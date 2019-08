Los microrrelatos del domingo 11 de agosto Envía el tuyo, con un máximo de 150 palabras a microrrelatos.su@diariosur.es SUR Sábado, 10 agosto 2019, 21:51

Víctor Sáez Pérdida

La mirada que se reflejaba en el espejo denotaba preocupación por su estado. Últimamente su pierna derecha se había acortado, nada excesivo, pero él empezaba a notarlo al andar. Más adelante, su mano izquierda comenzó a menguar por el meñique, de manera que la mano quedó con un dedito ínfimo asomando de la palma. Su piel, además, presentaba arrugas no conocidas hasta ahora. Otro día se miró al espejo de nuevo y vio que su ojo derecho se había hundido en su cuenca alojándose en el fondo del cráneo. Comprendió que era el final, que moriría lentamente replegándose sobre sí mismo. La válvula de hinchado estaba intacta, así que en algún lado había una pérdida.

Rafael Badillo Fuentes Halley

Tras jugar todo el día, el niño vio a Halley, contuvo la respiración y pidió un deseo. Luego soñó que pasaba el resto de su vida buscando una felicidad que se hacía inalcanzable.

Un instante después, se despertó, cogió su bastón y subió con torpeza hacia la azotea para volver a mirar al cielo con asombro. Esta vez lo maldijo por no haber concedido su plegaria.

Habían pasado setenta y seis años; entonces supo con certeza que la felicidad es sólo un instante fugaz que irrumpe cuando no la invocamos y que un deseo es sólo un sueño que respira cuando no dormimos.

Andrea Gutiérrez Romero Siguiéndole la pista

Tras la aparición de un nuevo cuerpo sin vida en la zona de la antigua estación, el comisario se vio obligado a dar una rueda de prensa ante centenares de medios llegados de todo el país. Manifestaba que llevaba más de uno año buscando al asesino y que no cesaría hasta dar con él. Aquella noche, cuando me quedé a solas con el comisario en su despacho, me miró fíjamente a los ojos y mientras apretaba con rabia los puños y rezumaba venganza por su piel, me confirmó que había descubierto al criminal. Yo no podía permitir que a aquellas alturas de mi vida todo saliese a la luz, así que actué como venía haciendo en los últimos meses y añadí otro cadáver a la lista para que lo pudiese investigar el nuevo comisario.

María Bellido Lois Corrupción en la playa

- Aquí tienes, diez conchas negras y diez blancas.

-No vale. Te he dicho el setenta por ciento en negro.

- Es que no he encontrado más…

-Pues entonces te derrumbo tu castillo porque no cumple la Ley de Costas.

- Vale, pero la próxima vez me toca a mí ser el alcalde.

Yolanda Go Ser invisible

–Formamos la fila para entrar al comedor del colegio. Yo, como siempre, cabizbaja, tímida, intentando pasar desapercibida, invisible… A ver si hoy me libro. Pero no, ya empiezan, las risas burlonas de mis compañeros de clase, los insultos , las agresiones…

Empiezan a empujar, yo empujo sin querer a los de delante, estos, creyéndome la culpable, se unen al grupo abusador, me pegan, me tiran las gafas, casi rompen el cristal de la puerta del comedor. Yo aguanto, como una piedra, sin defenderme, «Ya se cansarán, se aburrirán, esto acabará». Algún mayor pone orden y cordura; todo termina, por fin, otro día mas sobreviví. Al tiempo, ya mayor, un compañero de clase que me encuentro me comenta: «Pilar se arrepintió mucho del mal que te hizo en el colegio» ¿Quién? «Yo no me acuerdo, no se ni quién es Pilar».

Miguel Ibáñez La colada en la vieja mansión

En el cielo claro de la mañana aparece una nube. Dos nubes. Tres. Va a llover.

Corro a retirar el fantasma del tendal.

Iván Cerdán Bermúdez A ti

Sí, soy su esposa. No. No le quiero, pero necesito tenerle. Me encanta saber con quiénes se acuesta para acrecentar mi asco por él. No, no soy celosa, pero me aburro si intenta tocarme. Prefiero que sean otras quienes reciben lo que es suyo. Es terrible detestar a tu esposo y amar a tu suegro. Por eso quiero tenerle. Mientras más tiempo aguante con él más cerca estoy de su padre. Tengo celos de mi suegra. Es deplorable, y sí, deseo que la quimioterapia no le funcione porque así él vendrá a vivir con nosotros. Simplemente es amor por una persona. Ahora lo sé.

Jorge Jiménez Modos de hacer

«Mañana es demasiado tarde. Te quiero». El folio, con este escueto mensaje, dejó inquietos a todos los que le conocen. La tesis dominante otorgaba a la escueta leyenda el testimonio último de un suicida. Esposa, familiares y amigos comenzaron la búsqueda. Ese día no fue al trabajo, ni al bar de costumbre, ni compró el periódico, ni llamó a su mujer para preguntar «qué hay de comer hoy», cosas que hacía a diario. Pasaron las horas, amaneció, y la cama vacía toda la noche. Ella se levantó pensando que él ya lo habría hecho, porque mañana era hoy, las veinticuatro horas que cumplen el augurio de un suicidio anunciado.

De repente unas llaves, se abre la puerta, alguien entra y camina hacia la habitación conyugal. Bajo el umbral de la puerta aparece él y dice:

—No sabía cómo evitarnos caer en la rutina. Mañana es demasiado tarde. Te quiero.

María Victoria Devesa Expulsión del Paraíso

– «Tengo pensado hacer varios peces de colores aquí»– dijo Dios a Adán mientras se zambullían en el lago del Edén.

– «Querrás decir crear»– le corrigió Adán.

Entonces Dios se arrepintió de haberlo hecho a su imagen y semejanza, y comenzó a idear la forma de expulsarlo del Paraíso.

Carmen Martín Sánchez Fiesta

Fuegos artificiales dibujan en el cielo.

Un te quiero termina la frase.

Miro el color rojo de las flores, posadas a sus pies.

Escucho la melodía de recuerdos inacabados, respiro profundamente y dejo caer mi cuerpo sobre la salsa de espaguetis.