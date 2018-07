María Eloy-García: «Ojalá se fuera mucho más antisistema» María Eloy-García / SUR La granizada Rebelde y con causa. Se hizo poeta «por aburrimiento», aunque eso le cambió la vida. Defensora del libre pensamiento y muy crítica en lo político, puede encontrar inspiración tanto en las calles de su barrio como yéndose de cañas MARINA RIVAS Domingo, 22 julio 2018, 00:18

En una sociedad en la que conviven fórmulas tan dispares como el reggaetón y la poesía, la malagueña María Eloy-García sigue buscando compartir sus letras con la gente. Hace tiempo que perdió la cuenta de cuántos libros ha leído, probablemente tantos como disgustos le ha traído la política en los últimos años. Le encantaría que hubiera más antisistemas, pero desde el razonamiento. Y, tras muchos intentos banales por llenar las calles de poesía, a la costasoleña le basta con que más de uno solucione sus carencias leyendo, sólo para entender mejor el mundo.

–Dijo en una entrevista hace unos años que empezó en esto porque tenía escasa vida social, ¿ha mejorado ya la cosa?

–(Ríe) Sí, yo empecé por aburrimiento. Mis padres se mudaron al campo estando yo en plena adolescencia, imagínate qué putada. Menos mal que había muchos libros y así me entretenía. Ahora ya mezclo la lectura con la vida social.

–Si tuviera hijos el día de mañana, ¿haría lo mismo que sus padres?

–Al final cometemos los mismos errores (ríe).

–¿Qué está haciendo justo ahora?

–Pues me pillas haciendo un dossier de mi próximo libro.

–¿De qué va?

–Va sobre el barrio, me mudé por Carranque y para mí ha sido un cambio brutal, entonces es como una crítica al barrio y a la sociedad, no es tanto la crisis económica como la crisis ética y moral. Me ha salido un libro bastante grotesco.

–Interesada también en la política, ¿por qué acabó por cursar Geografía e Historia?

–La política me ha interesado después, porque creo que hay una situación mundial tan extraña, peligrosa, cuando salen los totalitarismos y la gente tiene que abanderarse es porque hay crisis de ideas. Además la gente repite como loros sin haberse parado a pensar. Eso me parece peligrosísimo.

–Con tanto background que tiene sobre poesía, ¿qué poema cree que refleja el estado político de la España actual?

–La situación de España no deja de ser la que dicta Europa y esta no deja de estar detrás de unos intereses económicos. Yo diría algo de Bertolt Brecht, que era espectacular. Decía que desdichados los países que necesitaban héroes.

–¿Y si tuviera que dedicarle otra pieza a Donald Trump?

–Joder, a Trump... (resopla). Trump está haciendo un negocio; cuando los gestores, directores, presidentes, etc., piensan en un negocio más que en la política, tenemos un problema muy grave. Y no sólo Trump, también Putin. Además, cuando se llevan bien entre ellos, es espeluznante. Yo creo que el poema sería un canto que tenía Maiakovski sobre la desdicha política u otro de Hannah Arendt sobre los nacionalismos y la banalidad del mal.

–¿Esta temática podría incluirse dentro del poemario grotesco?

–Totalmente, además la política tiene el don de la oratoria… Eso se ha perdido. Ahora es más marketing y publicidad de marcas personales que personas cultas que traten de mejorar una situación…

–¿La poesía es de izquierdas?

–Bueno, eso se dice porque la mayoría de los poetas son de izquierdas, pero es una tontería. Exceptuando algunos casos en los que la situación lo exigía, yo creo que en realidad son más apolíticos.

–¿Y se encuentran más antisistema?

–Ojalá se fuera mucho más antisistema. Me encantaría, sin ideología política detrás. Simplemente, ir contra un sistema que ejerce violencia sobre nosotros de muchas maneras. Además, esto de no caer en lo políticamente incorrecto, esta revisión de los textos… Joder, es que vamos para atrás. Ahora todo se escandaliza o finges que te escandaliza.

–¿Existe un miedo real en los poetas y el sector, en general, porque puedan tener posibles sanciones, como el caso de algunos raperos?

–Cuando eres rapero y tienes más repercusión que un poeta, quizá algo más… Lo nuestro te da más libertad de expresión porque es más minoritario.

–¿Cuántos años lleva dedicada a la poesía?

–Desde 1998.

–¿Y cree que ahora se consume menos poesía que antes?

–Ha cambiado la cosa, en las redes sociales se mueve de una forma brutal, hay cuentas de poesía con miles de seguidores… Ha evolucionado. Lo que sí es verdad es que muchas veces echo en falta más calidad en el texto.

–¿Calidad en cuanto a sentimiento?

–Quizá en el sentido de no haberse currado el tema, intelectualmente hablando.

–¿Cuál es el sitio más raro donde se ha inspirado para escribir?

–Desde en un bar hasta yendo por la calle.

–Las cañas ayudan…

–Digo… Sobre todo cuando era una adolescente. Sitios raros, de todo tipo, una vez me metí en un banco porque tenía que escribir una cosa y era lo que más cerca tenía.

–¿Hay poesía en el reggaetón y el trap?

–Uff… Siempre hay algo en toda forma de comunicarse con música, pero luego sacas de contexto la letra…

–¿Qué piensa de la juventud que prefiere esta música a la poesía?

–Tiene que haber de todo, pero el problema es que se enseña mal la poesía. Eso se soluciona leyendo.