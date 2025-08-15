Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Oído al cante

Manolo El Malagueño

GONZALO ROJO

Viernes, 15 de agosto 2025, 02:00

Recordamos hoy a un cantaor malagueño llamado Manuel Pendón Rodríguez, nacido en la capital el año 1912 y conocido artísticamente como Manolo El Malagueño. Inició ... su carrera como cantaor en la localidad jiennense de Andújar el año 1930, de donde pasó más tarde a Córdoba, ciudad en la que residió varios años, y de la que en los primeros años cuarenta se trasladó a Madrid donde fue contratado en 1943 por Pepe Marchena para el espectáculo 'La encontré en la serranía', con el que triunfó en el Teatro Fontalba.

