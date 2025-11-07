María del Carmen Piñas Saura, ganadora del IV Premio Internacional de Ensayo María Zambrano de la Diputación de Málaga

María del Carmen Piñas Saura ha resultado ganadora del IV Premio Internacional de Ensayo María Zambrano con su obra 'Artesanía de la luz', «una forma ... de apología a la poesía y el pensamiento que recoge múltiples voces de una forma bien hilada e inspiradora», según el jurado. El segundo premio ha sido para Domingo Alberto Vital Díaz, por 'María y otros poetas: una mujer y lo divino'.

El Premio Internacional de Ensayo María Zambrano, que convoca la Diputación de Málaga a través del Centro Cultural Generación del 27, se creó hace cuatro años con la finalidad de incentivar la investigación sobre la vida y la obra de la pensadora nacida en Vélez-Málaga o sobre trabajos que indagaran en las relaciones entre literatura y filosofía.

Así lo ha dado a conocer el vicepresidente de Cultura y Educación, Manuel López Mestanza, tras la deliberación del jurado, que ha estado formado por Francisco Ruiz Noguera, como presidente del mismo; Rosa Mascarell, pintora y poeta, secretaria personal y editora de la obra de María Zambrano; Rosa Fernández Gómez, profesora titular de Estética y Filosofía de las Artes en la UMA; José Antonio Mesa Toré, director del Centro Cultural Generación del 27, y María Jesús Bernet, secretaria del jurado.

«La Diputación de Málaga quiere homenajear a esta destacada figura de nuestras letras a través de la convocatoria de este premio, en consonancia con la intención de esta institución de difundir y estimular la creación artística y poética a la que ahora se une la indagación filosófica», ha afirmado López Mestanza.

El premio cuenta con una dotación económica de 10.000 euros distribuidos en 6.000 euros para la obra seleccionada en primer lugar y 4.000 euros para la seleccionada en segundo lugar. La obra premiada en primer lugar será editada por el Centro de Ediciones de la Diputación Provincial de Málaga (CEDMA).

En las tres anteriores convocatorias merecieron el primer premio las obras 'L´Altro Viaggio de Dante. Un análisis filosófico del viaje a través de La Divina Comedia', de María Rodríguez Lorca, en 2022; 'Panorámicas íntimas', de Beatriz Santiago y Vicente Ordóñez, en 2023 y 'El silbido de la seducción. Lo ofídico en María Zambrano' de Herminia Luque Ortiz, por su obra (2024).