La mansión de IlloJuan y SpokSponha: Los Diozes fichan por Sony para su segundo disco

La alianza malagueña entre Adrián Maldonado, SpokSponha, y Juan Alberto García, IlloJuan, sigue dando pasos desde que se conocieron en la serie 'Marbella Vice' ... , dentro del videojuego Grand Theft Auto V. De allí salieron algunos de los vídeos más compartidos en Internet pero también un disco. 'Hotel Maligno', un disco de rap en el que Wanillo Kokunero y El Kike, Los Diozes, sus personajes en el videojuego, daban rienda suelta a su creatividad y buen rollo.

Fue el año pasado y el disco funcionó bien, con cientos de miles de escuchas en los servicios de 'streaming' e importantes colaboraciones dentro del mundo del rap, como Foyone o Kase O, entre otros.

Ahora, Los Diozes suben un escalón y grabarán su segundo disco, pero esta vez tras su fichaje por Sony, una de las principales empresas de la escena musical. Lo explicó ilusionado este miércoles el propio IlloJuan, uno de los 'streamers' en habla hispana más importantes del mundo.

«Tras el primer disco, nos empezaron a contactar discográficas durante todo este año. El problema de esto es que queríamos mantener el espíritu libre del primer álbum, que no nos caparan la libertad creativa, nuestro lenguaje, la esencia», comentaba el fuengiroleño en su canal de Twitch. «Spok y yo estuvimos en las oficinas de Sony en Madrid, con todos los que mandan en la compañía. Contactaron con nosotros y les explicamos que si hacíamos el disco juntos tenía que ser respetando todo eso. Hemos fichado con ellos, han entendido el proyecto, nos dejan ser y estar y nos van a ayudar con medios, productores...», comentó IlloJuan, que también dijo que el productor musical malagueño Sceno también será uno de los pilares del trabajo. « Esto va a seguir siendo risas y cachondeo pero con un toque más de profesionalidad, es increíble».

Un mes en una mansión para grabar

IlloJuan explicó que, para elaborar el disco, estarán conviviendo un mes en una casa en Madrid, entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre. «Vamos a hacer un 'camp', nos metemos en una casa estudio en Madrid, un mes para grabar, escribir, convivir... El primer album se grabó en tres días, para el segundo vamos a estar un mes. Va venir mucha gente a la casa, vamos a hacer directos, habrá eventos, series, estaremos generando contenido... Y tendremos un estudio a nuestra disposición, con Sceno allí. Va a pasar gente a colaborar que ni yo mismo me espero», aseguró.

El 'streamer' aseguró que no será una casa con contenido en directo 24 horas, «será como estar de casa rural», y comentó que Twitch está también apoyando el proyecto. Para anunciar el disco, IlloJuan y SpokSponha han grabado un vídeo con la colaboración del actor gallego Luis Zahera. «Es un máquina, súper buena persona, está totalmente desconectado de este mundo Internet y Twitch, no sabe quién es Ibai y apenas sabe lo que es Youtube».