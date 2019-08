Los microrrelatos del domingo 4 de agosto Sr. García . Envía el tuyo, con un máximo de 150 palabras a microrrelatos.su@diariosur.es Domingo, 4 agosto 2019, 00:22

Eduardo Calderón Nieto De insectos y purgas

La víspera de su arresto se plantó en mi despacho exhibiendo dos invitaciones para Rigoletto con una sonrisa pícara y triunfal que le hacía unos graciosos hoyuelos en las mejillas. Aquella noche compartimos ópera, sábanas y un excelente borgoña obtenido de las confiscaciones. Lamentablemente, las listas son inapelables, y su nombre figuraba en el último cupo. Aunque no soy muy dado a dejarme llevar por la sensiblería, les pedí esta vez que no se extremaran en el interrogatorio.

Nieves Vallejo Ortega Esperanzas

Se metió desnuda en la cama con el cuerpo anhelante, pensando que él vendría. A la mañana siguiente se ajustaba las medias con desgana, tragándose las lágrimas.

Francisco García Castro Congratulations

Terminó el curso escolar. La tutora les comunica que Amalia necesita mejorar. Es lo que los técnicos llaman «en proceso».

Noche de blues en la playa. Amalia baila. Una chica se acerca a los padres y les brinda un sincero «congratulations». Está asombrada. Amalia tiene tan sólo tres años, y ya se mueve para matrícula de honor.

Es lo que llaman «amar».

Ezequiel Yebara Racha

Hacía sonar los dados dentro del vasito de plástico negro. Los tiraba y los volvía a juntar. No miraba qué números salían. Siempre quiso dominar la suerte. Aunque fuera la suya, como para empezar. Intentaba hacerse el distraído cuando aparecían los recuerdos.

Felicidad día a día oculta, uno se fía de ilusiones. Fanfarronas, saboteadoras, complejas.

Él siempre había hecho más. Los dados sin números giraban.

Se quedó en los gritos que a veces perdían sentido, que lastimaban de más.

Se paró de golpe. Dejó plata de más pero no le importó. La suerte le iba a jugar otra mala pasada.

Cinco minutos después de que se fuera, ella, la de siempre, la que iba a ser para siempre, se sentó sola en la misma silla.

Karola Cosme Se admiten devoluciones

Al despertar, encontré una mancha enorme en la moqueta y la seguí sin levantar la vista del suelo. Parecía un reguero de recuerdos que se extendía desde la cama hasta la puerta principal. Tras cruzar el umbral me di cuenta de que la mancha se detenía abruptamente en el felpudo de bienvenida. Mientras culpaba al cansancio, vi algo extraño en el perchero del pasillo; era un corazón que oscilaba parsimonioso junto a tu sombrero y tu chaqueta; su aspecto era deplorable. Cuando supe que se trataba del mío, entendí con pesar que viniste a devolvérmelo.

R. Rubio Carmona Adelantando porla derecha

Al oír el timbrazo instintivamente empujó a su mujer hacia la derecha mientras él mismo daba un paso lateral. No contaba con la bicicleta que, más veloz cuesta abajo, pretendía adelantar al patinete también por la derecha.

La ambulancia no tardó demasiado. Parte médico en urgencias: fractura de cadera y contusiones varias.

Hacía calor. Mal asunto.

Ignacio López Soriano Desaparición

Un redoble de tambor anunció el prodigio. ¡Tatachán!... y Paloma desapareció del escenario frente a los ojos atónitos de sus vecinos. El mago recogió una calurosa ovación.

Acabado el espectáculo, nadie encontró a la muchacha. No pudieron los curiosos conocer secretos del truco, no pudieron las amigas disimular su envidia entre risas… La familia solo pudo llorar.

El ilusionista, asustado, confesó a la policía hasta el último detalle de su función. Era inocente.

En el pueblo, desde entonces, recelan de cualquier mago y recuerdan a Paloma, la desaparecida, con el corazón encogido.

Ella, lejos, calla. Los pájaros libres nunca explican cómo escaparon de la jaula.

Pepa Rivas Mi padre

Muchas noches la esperaba abajo, en la puerta del portal:

-Tu madre me ha calentado hasta tener que salir a buscarte.

Otras la encontaba a mitad de camino, ella de risas con los amigos, él, con cara de orgullo, pergeñando en su cabeza una excusa para la vuelta.

Ahora ella se pasaba las noches buscando en su memoria la complicidad perdida, el brillo opacado, las conversaciones ya mudas y el cariño enterrado en el feroz laberinto de la memoria.

Jose M. Durán Jiménez Tiempo para pensar

Cuando vi publicado mi micro relato en las páginas del Sur, me alegré tanto, me sentí tan satisfecho. Al escribirlo me propuse que fuese sincero, real, que reflejase mi personalidad y mi forma de ver la vida, lo titulé 'Yo soy el asesino'. Y me salió redondo, magnífico, claro. Ahora estoy intentando escribir otro para mandarlo pero no se me ocurre nada, y eso que aquí en la cárcel tengo mucho tiempo para pensar.

Silvana Centurión Borracho enamorado

Es una delicia sabe a manzanilla destila un aroma de barrica, tiemblan mis manos se mueve la copa, salpico la silla.

Tetabrik! Ya no te puedo ni abrí, te tumbas, te vacías y me haces trizas.

Qué contrariedad!! Hasta mañana está cerrada la bodega, un mogollón de tiempo, todo sea por verla, espero qué en la caja esté Malena.

Elisa Negro Morilla Cuestión de gustos

Prefiero las ratas. Por lo general tienen más carne y son más jugosas que los murciélagos y las serpientes. Con una, puedo comer un par de días y es cierto que su sabor es más parecido al pollo. Casi la prefiero al pollo que me pusieron en el avión. Aunque si llego a saber que iba a ser mi última comida civilizada lo mismo hubiera mojado el pan en la salsa. Ya me dijo Aniceto que esos aparatos voladores no eran seguros. ¿Se habrá dado cuenta que llevo 3 meses fuera?

Abril García Temperatura ambiente

Tal vez si hubiera abierto aquella puerta, el verano hubiera sido menos caluroso en casa. La temperatura bajó en septiembre. Entonces él quiso volver y yo seguí sentada en el sofá a temperatura ambiente.