Del marqués sádico al militar unificador Albas y ocasos Tal día como hoy nacía el marqués de Sade, padre putativo del sadismo, y moría Giuseppe Garibaldi, líder y artífice de la unificación de Italia a quien Rubén Darío apodó «prodigioso mosquetero de la Libertad y aventurero de la Gloria». MARÍA TERESA LEZCANO Domingo, 2 junio 2019, 17:57

Marqués de sade 2-6-1740 / 2-12-1814

París, dos de junio de 1840. Nace Donatien Alphonse-François de Sade, perteneciente a una de las casas dinásticas más antiguas de la Provenza francesa. Tras una infancia adscrita a la lectura de obras de filosofía e historia y una adolescencia marcialmente bautizada en la Guerra de los Siete Años, comenzaría la ronda de escándalos que encumbraría a Donatien AlphonseFrançois como padre putativo del sadismo e inquilino carcelario durante casi la mitad de su vida. Su primera detención fue bajo la acusación de tortura a su criada, aunque como la doméstica era pobre y Sade aristócrata, un decreto real lo liberó, si bien, habida cuenta que no tardó el marqués en demostrar sus tendencias sádicas más allá de los textos que iba escribiendo, fue redetenido y condenado a muerte por delitos sexuales diversos entre los que se incluía el envenenamiento por mosca española, que consistía en extraer del susodicho insecto coleóptero la sustancia denominada cantárida, de supuesto efecto afrodisíaco; sentencia que eludió el marqués fugándose a Génova. De Italia regresaría cinco años más tarde, a tiempo para ser enchironado en Vincennes, donde, a falta de sujetos a quien flagelar o amoscar hispanamente, vivió trece años leyendo a los clásicos y a los modernos y escribiendo parafilias atemporales antes de ser trasladado a la Bastilla, que se convertiría en su hogar durante cinco años más y de donde fue evacuado dos semanas antes de su histórica toma. Liberado por la Asamblea Revolucionaria en 1790, Sade fue nuevamente detenido en 1793 y tras librarse de la guillotina por un mero formalismo, excarcelado en 1794, después de lo cual malvivió como dramaturgo hasta 1801, fecha en que Napoleón Bonaparte, anonadado de espanto tras haber leído la novela 'Justine o los infortunios de la virtud' arrojó esta al fuego y a su autor, previa acusación de «demencia libertina», al asilo para locos de Charenton, donde moriría. Su legado narrativo fue reivindicado por varias generaciones de escritores y su leyenda negra acrecentada por numerosas biografías y películas. Como dijo Sade: «No está en mi poder cambiar cómo soy. Y si lo estuviera, no lo haría». Et voilà.

Giusseppe Garibaldi 4-7-1807 / 2-6-1882

Ciento cuarenta y dos años después del nacimiento parisino del marqués de Sade, moría en la isla de Caprera Giuseppe Garibaldi, uno de los principales líderes y artífices de la unificación de Italia. Previamente a su papel unificador de territorios italianos, Garibaldi había llevado una existencia antónima de toda monotonía: capitán de barco surcador del Mar Negro, fue apresado por unos piratas turcos y estuvo a punto de ser fusilado; integrante del movimiento Joven Italia que propugnaba la independencia italiana, fue condenado a muerte tras la insurrección del Piamonte aunque logró fugarse y se exilió a Sudamérica, donde luchó contra el imperio de Brasil y participó en el sitio de Montevideo, antes de regresar a Europa para ocupar la ciudad de Colonia. Al estallar la segunda guerra de independencia italiana, Garibaldi y sus Camisas Rojas anexionaron tanto y tan bien que Alejandro Dumas 'lui-même' primero le llevó un cargamento de armas y posteriormente le ayudaría a redactar sus memorias, y el mismísimo Abraham Lincoln le ofreció un puesto en el ejército federal durante la guerra civil, aunque Garibaldi argumentó que no se le había perdido nada en aquella secesión y se fue a combatir en la guerra franco-prusiana. Recaló sin embargo de nuevo en el exilio sudamericano, el cual además de incrementar sus experiencias bélicas le valió unos versos del poeta Rubén Darío, quien lo había apodado «prodigioso mosquetero de la Libertad y aventurero de la Gloria» y una sombra de controversia respecto de ciertas actividades ilícitas como ladrón de caballos e incluso inhumanas como vendedor de esclavos. Conseguida finalmente la independencia italiana en 1870, Garibaldi fue elegido diputado al parlamento, aunque de parlamentar se cansó enseguida y se retiró a la isla de Caprera, cuyos dieciséis kilómetros cuadrados se había comprado con los ahorros militares o esclavistas, eso nunca quedó esclarecido, y que se encuentra al noroeste de Cerdeña. Allí fue embalsamado y enterrado a su pesar, ya que él había expresado el deseo de ser incinerado y mezcladas sus cenizas con la tierra italiana, aunque circula un rumor que asegura que su última voluntad ya fue cumplida por algún garibaldista trasnochado, que ha desenterrado y cremado sus restos, dejando en su lugar unos huesos anónimos que el gobierno italiano quiere ahora analizar para cerciorarse de que los visitantes que acuden a Caprera no están rindiendo homenaje a la calavera equivocada.