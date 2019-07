Microrrelatos de SUR (28/07/19) Sr. García . Envía el tuyo, con un máximo de 150 palabras a microrrelatos.su@diariosur.es Domingo, 28 julio 2019, 00:02

Elisa Negro Morillas Cambio de planes

Los padres de Tomás insistían en recuperar al estúpido de su hijo. Algo totalmente incomprensible pues ya tenían otros cinco hijos que a duras penas podían mantener. Pero ahí estaba la foto del niño con un enorme 'DESAPARECIDO' por todas partes: en el periódico, en carteles pegados en las farolas y señales de tráfico, incluso en la televisión. Al final, iban a tener que soltarlo y llamar al Sr. Cifuentes para avisarle que se habían equivocado de donante y que, de momento, no podrían realizarle el multitrasplante a su hijo.

David Carreras La tentación

El buen padre juró ante sus amigos que daría su vida por sus hijos. Sin dudarlo, sin fisuras. Amor incondicional. Esa misma noche, el diablo, vestido de modo sencillo y siempre dispuesto a hacernos caer en la tentación, hizo su aparición para poner a prueba ese amor.

Héctor Daniel Olivera Campos Joroña que joroña

Un troyano ha hecho polvo mi ordenador, comprar uno nuevo está siendo una odisea porque manejo un presupuesto espartano. Con los precios que me piden tendré que dejarlo para calendas griegas.

Lucía Morales Ramírez Barbacoa

Lo que está claro, clarinete, es que este año nos hemos quedado sin la Canción del Verano, esto no hay jarra de cerveza que lo aguante, ni de tinto. ¿Acaso quieren que estemos toda la vida moviendo el culo con Despasito? Yo, me niego, y seguro que Georgie Dann también. ¿A quién vamos a insultar cuando pongamos la radio del coche? ¿Qué canción vamos a repudiar por cansina pero luego bailaremos en la feria del pueblo como posesos? Tristes serán nuestras barbacoas. Nos han dejado huérfanos, la industria musical se va a pique, mucho OT y mucha Voz, pero poquita Summer Canción. Los flojos están por versionar canciones de mi adolescencia, hay poquita creatividad con tanta calor. Así que toca conformarse y recordar a los Chichos. Toca tirar otra vez de los Ochenta, campana y se acabó.

Elena García Ruiz Otro día

Nos habíamos conocido en la feria y hubo química. Al mes de estar juntos, una tarde de sábado, me envió un WhatsApp con el doloroso « Mejor que seamos amigos» y esa misma noche me lo encontré por casualidad.

Esa madrugada, cuando llegué a casa, puse unas lentejas en remojo y con determinación pensé: « Mañana será otro día», mientras mis lágrimas se diluían en el agua.

Paloma Luengo Pérez Maquillaje

Me levanté con el feo subido. El maquillaje tampoco hizo mucho, sólo cambié el color de tono de la cara. Detrás de la máscara se escondía una mujer triste. La sonrisa forzada se notaba a la legua. Me paró una mujer y me preguntó donde podía comprar tabaco. Le indiqué y seguí mi camino. Una lágrima se deslizo por la mejilla. Acababa de dejar de fumar y había vuelto con mi novio.

Luisa María Yamuza Carrión Juego de aventuras

Marcel es un viejo aventurero. Ha viajado por todo el mundo aunque le quedan muchos lugares por descubrir. Sin ir más lejos, esta mañana ha estado en la selva amazónica dando machetazos entre la vegetación. Los gritos amenazantes de aves y animales salvajes no lo han amedrantado, desea traspasar esta tierra inhóspita cuanto antes. A su pesar, las fuerzas le abandonan. Regresa a la butaca, se enchufa a la botella de oxígeno y detiene la consola.

José Luis Rojas G. Visita de médico

A Trinidad, negra maciza sin una arruga, según ella con semanas de plazo vencido de vida, la muerte le prestaba tiempo. Trinidad su biznieta llegó de África para atenderla, mulata callada. No decía nada porque los demás ya lo sabían todo.

Trinidad, agonizante con buena salud daba seis pasos al día. Tres de ida y tres de regreso del inodoro en medio del cuarto para volver a tumbarse a esperar la buena muerte.– Un intenso olor amoniacal invadió mis narices en la habitación cerrada. Aguanté la respiración, lágrimas gruesas me brotaban sin voluntad.

Trinidad trajo para aliviar mi apuro una olla llena que vertió al inodoro.

– Es la primera agua de remojo de los frejoles. Espanta el olor.

Me sorprendieron dos cosas; la mulata habló y me perdí en la oscuridad de sus ojos profundos.

Seguía igual de intenso el hedor a orines de gato. Ya carecían de importancia.

José Antonio Román A la orilla del océano

A él se le escapó la lágrima del no te olvides de mí, mientras ella se apoderaba del universo, y le decía, escríbeme y mándame lo que escribas, y él hizo lo uno y lo otro, y lo que no le dijo.

Mar Rojo Viaje de ensueño

Como llegó temprano al aeropuerto, se sentó a esperar frente a una pantalla electrónica.

Fascinada, leyó la brillante e interminable lista de ciudades y se dejó llevar. Cerró los ojos. Enseguida se vio paseando en góndola por el Gran Canal de Venecia, contemplando las pirámides de Guiza a lomos de un camello y disfrutando de la brisa en la cubierta de un crucero por el Mar Rojo. Mientras su avión despegaba, ella contemplaba extasiada la Muralla China.

Ni siquiera había escuchado el último aviso.

Asun Rubio Visiers Adiós a mi coartada

Un desván atestado sería mi perdición. Habían pasado demasiados años y la memoria olvida fácilmente. Los muertos estaban enterrados y los vivos habían rehecho su camino. Al fin había encontrado la paz en mi refugio de las montañas. El heredero quería deshacerse de la casa y, con ella, del pasado de la familia. El contenedor de basura era el destino del variopinto montón de objetos que lo ocupaban todo. Recordó el desván, su refugio para librarse de los deberes escolares. Un vistazo antes de que lo vaciaran. «La odio tanto que no creo que pueda soportar su presencia por más tiempo. Debo poner fin a esta tortura». Entre las páginas de aquel diario, un billete de ida y vuelta desde Madrid. Tuve tiempo y pude hacerlo. Una inesperada llamada a la puerta puso fin a mi retiro. Sabía que tendría que pagar por mis culpas.

Inma García Gandulla Coma

Se levantaba cada mañana con la esperanza de que fuera el día en que todo cambiara.

Dicen que la fe es lo último que se pierde, pero en este caso, costaba trabajo seguir confiando.

No supo poner punto y final y decidió coger el coche.