hombres nunca lloran

Aquella noche, se soñó feliz. Un buen desayuno, regado con zumo de naranjas y un dulce, que ahora no recordaba, parecían confirmarlo. Con el espíritu de un ejecutivo emprendedor leía el periódico: «El piloto de Gilda ha muerto». El pie de página de una foto del histórico avión, junto al que se encontraba un hombrecillo embutido en su traje de piloto, rezaba: «Nunca me arrepentí ni tuve mala conciencia de lo que hice». Imágenes de cuerpos carbonizados se agolparon en su mente, mientras una lluvia de ceniza radiactiva caía sobre su piel. Estremecido, sus manos comenzaron a temblar involuntariamente, y acabó por ocultar entre ellas la cabeza, apoyándose sobre el mostrador, para evitar ser visto por los demás parroquianos de aquella cafetería. Se levantó y, recordando que ser un caballero cuesta dinero, no olvidó dejar una buena propina. Y es que, los hombres nunca lloran.

Gemma Swan Luna de sangre

Lysanna se adentró en el lago lazulita, dejando que sus aguas lamieran sus caderas a través de las diáfanas telas que cubrían su cuerpo. Con voz firme, entonó un salmo a los antigüos dioses de Li'ka Durel mientras sus compañeras la rodeaban y comenzaban una danza de perturbador frenesí. Al finalizar, la joven alzó la daga enjoyada y, con apasionada devoción, la dejó caer sobre su inmaculado y firme busto.

La esfera que gobernaba los cielos, perfecta y carmesí, alumbró sombras y tormento al igual que antaño, cuando una de sus antepasadas ofreció su carne para saciar el hambre de aquellos dioses olvidados por muchos, menos por la Hermandad de Yarah.

De nuevo la maldad se apoderó de las tierras de Gadalya, donde sus habitantes sufrieron incontables penurias, a la espera de un alma bondadosa que emprendiera tan comprometida aventura como era la de erradicar la oscuridad del mundo terrenal.

Asun Rubio Visiers Mis enemigos

Lo sabía. Habían vuelto sólo para atormentarme. Creí que nunca volvería a ver sus caras ni a escuchar sus burlas. Creí que retornaba al abismo de horror en que sumieron mi vida. Pero no, ahora yo tenía todas las armas para devolverles uno por uno sus golpes.

El patito feo se había convertido en un hermoso cisne. Conseguí triunfar donde todos ellos habían fracasado. Colgué todo bien a la vista. No necesitaba esperar para ver sus respuestas. No necesitaba convencerles. Ya no dependía de su aplauso. Apagué el ordenador.