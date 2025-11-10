Málaga se viste de gala para honrar a la tauromaquia

La Málaga taurina ha vestido este lunes sus mejores galas para hacer el paseíllo en el auditorio Edgar Neville de la Diputación y disfrutar de ... una brillante tarde donde se ha abierto la puerta grande del éxito tras honrar a la tauromaquia con la entrega de una quincena de distinciones a toreros, subalternos y ganaderos en reconocimiento a sus triunfos en las plazas de la provincia y donde se le ha rendido un homenaje al diestro local Javier Conde por sus treinta años de alternativa.

Con el cartel de 'No hay billetes', autoridades, profesionales del mundo del toro y aficionados han asistido a la tercera gala de la tauromaquia organizada por la institución provincial en colaboración con las entidades y organizaciones taurinas que conceden galardones: la propia Diputación, la Escuela Taurina Provincial, la Peña Taurina de Cártama, el portal especializado Málaga Taurina, Toroshopping, la Asociación Cultural La Torería y la entidad benéfica Toros con la Luna. El Colegio de Veterinarios no lo ha entregado al haber declarado desierto el trofeo al mejor toro.

Conde ha recogido, en su segunda edición, el reconocimiento que la Diputación hace a la trayectoria profesional y artística en el arte de torear. En un sentido discurso, el diestro malagueño ha dado las gracias a Málaga por «haberme querido, exigido y odiado»; ha hecho un recorrido por su estrecho vínculo a La Malagueta: «Mi vida está unida a esta plaza»; y ha expresado su amargor por no haber podido celebrar en este coso sus tres décadas como matador de toros: «No me lo han permitido».

En una intervención que ha estado precedida de la semblanza que de él hizo el director de Asuntos Taurinos de la Diputación, Borja Ortiz, Conde ha tenido unas emotivas y sentidas palabras al apoyo de su familia a lo largo de los años y que ha resumido en el agradecimiento a su padre, Curro Conde: «Quisiera gritar que cada uno de los muletazos que he dado en estos treinta años está dedicado a mi padre porque todo lo que he sido como torero te lo debo a ti». Asimismo, ha destacado la influencia de su esposa, Estrella Morente: «Toreo por ti y mi toreo es más grande desde que te conozco».

«Recibo este premio con humildad, ilusión y el compromiso de seguir honrando al toreo con la verdad», ha afirmado un emocionado David de Miranda al recoger el trofeo Estoque de Plata como autor de la mejor faena de la feria taurina de Málaga. Una actuación donde dio una lección de valor en una tarde que, según ha reconocido, «quedará siempre en mi corazón y me unió a esta plaza» y donde puso «el alma por delante del cuerpo». «Por eso este premio tiene un valor especial», ha recalcado.

Diego Urdiales y Pablo Aguado han recibido dos galardones. El diestro riojano ha destacado que es «un honor torear en esta maravillosa feria y en la plaza de Málaga, donde se siente el toreo de una manera especial». Por su parte, el sevillano ha remarcado, al recibir el trofeo al mejor toreo de capote, que esa actuación en La Malagueta, donde dibujó tres verónicas y una media excelsas, es «uno de los momentos más bonitos que he tenido en esta plaza». Además Aguado ha hecho una donación a las Hermanitas de los Pobres tras recibir el premio a la singularidad haciendo patente uno de los valores de la tauromaquia como es la solidaridad.

Al recibir su premio como mejor rejoneador, Diego Ventura ha recordado que debutó en público en Churriana y ha afirmado que La Malagueta es una plaza donde «me siento muy a gusto y siempre doy un pasito más». Morante ha excusado su ausencia para recoger el premio al triunfador en las plazas de la provincia y lo ha hecho en su nombre el doctor Carlos Bueno.

En su calidad de presidente de la Unión de Criadores de Toros de Lidia, Antonio Bañuelos, ha agradecido la mención especial concedida por la Diputación y ha puesto en valor «el noble oficio de criar un animal único».

Entre las cuadrillas, el picador Juan Peña ha agradecido la distinción al igual que los banderilleros Daniel Duarte y Juan Contreras, quienes han han reconocido el sentido especial que sus galardones lleven los nombres de dos hombres de plata que son historia de la tauromaquia como Manolo Ortiz y Alfonso Ordóñez.

Uno de los momentos más emotivos de la gala se ha vivido cuando el joven Daniel Artazos, que sufrió el pasado agosto una fea cogida en las novilladas sin caballos cuya secuelas siguen patentes en el collarín con el que ha asistido a la gala, ha recogido un reconocimiento. «Vine a Málaga con mucha ilusión, a una plaza especial, pero todo se esfumó y me vi en el hospital sin poder mover el cuerpo. Han sido meses duros, de incertidumbre y también de aprendizaje de la otra cara del toreo. Espero volver muy pronto y podre acabar lo que empecé aquel día», ha dicho.

Por su parte, Ignacio Garibay ha afirmado que en Málaga vivió emociones «muy especiales» durante el certamen de escuelas taurinas del que fue el ganador, mientras que Julio Méndez ha agradecido el premio.

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha destacado la importancia de que los premiados acudan a galas como la celebrada este lunes afirmando que la fiesta necesita referentes «cercanos y accesibles» y ha destacado que la tauromaquia está «más viva que nunca» recordando que en el caso de la provincia se han celebrado esta temporada casi medio centenar de festejos y se han sumado nuevos municipios con espectáculos taurinos.

Asimismo, Salado ha destacado el «ambicioso y revolucionario» pliego que se ha sacado para adjudicar La Malagueta, al tiempo que ha pedido «juego limpio», que no haya presiones desde determinados sectores taurinos y que «no se torpedee ni desprestigie» el trabajo que está haciendo desde la Diputación.

La gala, presentada por los periodistas Noelia López y Germán Estela, ha contado con dos actuaciones de alumnas del Conservatorio Superior de Danza 'Ángel Pericet' y el broche de oro lo ha puesto la voz de Estrella Morente interpretando 'La niña de Puerta Oscura' y 'Nostalgia' con las notas del piano de José Cano.

LOS TROFEOS

Triunfador del Certamen de Escuelas Taurinas. Ignacio Garibay.

Mejor novillero. Julio Méndez.

Trofeo 'Manolo Ortiz' a la mejor brega. Daniel Duarte.

Trofeo 'Pepillo de Málaga' a la suerte de varas. Juan Francisco Peña.

Trofeo a la singularidad. Pablo Aguado.

Trofeo 'Antonio Ordóñez' al mejor torero de plata. Juan Contreras.

Triunfador en las plazas de la provincia. Morante de la Puebla.

Trofeo al mejor toreo de capote. Pablo Aguado.

Trofeo 'Francisco Mancebo' al mejor rejoneador. Diego Ventura.

Trofeo 'Paco Madrid' a la mejor estocada. Diego Urdiales.

Estoque de Plata 'Antonio Ordóñez' a la mejor faena. David de Miranda.

Reconocimientos especiales. Al novillero sin caballos Daniel Artazos; a Diego Urdiales por un quite providencial; a la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia por su 120º aniversario y a Javier Conde por su trayectoria.