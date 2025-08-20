'Cubillón' abre la séptima de abono en Málaga
Toros. ·Alejandro Talavante, Daniel Luque y Juan Ortega lidiarán un encierro de Puerto de San Lorenzo con un toro de La Ventana del Puerto
Málaga
Miércoles, 20 de agosto 2025, 13:10
'Cubillón' es el nombre del toro que esta tarde abrirá el séptimo festejo del abono en la plaza de La Malagueta. Un festejo donde, ... a partir de las 7 de la tarde, harán el paseíllo Alejandro Talavante, Daniel Luque, que sustituye a Morante de la Puebla, y Juan Ortega ante reses de Puerto de San Lorenzo y La Ventana del Puerto -saltará al albero en tercer lugar-.
ORDEN DE LIDIA
1.- 'Cubillón', número 119, negro mulato, 588 kilos, nacido el 09/19.
2.- 'Cartuchero', número 170, negro, 569 kilos, nacido el 03/21.
3.- 'Tatuado', número 77, negro, 540 kilos, nacido el 03/21.
4.- 'Joyita', número 131, negro, 571 kilos, nacido el 12/20.
5.- 'Cantina', número 120, negro, 575 kilos, nacido el 10/20.
6.- 'Langostillo', número 144, negro mulato, 563 kilos, nacido el 12/20.
Primer sobrero. 'Campanero', número 143, negro mulato, 591 kilos, nacido el 09/20.
Segundo sobrero. 'Mitinero', número 19, negro mulato, 554 kilos, nacido el 12/20.
El festejo estará presidido por Antonio Roche, quien contará en el palco con Paco Arijo como asesor artístico y José Luis Monterroso como asesor veterinario.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.