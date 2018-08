No son muchas las noticias que tenemos acerca de la cantaora malagueña Manolita Calpena, nacida en Ronda en la segunda mitad del siglo XIX y fallecida en el primer tercio del XX en Barcelona, ciudad en la que pasó gran parte de su vida. La mayoría de los datos de esta cantaora se deben al aficionado cordobés residente en la ciudad condal, Francisco Hidalgo Ramos, que los dio a conocer en su libro 'Como en pocos lugares'. Hidalgo sitúa a la cantaora rondeña en un café de gran significación flamenca, el Café de Sevilla, también llamado Concert Sevilla, que estaba situado en la calle del Marqués del Duero, del Paralelo barcelonés. Al parecer allí estuvo un buen número de años Manolita Calpena trabajando junto a La Mojigona, Nena Carmen, La Chipiona, La Macarena, su paisana Rosario de Ronda, el bailaor Canene y el guitarrista Cervera.

Este café fue además refugio de intelectuales y artistas, entre los que destacamos a varios pintores catalanes que usaron el flamenco a veces como motivo pictórico. Entre ellos, Ricardo Canals, pintor, dibujante y grabador, muy influenciado por Renoir; Joaquín Biosca, pintor; Santiago Rusiñol, pintor, escritor y dramaturgo; Modesto Urgel, pintor y comediógrafo; Isidro Nonel y Monturiol, pintor y dibujante, y Ramón Casas, pintor y además de aficionado buen guitarrista. La competencia en aquella época entre los distintos lugares de cante era bastante fuerte, y esto hizo que el Sr. Buxó, propietario de La Buena Sombra, intentase llevarse al guitarrista Cenarro y a la cantaora Manolita Calpena a que trabajasen en su local.

Viernes 3. Festival flamenco. 23.00 horas. XXXII Festival de Cante Flamenco. Alcaucín. Cante Samuel Serrano con la guitarra de Paco León; María Terremoto acompañada por Nono Jero; Pedro el Granaino con Antonio de Patrocinio a la guitarra, y Rancapino hijo con la guitarra de Antonio Higuero. Palmas, Manuel Valencia, Manuel Cantarote y José Rubichi. Baile: Cuadro Flamenco de Antonio Guerra, con Antonio Guerra, Macarena Álvarez y Alicia Martín. Cante, Delia Membrives; guitarra, Carlos Haro; percusión, David Galiano, y violín, Nelson Doblas. Sábado 4. Festival flamenco. 22.00 horas. CEIP Manuel Laza Palacio. Rincón de la Victoria. XXVII Festival Flamenco 'Puerta de la Axarquía', a la memoria de Antonio de Canillas. Cante Guadiana, Pedro Carmona, Luis Moneo y Macarena de Jerez. Toque: Diego el Morao y Carlos de la Jacoba. Compás, Antonio Heredia, Juan Laiker, Manuel Vinaza y José Peña. Organiza Peña Flamenca El Piyayo con la colaboración del Ayuntamiento y Diputación. Festival flamenco. 22.30 horas. Plaza de España. III Festival de Cante Grande 'Montes de Málaga'. Colmenar. Actuación de Juan Villar con la guitarra de Periquín, David Palomar con Rafael Rodríguez, Dolores Agujetas con Domingo Rubichi, Samuel Serrano con Luis 'El Salao', y Arrierito de Colmenar con Patricio Moreno. Organiza Ayuntamiento de Colmenar con la colaboración de la Peña Flamenca El Canario de Colmenar. Festival flamenco. 22.30 horas. XLIV Festival Flamenco Castillo del Cante. Ojén. Cante: El Cabrero, Maite Martín, Pedro el Granaino y Alfredo Tejada. Toque: Manuel Herrera, Alejandro Hurtado, Antonio de Patrocinio hijo y Óscar Lago. Baile: Rafael Amargo. Lunes 6 Festival de las Minas. 23.00 horas. Antiguo Mercado Publico. La Unión (Murcia). 'A la luz de tu cante', recuerdo-homenaje a La Niña de la Puebla, dentro del programa del 58º Festival Internacional del Cante de las Minas, con la actuación de la cantaora malagueña Antonia Contreras, las guitarras de Juan Ramón Caro y Andrés Cansino y el baile de Carmen Camacho. La Lupi. Desde hoy lunes hasta el próximo sábado día 11, la profesora de baile Susana Lupiáñez 'La Lupi' estará impartiendo cursos de baile en los Veranos Flamencos de Amor de Dios, de Madrid. Martes 7 Festival de guitarras. 21.00 horas. Castillo El Bil Bil. Benalmádena. 'Picassares', cuarto concierto de guitarra del ciclo 'Benalmádena Flamenco. Guitar Fest', a cargo del maestro malagueño Daniel Casares. Organizan Ayuntamiento y Peña Flamenca La Repompa.

La cantaora rondeña, a la que le iba muy bien el trabajar en el Café de Sevilla, declaró con tal motivo: «Sí, me ofrecen muchas cosas, pero no se va una así como así del Paralelo para meterse en aquella 'esaborición' de cementerio de la calle Genanos». Esta respuesta, aunque recogida por Hidalgo, la da el escritor Luis Cabañas Guevara en su libro 'Biografía del Paralelo', Barcelona, 1945, aunque con una grafía andaluza exagerada. También nos dice el mencionado escritor barcelonés que el pintor Ramón Casas se moría por ir al Café Sevilla para escuchar a la Nena Carmen, a La Chipiona, a Rosario de Ronda y Manolita Calpena; pero sobre todo escuchar a la cantaora rondeña en aquel modelo de soleá antigua que volvía loco a Isaac Albéniz y que decía: «Cuando paso por tu vera / y me roza tu vestío / hasta los huesos me tiemblan». Manolita Calpena parece ser que falleció en el primer tercio del siglo XX como anteriormente hemos indicado.