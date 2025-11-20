Messenger y Boltansky abren su álbum familiar en su primera gran exposición conjunta en el Pompidou Málaga

En una instalación nada más empezar el recorrido hay que rodear unos zapatos que están en el suelo formando un círculo. Están usados y son ... los de los autores: Christian Boltanski (París, 1944-2021) y Anette Messager (Berck, 1943). Los de ella, más pequeños, dentro de los de él y, a veces, en sentido contrario. La instalación habla por sí misma. Toda una vida caminando juntos, para encontrarse, al fin, en una exposición a dos manos. O a dos pies. La obra, no podía ser de otra forma, se titula 'Juntos AM-CB' y es la metáfora más visual de las carreras paralelas de esta reconocida pareja del arte francés e internacional, que se conoció en los 70, pero que quiso mantener la independencia de sus respectivos discursos. Nunca habían protagonizado una exhibición conjunta en la que repasaran sus trayectorias simultáneas y lo hacen por primera vez en el Centro Pompidou Málaga, donde estos dos artistas multidisciplinares han abierto al público su particular álbum familiar ya que sus producciones individuales comparten la inspiración de la experiencia y la memoria.

«Es la primera vez que acepto esta exposición conjunta con ambas obras. Es algo que siempre quise mantener separado desde los años 70 porque ser una mujer artista era complicado, duro y siempre eras considerada la novia del artista», ha explicado este jueves en Málaga la propia Annette Messager conservando intacta su rebeldía contra esa corriente de pensamiento que imperaba en el siglo pasado y situaba como «único» cometido de la mujer la «maternidad». «Nunca estuve de acuerdo y quería hacer algo por mi misma, por lo que creí conveniente que tenía que trabajar de forma separada», ha añadido la artista que también ha accedido a esta primera gran muestra conjunta, titulada 'AM CB. Annette Messager y Christian Boltanski', como homenaje a su marido fallecido en 2021. Y es que si sus respectivas exposiciones siempre eran individuales y separadas, de puertas adentro esa relación era muy diferente.

«Hablábamos mucho de arte, no de nuestras colecciones, pero sí de arte porque era nuestra vida», ha rematado Messager, a la que no le gusta explicar su obra y prefiere invitar al espectador a verla. «Cuando un crítico me pregunta por mi obra, me lo invento porque soy muy intuitiva y si lo reflexionara demasiado perdería el sentido y el propósito», ha sostenido la creadora francesa que en esta suerte de álbum familiar que recorre sus respectivas obras en el Pompidou muestra como la producción de ambos se iba retroalimentado e incluso desafiándose mutuamente. Así, los primeros dibujos de Annette se enfrentan a las fotografías de Christian en los años 70, un soporte que los dos trascienden hacia obras híbridas y multidisciplinares en materiales que buscan la instalación y exploran incluso las fronteras con la escultura.

La treintena de obras expuestas muestran también óleo, dibujo, carboncillo, acero, pastel, vidrio, telas, peluches, documentos, mallas, zapatos… «Explorando los mismos medios y dispositivos, se fotografiaron ambos y fueron compañeros de vida, pero separaron sus caminos para revolucionar independientemente el arte», ha señalado la comisaria de la exposición, Annalisa Rimmaudo, que ha destacado que «nunca» se habían exhibido sus obras de esta forma por lo que la exposición de Málaga supone un «diálogo inédito» entre ambos artistas que proponen sus particulares «autobiografías ficticias» con unas piezas que apelan a las emociones a través de «una nueva forma que es el conceptualismo sentimental».

Efectivamente, los muñecos de trapo clavados en lanzas de Messager o las vitrinas con fotos y documentos de Boltanski apelan directamente al que observa a partir de las experiencias personales de los artistas, aunque lo que muestran transita de la ficción al arte. Las obras montadas en paralelo de una y otro -o viceversa- permite comprobar las afinidades artísticas de uno y otro, poco analizadas precisamente por falta de confrontación. Así, la exhibición procedentes del Pompidou de París -actualmente cerrado por reforma-, colecciones particulares y los fondos privados de la propia artista permiten comprobar temas que les preocupaban particularmente, como el destino y la condición humana para CB y el papel de la mujer para AM, a la vez que emergen entre ambas producciones la ausencia del cuerpo en la obra del primero y la presencia figurativa en la de ella con sus llamativos peluches e incluso la taxidermia.

