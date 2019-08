Los microrrelatos del sábado 3 de agosto Sr. García . Envía el tuyo, con un máximo de 150 palabras a microrrelatos.su@diariosur.es Sábado, 3 agosto 2019, 00:06

Ángela Díez El pequeño curioso

Hace tres meses, mi hermano pequeño y yo quedamos huérfanos de padre. Mamá pasó a tener todo el patrimonio de su difunto marido en su poder. Papá estaba cavando un agujero en el suelo, para hacer una piscina, cuando se precipitó dentro del mismo. Hace un mes, mamá se casó con un viejo amigo de la infancia. Un día, estábamos los cuatro almorzando, cuando el pequeño curioso (como yo llamaba a mi hermano) dijo que mamá empujó a papá al agujero. Fuimos todos al patio, el pequeño curioso se asomó al agujero y mamá lo empujó. Ahora, varios meses después, yo también reposo en al panteón familiar, junto a mi padre y al pequeño curioso.

Carmen Gómez Barceló Complicidad

Me voy quitando la ropa... conozco esa sonrisa.

Irene Abecia Lágrimas negras

Mientras terminaba de pintarse los ojos… nada presagiaba a Diana que acabaría llorando lágrimas negras poco tiempo después. Conducía a gran velocidad, como ella solía hacer, sentir ese vértigo que produce la velocidad le hacía sentirse viva. Las vistas sobre el acantilado eran sobrecogedoras, abajo, moviéndose con furia, las olas se convertían en blanca espuma al chocar contra las rocas.

De repente, un gran bulto en la carretera la obligó a dar un tremendo volantazo precipitándose por esas grises rocas al vacío. Sin tener noción del tiempo transcurrido y aturdida por los golpes, consiguió salir del coche. A pocos metros y muy magullada, mientras notaba por su rostro cómo resbalaban pequeñas lágrimas negras mezcladas con el rímel… veía como poco a poco y para siempre, se hundía su precioso y carísimo bolso de Chanel en aquellas oscuras y turbulentas aguas.

Miguel Amilachwari B. Equivocado

- ¿Su código de barras, muéstrelo?

- ¿Dónde está? - Preguntó el advenedizo.

-¡Su antebrazo! - Replicó el otro con impaciencia.

-¿Cuál de los dos?

-El derecho, ¿no lo sabe? - Sacudió reprochando al ignorante. Pasó el lector de infrarrojos por el segmento del cuerpo.

-Por aquí no es... siga la flecha del piso, y llegue hasta la puerta siguiente.

-¿No son iguales? - Insistió el visitante.

La suya es la del infierno...

Maria del Mar Rodríguez Albertus El equilibrio es imposible

Caminaba apresurada para coger el autobús y allí estabas tú. Casi muero de vergüenza, por algún motivo creí que no volvería a verte, ni siquiera nos habíamos dado los teléfonos y el alcohol no me permitía recordar si nos habíamos despedido. Pero tú me sonreíste y me dijiste de quedar, no tenía sentido, pero accedí y tuvimos nuestra primera cita. Porque después vinieron más, cada eran más ratitos, y aunque al principio me resistía porque sabía que lo nuestro no podía ser una relación, al final los ratitos me pudieron y me enamoré de ti. Mil veces quise dejarte, pero el equilibrio es imposible… tú me abrazabas y me convencías… hasta que un día simplemente no pude más, te dije adiós en una playa, y solo deseaba que intentaras arreglarlo, que me hablaras de nosotros dos, pero no lo hiciste, y se acabó.

Pilar Z. Heras Con los ojos cerrados

Se le cerraban los ojos cuando lo volvió a ver, como esperaba; estaba sentado a su lado igual que en los días de su niñez. La miraba con admiración y esperanza, –la caja de pandora permanecía cerrada con una belleza eterna–. Sonreía y decía palabras cariñosas o guardaba un silencio llevadero y atemporal. Ella se sentía envuelta por un amor sin reserva, por eso le dijo: Te quiero, eres el hombre más guapo del mundo. Él, incrédulo contestó con tímidas palabras, mientras se frotaba la barbilla donde empezaban a raspar unas cuantas canas. Cuando despertó, no se acordaba de nada, solo respiró hondo y se le escapó un leve suspiro.

Juan Antonio Chamorro Barrientos Mala suerte

¿Otro vaso de agua?

Pero de botella, jefe, ésta sabe a cañería… Ya sabe que es mi trabajo abogar por su inocencia así que explíqueme, ¿cómo llegó ese anillo a su poder?

Se lo he dicho, picapleitos, le corté el dedo a la vieja después de apiolarla porque no salía.

Eso fue en su segunda declaración, en la primera juró que tenía el albarán de compra. Parece que no hablamos el mismo idioma… No estoy aquí para censurar su conducta, no es mi tarea.

¡Que se joda la vieja! ¡Iba cargada de pedrería! Para la falta que le hacía…

Muy bien, con esto tengo para comenzar. Debe saber tres cosas: una, que hice lo imposible por conseguir su defensa, dos, que aquella vieja era mi madre y tres, que la tetrodotoxina que ha ingerido con el agua hará efecto en unos diez minutos…

Santi Messa Poullet Antonio, el Alcalde

Su terraza era un auténtico baluarte. Desde su mecedora de rejilla y protegido por el emparrado de uva moscatel ya semipasa, Antonio contemplaba diariamente un universo mágico con la torre vigía al oeste y el mar Mediterráneo al sur. La radio sonaba como banda sonora necesaria todas las mañana para escuchar el inevitable y casi prehistórico 'parte'.

Los años habían pasado sobre todo por su memoria, su ajado rostro, y sus curtidas manos, pero en su atalaya encalada de blanco cielo, él era un luminoso señor. El calendario marcaba 28 de diciembre, día de los tontos como a él le gustaba llamar, y la panda de Comares visitaba a su histórico alcalde antes de acudir a la fiesta mayor de Puerto de la Torre. Sonaba el eco de los verdiales en la terraza y los espejuelos del sombrero solo podían reflejar las lágrimas de emoción de Antonio… un año más.

Antonia Moreno González Diálogo

Se subió en El Perchel, mochila en ristre, y preguntó a la señora:

-¿Universidad…?

-Ohú, todavía queda, es a lo último. Pero llega pronto. Yo la última vez, cogí un taxi y llegué tarde a Barbarela. Hoy que tengo cita a las nueve y cuarto, y si se me pasa, a esperar otros seis meses. Funciona así. Por eso hoy me he dicho: «Cojo el metro que seguro que llego a tiempo». La última vez, bronca con Andrés, mi marido por no salir a buena hora. Pero hoy no, hoy llego.

El chico, con cara de circunstancias y sin comprender nada, aprovecha el silencio:

-Yo… Erasmus...

-(¡No ve qué amable!) Yo, Fina.

¡NEXT STOP, PORTADA ALTA!

….

-¡Qué mala sombra, Andrés! ¡Otra vez tarde!….¡Un niño con un nombre muy raro que me ha preguntado por la universidad!