Manzanares y De Miranda abren la puerta grande de Antequera Salida a hombros de David de Miranda y Manzanares. :: Antonio J. Guerrero El alicantino y el onubense demuestran su buen momento y se reparten cinco orejas en una tarde donde Morante muestra sus dos caras ANTONIO M. ROMERO ANTEQUERA. Domingo, 25 agosto 2019, 00:32

José María Manzanares y David de Miranda están atravesando un gran momento profesional y lo dejaron patente ayer en la Corrida Goyesca celebrada en Antequera con motivo de su Real Feria de Agosto, donde ambos salieron a hombros de la plaza camino de la Puerta de Estepa tras firmar dos buenas faenas en el primer toro de sus lotes. Abrió cartel Morante de la Puebla, quien mostró sus dos caras de torero del medio lote: en su primero se inhibió y en el segundo hizo un esfuerzo dejando retazos de su torería.

Como dejó patente en sus dos actuaciones en Málaga y en otras plazas, Manzanares se encuentra en un momento dulce y eso se transmite inmediatamente en los tendidos. En el recibimiento con el capote, el diestro alicantino dejó sobre el albero antequerano un buen ramillete de templadas verónicas abrochadas con una media con sabor, que fue muy aplaudida por el respetable. Fue 'Surrealista' un toro pronto en la embestida, con movilidad y nobleza aunque con poca fuerza. Lo cuidó José María Manzanares en las primeras tandas a media altura sin obligarle mucho pero dejando bellos muletazos ligados, antes de lograr unas series más entonadas. Por el izquierdo el burel se quedó más corto por lo que volvió a la derecha para dejar una buena tanda final. Mató de media tendida.

EL FESTEJO Lugar Plaza de Antequera. uGanadería Toros de Juan Pedro Domecq, bien presentados, mansos, blandos y nobles. El sexto fue devuelto de manera antirreglamentaria por manso. uDiestros. Morante de la Puebla (rosa pálido y pasamanería en negro) leves pitos y ovación tras leve petición; José María Manzanares (azul añil y pasamanería en negro): oreja y oreja; y David de Miranda (blanco y pasamanería en negro): oreja y petición de la segunda y dos orejas. uIncidencias Corrida Goyesca. Casi dos tercios de entrada. Presidió Francisco Fernández. El festejo empezó con un retraso de veinte minutos. El alcalde de Antequera, Manuel Barón, entregó a David de Miranda el premio que entrega el Ayuntamiento de Antequera a la mejor actuación en el festejo.

A su segundo, 'Soberbio', lo recibió con unas buenas verónicas. Con la muleta fue una faena más aliviada, de menos compromiso que la anterior. Con un toreo a media altura y de buena compostura, José María Manzanares dibujó tandas por ambas manos sin muchas apreturas y de muletazos templados; sobresalieron los naturales. Mató de estocada trasera.

David de Miranda debutó como matador de toros en Antequera, plaza que gestiona su apoderado, Jorge Buendía. Y lo hizo dejando una grata impresión entre el público con su buen gusto toreando y su valor. Dejó el onubense un buen recibimiento con el capote con tres verónicas y dos medias. Dejó crudo a 'Enfermizo' en el caballo ya que el picador apenas señaló arriba. Hizo un quite por gaoneras ajustadas en los medios que levantó al público de sus asientos. La intensidad de la lidia subió con el inicio de faena por estatuarios en el centro del albero con las zapatillas clavadas, rematado con una trincherilla con sabor. Después se sucedieron las tandas ligadas y templadas por ambas manos de buena factura. Terminó con una arrimón final que caló en los tendidos. Unas ajustadas bernardinas fueron el epílogo del trasteo. Dejó un pinchazo antes de cobrar media estocada caída.

El último del festejo fue devuelto por el palco de manera irregular por frenarse en el capote. Salió un jabonero noble y de poca fuerza al que recibió de manera variada con el capote David de Miranda, quien dejó un quite por tafalleras y gaoneras. 'Ocurrente' llegó con poca fuerza a la muleta y el onubense estuvo voluntarioso en un trasteo a media altura y sin emoción. Mató de estocada baja.

Morante no quiso a ver a su primero. Ya de salida no le gustó 'Engañoso' y mandó a su subalterno a que lo recibiera con el capote. El diestro de La Puebla se mostró muy desconfiado con este toro que lo único que evidenció fue mansedumbre y falta de fuerza, pero ni mucho menos era un barrabás. El sevillano se desentendió de la lidia en estos primeros compases y fue su banderillero quien llevó al 'juanpedro' al caballo, donde se le pegó fuerte. El trasteo de muleta, porque no se le puede catalogar de faena, fue breve. Hubo probaturas e inmediatamente se fue a por el estoque. Dejó un metisaca antes de cobrar un pinchazo tras el que se echó el toro.

Con cuajo y muy bien presentado fue el cuarto de la tarde, donde Morante mostró otra predisposición. El sevillano dibujó un buen manojo de verónicas rematadas con una media de cartel de toros. Fue este 'Presuntuoso' un animal noble que esperó en banderillas. En la faena de muleta, el de la Puebla dejó un bello inicio de faena con ayudados por alto con sabor y pinturería. En las tandas por ambas manos dejó retazos en un trasteo irregular. Dejó un pinchazo sin soltar antes de cobrar una estocada baja.