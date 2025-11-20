Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los muñecos de trapos clavados en la obra 'Las picas' definen la obra de Anette Messager.

Salvador Salas

Messenger y Boltansky abren su álbum familiar en su primera gran exposición conjunta en el Pompidou Málaga

La pareja de artistas franceses, que siempre han exhibido su obra por separado, muestra sus afinidades y diferencias en el museo del Muelle Uno

Paco Griñán

Paco Griñán

Málaga

Jueves, 20 de noviembre 2025, 16:34

Comenta

En una instalación nada más empezar el recorrido hay que rodear unos zapatos que están en el suelo formando un círculo. Están usados y son ... los de los autores: Christian Boltanski (París, 1944-2021) y Anette Messager (Berck, 1943). Los de ella, más pequeños, dentro de los de él y, a veces, en sentido contrario. La instalación habla por sí misma. Toda una vida caminando juntos, para encontrarse, al fin, en una exposición a dos manos. O a dos pies. La obra, no podía ser de otra forma, se titula 'Juntos AM-CB' y es la metáfora más visual de las carreras paralelas de esta reconocida pareja del arte francés e internacional, que se conoció en los 70, pero que quiso mantener la independencia de sus respectivos discursos. Nunca habían protagonizado una exhibición conjunta en la que repasaran sus trayectorias simultáneas y lo hacen por primera vez en el Centro Pompidou Málaga, donde estos dos artistas multidisciplinares han abierto al público su particular álbum familiar ya que sus producciones individuales comparten la inspiración de la experiencia y la memoria.

