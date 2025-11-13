Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Illojuan y SpokSponha, en el vídeo promocional del disco

La mansión de IlloJuan y SpokSponha: Los Diozes fichan por Sony para su segundo disco

Los malagueños anuncian que se mudarán a una casa que les ha puesto la compañía en Madrid para grabar el álbum durante un mes y además generar contenido para sus canales

Enrique Miranda

Enrique Miranda

Málaga

Jueves, 13 de noviembre 2025, 00:10

Comenta

La alianza malagueña entre Adrián Maldonado, SpokSponha, y Juan Alberto García, IlloJuan, sigue dando pasos desde que se conocieron en la serie 'Marbella Vice' ... , dentro del videojuego Grand Theft Auto V. De allí salieron algunos de los vídeos más compartidos en Internet pero también un disco. 'Hotel Maligno', un disco de rap en el que Wanillo Kokunero y El Kike, Los Diozes, sus personajes en el videojuego, daban rienda suelta a su creatividad y buen rollo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El triángulo amoroso que acabó en tragedia en Gaucín: un crimen a garrotazos y mensajes falsos para despistar
  2. 2 Arrestan a un joven por matar a un hombre de 63 años tras una discusión en un bar de Fuengirola
  3. 3 Cientos de conductores atrapados: otro camión averiado colapsa de nuevo la A-7 entre Málaga y Rincón
  4. 4 Vuelve la lluvia a la provincia de Málaga: esta es la previsión de Aemet
  5. 5 La calle Eugenio Gross, cerrada por las obras del metro en Málaga durante los próximos 30 meses
  6. 6

    Ya huele a roscón de Reyes: una pastelería de Málaga prepara uno de los mejores de Andalucía
  7. 7 Una familia deberá indemnizar con 7.000 euros a su empleada de hogar a la que despidió por faltar a trabajar tras una operación de apendicitis
  8. 8

    El Materno Infantil trasplanta su «corazón eléctrico» en una compleja operación
  9. 9 Victoria Esperanza ya tiene donante de médula
  10. 10

    Las familias se enfrentan a multas de hasta 50.000 euros si no evalúan los riesgos de sus empleadas del hogar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La mansión de IlloJuan y SpokSponha: Los Diozes fichan por Sony para su segundo disco

La mansión de IlloJuan y SpokSponha: Los Diozes fichan por Sony para su segundo disco