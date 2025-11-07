Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

María Jesús Bernet, José A. Mesa Toré, Rosa Mascarel y Manuel López Mestanza.

María del Carmen Piñas Saura, ganadora del IV Premio Internacional de Ensayo María Zambrano de la Diputación de Málaga

El galardón, dotado con 6.000 euros, se le ha concedido por su obra 'Artesanía de la luz', que será editada por el CEDMA

SUR

Viernes, 7 de noviembre 2025, 12:47

María del Carmen Piñas Saura ha resultado ganadora del IV Premio Internacional de Ensayo María Zambrano con su obra 'Artesanía de la luz', «una forma ... de apología a la poesía y el pensamiento que recoge múltiples voces de una forma bien hilada e inspiradora», según el jurado. El segundo premio ha sido para Domingo Alberto Vital Díaz, por 'María y otros poetas: una mujer y lo divino'.

