MALAKA II, POR FAVOR

Nos vamos a atiborrar de series la semana que viene con Screen TV. Y es que la ficción televisiva ha conectado con nuestros hábitos contemporáneos. Disponer de unas dos horas diarias para ver una película parece una misión imposible en estos tiempos, pero emplear 50 minutos en tragarnos un suculento episodio de nuestro título preferido o del que nos han recomendado es más fácil y cómodo. Y si vamos apurados, hay piezas formidables en apenas 30 minutos, como 'El método Kominsky', 'Homecoming' o el tardío éxito de la irreverente y divertida 'Fleabag'. Porque además de un metraje que se ajusta a nuestras aceleradas vidas, estas producciones cotidianas nos cuentan historias que hablan de nuestro mundo, anhelos y condición humana.

El festival de series Screen TV arranca el próximo lunes y hasta el miércoles nos traerá algunas novedades y mesas redondas sobre éxitos del último año. Esta sexta edición, el certamen ha madurado y ya no quiere ser un foro de estreno de títulos -solo tres esta edición: 'Drama' y las nuevas temporadas de 'Capítulo 0' y 'S.W.A.T.'-, sino un espacio de reflexión y debate sobre la ficción y el mundo en el que vivimos. El festival se ha quitado la esquizofrenia del consumo al que mucha veces nos empuja el formato televisivo para abrazar el sosiego y la mirada analítica con tres series imprescindibles de este año: 'Chernobyl', 'The Boys' y 'Years & Years'. Y a la de 1,2,3 también van a reivindicar al gran Chicho Ibáñez Serrador.

En la parrilla tampoco faltará un especial de 'Malaka'. Confieso que hacía tiempo que no me sentaba semanalmente a ver una serie en uno de nuestros canales hasta que TVE-1 me ha atrapado con esta historia de policías, traficantes y miseria. Más allá del buen uso de esos escenarios que nos quedan tan cerca, del acierto de los actores y de la cuidada realización, esta producción toca verdad y ha ido ennegreciendo una trama y unos personajes que se han salido del guion. En el último y perverso capítulo que hemos visto, el 7, asistimos a unos cuantos giros que nos han explicado hacía donde vamos los 1,2 millones de espectadores que no faltamos a la cita cada lunes. Queda la traca final, pero TVE ya está tardando en confirmar la segunda temporada.