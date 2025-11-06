María Victoria Atencia celebra en familia en el MVA su Premio Nacional de las Letras

Fue una celebración muy familiar. Rodeada de tres de sus hijos Victoria, Eugenia y Rafael, y sus nietos, María Victoria Atencia fue anoche la gran ... protagonista del acto celebrado en su propia 'casa', el Centro Cultural MVA que lleva su nombre, una semana después de obtener su aplaudido Premio Nacional de las Letras. A sus 93 entró en el salón de actos de calle Ollerías saludando a su familia y amigos para asistir a la conferencia de la catedrática María Dolores Gutiérrez Navas 'Rafael León y María Victoria Atencia. Sus colecciones en la imprenta Dardo (antes Sur)'. Pero el acto organizado por el Centro del 27 de la Diputación se transformó en una improvisada celebración del reciente galardón a la poeta «serenísima», como la bautizó Jorge Guillén.

Manuel López Mestanza entrega un ramo de flores a María Victoria Atencia, durante el acto.

Sus hijos tomaron la palabra por ella para explicar a SUR que la autora de 'Arte y parte' y 'Ex libris' está viviendo con «emoción» y «felicidad» la concesión del Premio Nacional de las Letras, aunque, a punto de los 94 -los cumplirá el próximo 28 de noviembre-, también se siente abrumada por la repercusión de este reconocimiento y las llamadas que no han parado de sonar en casa. Unas felicitaciones a las que se sumó este jueves el director de la Biblioteca del Centro del 27, Javier La Beira, que expresó su «orgullo» por el galardón a Atencia, un sentimiento que amplió el vicepresidente y responsable de Cultura de la Diputación, Manuel López Mestanza, al destacar que «la persona que da nombre a este centro cultural esté aquí después de que hace unos días le dieran el Nacional».

«Esto no estaba organizado y es un auténtico honor», añadió el diputado, que entregó un ramo de flores a María Victoria Atencia en reconocimiento a un galardón que ha sido «muy celebrado por toda la cultura malagueña y a nivel nacional por el merecimiento de este premio del Ministerio de Cultura». Y compartido también por todos los presentes, entre los que también figuraban anoche la nuera y el yerno de Atencia, Mercedes y Javier González de Lara (presidente la Confederación de Empresarios de Andalucía), respectivamente, y el director del Centro de la Generación del 27, José Antonio Mesa Toré, entre otros.

Una de las nietas de María Victoria Atencia saludando a su abuela al llegar al acto.

Junto a María Victoria Atencia también estuvo muy presente en el acto Rafael León, su pareja de vida y compañero literario. Ambos fueron los protagonistas de la charla de la catedrática María Dolores Gutiérrez, amiga de la pareja desde que realizó su tesis doctoral en 1984 y que no pudo evitar la emoción en algunos momentos al hablar de la vertiente como editores de ambos escritores y poetas, recuperando con sus publicaciones la rebautizada y mítica imprenta Dardo, que crearon Prados y Altolaguirre con el nombre original de Sur. «Rafael fue para mí un maestro cordial, sabio y preocupado con todo lo que tenía que ver con la cultura como autor, impresor y editor, mientras que María Victoria serenísima, como te bautizó Jorge Guillén, para mí ha sido un honor y una ayuda», agradeció la conferenciante.