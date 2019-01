Matoso estrena su documental sobre Jesús Franco, que retrata al hombre tras el mito

El objetivo era hacer un documental sobre el maestro Jesús Franco a raíz de que animara a su discípulo Emilio Schargrodsky a que dirigiera el largometraje 'Drácula 0.9'. Cine dentro del cine. Pero el bueno del Tío Jess acabó peleándose con su alumno aventajado y, de camino, con el documentalista José Luis Matoso, que estaba rodando esa relación entre padre a hijo fílmico. «Nos dejó vendidos, pero se había comprometido con nosotros así que fuimos evolucionando para narrar esa leyenda que hicieron de él un monstruo que no existe», explicó ayer a SUR el director del documental 'Jumping with Jess', que casi ocho años después de comenzar a grabar estrena hoy en Málaga (Polo de Contenidos Digitales, Avda. Sor Teresa Prat, 15, a las 19 y 21 horas) esta película que descubre al hombre tras el mito.

«Este documental no es el de un fanático de sus películas, sino que mi fascinación nace de su personalidad que es lo que me deslumbró», señaló José Luis Matoso que, como miembro de la «peña de cortometrajistas malagueños» que aprendieron en sus películas en la última etapa de su vida en la Costa del Sol, quiso ahondar en ese mito del hombre que había firmado más largometrajes en la historia del cine. «Fue un cineasta sobrenatural, aunque nunca dejó de ser un 'outsider' y eso fue lo que me subyugó porque igual fue ayudante de Orson Welles que convertía a su mujer, Lina Romay, en la protagonista de sus películas eróticas e incluso pornográficas», señala el director que destaca que el documental incluye las última entrevista de Jesús Franco en la que se muestra «lúcido y batallador». «Era un genio pero también tenía un carácter tremendo y ¡te echaba unas broncas!», recuerda Matoso que estrena hoy el documental en Málaga después de haber ganado premios en los certámenes 12 Months Film de Rumanía y el Festival Internacional de Cine de Autor de Mallorca.