Recordamos hoy a un cantaor malagueño llamado Manuel Pendón Rodríguez, nacido en la capital el año 1912 y conocido artísticamente como Manolo El Malagueño. Inició ... su carrera como cantaor en la localidad jiennense de Andújar el año 1930, de donde pasó más tarde a Córdoba, ciudad en la que residió varios años, y de la que en los primeros años cuarenta se trasladó a Madrid donde fue contratado en 1943 por Pepe Marchena para el espectáculo 'La encontré en la serranía', con el que triunfó en el Teatro Fontalba.

El éxito fue arrollador recordando El Malagueño en algunas ocasiones la siguiente anécdota ocurrida a raíz de su participación en el espectáculo. Una mañana don Jacinto Benavente coincidió con él en una cafetería, y al ver que estaba tomando leche y galletas exclamó a modo de saludo: «¡Pero Manolo! Creí que desayunabas con ruiseñores...».

Manolo El Malagueño fue un artista de cante dulce, siendo en principio Pepe Marchena su cantaor preferido a la hora de imitarlo, luego fue tomando otros aires hasta crear su propia personalidad, pero siempre recordando sus principios. Fue un cantaor de espectáculo que era lo que entonces había. En 1947 volvió a contratarlo Pepe Marchena para 'Pasan las coplas', y ese mismo año estuvo con Jacinto Almadén en 'Solera de ases'. En 1950 tomó parte de 'El sentir de la copla', con Manuel Vallejo y José Cepero, y en 1956 fue contratado nuevamente por el cantaor de Marchena para el espectáculo 'Así canta Andalucía'.

En 1961 lo contrató Juanito Valderrama para 'La rosa y el cante' y en 1969 hizo 'Los mejores del cante' con Porrina de Badajoz, la Niña de Antequera, Antonio Molina, Niña de la Puebla y Pepe Soto. Con Antonio el Sevillano trabajó en 1970 en 'Tablao flamenco'; en 1971 con Pepe Marchena y Juanito Valderrama en 'Los mejores', y en 1973 en 'Los grandes del cante', con Juanito Valderrama y El Sevillano.

Manolo El Malagueño grabó discos de pizarra con las guitarras de Niño Ricardo, Manolo de Badajoz y Alberto Vélez: fandangos, milongas, alegrías, granaínas, tarantas, colombianas, etc., posteriormente grabó también un buen número de discos de vinilo. En 1972 Pepe Marchena y El Cordobés le organizaron un festival taurino en Torremolinos para recaudar fondos en su beneficio, con la participación de Juan de Dios Pareja Obregón, El Litri, Chamaco, Miguelín, Rafael de Paula, Manolo Cortés y José Ortega. Manolo El Malagueño falleció en Sevilla el día 3 de noviembre del año 1975.