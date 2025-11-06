Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
María Victoria Atencia, durante el acto celebrado ayer en el centro cultural que lleva su nombre. Marilú Báez

María Victoria Atencia celebra en familia en el MVA su Premio Nacional de las Letras

La poeta, que este mes cumple 94 años, se muestra «emocionada» por el galardón, aunque también abrumada por su repercusión

Paco Griñán

Paco Griñán

Málaga

Jueves, 6 de noviembre 2025, 23:14

Comenta

Fue una celebración muy familiar. Rodeada de tres de sus hijos Victoria, Eugenia y Rafael, y sus nietos, María Victoria Atencia fue anoche la gran ... protagonista del acto celebrado en su propia 'casa', el Centro Cultural MVA que lleva su nombre, una semana después de obtener su aplaudido Premio Nacional de las Letras. A sus 93 entró en el salón de actos de calle Ollerías saludando a su familia y amigos para asistir a la conferencia de la catedrática María Dolores Gutiérrez Navas 'Rafael León y María Victoria Atencia. Sus colecciones en la imprenta Dardo (antes Sur)'. Pero el acto organizado por el Centro del 27 de la Diputación se transformó en una improvisada celebración del reciente galardón a la poeta «serenísima», como la bautizó Jorge Guillén.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Identifican a la segunda víctima mortal del accidente de la antigua N-340
  2. 2

    Urbanismo abre expediente a un empresario por el asfaltado ilegal de un camino junto a Pinares
  3. 3 El SEPE denegará el subsidio para mayores de 52 años a los parados que no coticen dos años en los 15 previos a la jubilación
  4. 4 Una niña de 7 años sufre una fractura de nariz en su colegio de Marbella tras un empujón: «La llamaban gorda, fea, panchita%u2026»
  5. 5 El corte total de Eugenio Gross para la obra del metro de Málaga ya tiene fecha
  6. 6

    Uno de cada cuatro malagueños está en riesgo de sufrir un ictus
  7. 7 Plaza de la Constitución años sesenta, cambio de imagen
  8. 8 Estas son las fechas y los requisitos para poder optar a 253 VPO de alquiler en Málaga
  9. 9 Tirotean a un hombre y la Policía lo encuentra en Marbella con una bala en la rodilla
  10. 10 Fallece Ángel de la Riva, alma máter del golf provincial en Málaga y figura clave en su desarrollo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur María Victoria Atencia celebra en familia en el MVA su Premio Nacional de las Letras

María Victoria Atencia celebra en familia en el MVA su Premio Nacional de las Letras