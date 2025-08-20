Puerta grande en Málaga al valor de David de Miranda, que se jugó la vida

La emoción es el alma de la tauromaquia. Por eso, cuando aparece en el ruedo toda la plaza vibra. Es lo que sucedió en la ... sexta de abono en La Malagueta con la actuación de David de Miranda ante el tercero del festejo. Un toro donde el onubense dio una lección de valor seco, puro, sin artificios, demostró firmeza y se jugó la vida para firmar una faena cumbre no sólo del abono taurino malagueño, sino de la temporada –su actuación fue tendencia en las redes sociales a nivel nacional y a la repercusión de su actuación contribuyeron las cámaras de televisión en la retransmisión de Canal Sur–. Su salida a hombros fue un premio más que merecido a una tarde donde estuvo a un gran nivel y que le situó, hasta el momento, como el gran triunfador del ciclo y aspirante a los premios Capote de Paseo y Estoque de Plata. Dos orejas, por su parte, cortó Manuel Escribano, que entró en el cartel por Cayetano y tuvo ante sí el mejor lote del encierro de Victoriano del Río y donde quedó la impresión de que no terminó de sacar todo el partido al bravo primero, uno de los mejores toros que han saltado hasta ahora al albero malagueño. Roca Rey, el gran atractivo del cartel, no tuvo opciones al tocarle dos bureles sin opciones y tuvo una actuación gris.

Más allá de los muy aficionados poco decía al gran público a priori el nombre de David de Miranda, pero a la conclusión del festejo todo el mundo hablaba del torero nacido en Trigueros. Con verónicas a pies juntos y con el compás abierto recibió David de Miranda a 'Enamorado'. Desde salida, el toro mostró su mansedumbre, que a lo largo de la lidia fue desembocando en peligro. Brindó al público el onubense una faena iniciada con muletazos por alto con las zapatillas muy asentadas en el albero. El toro llevó en todo momento la cara alta y miraba al diestro, que no se arrugó en ningún momento; al contrario plantó cara en un trasteo de exposición y sin inmutarse cuando los pitones del animal le rozaban los alamares a la altura del pecho. Con firmeza, temple y entrega fue sometiendo al burel, al que logró arrancarle algunos muletazos buenos en una actuación que hizo vibrar a los tendidos, donde el público fue en todo momento consciente de que De Miranda se estaba jugando la vida a carta cabal. Concluyó con unas ajustadas manoletinas ligadas con un pase de pecho. Mató de estocada algo desprendida. Al rodar el toro, los tendidos se poblaron de pañuelos blancos y el presidente, con buen criterio, sacó los dos pañuelos a la vez mientras se coreaba el 'torero, torero'. Dio una triunfal vuelta al ruedo.

Ampliar Par de banderillas de Escribano al primero de la tarde. pacurrón

Tampoco se lo puso nada fácil el sexto y último de una tarde donde el festejo se alargó hasta las tres horas y ocho minutos. Con lances a pies juntos recibió el diestro onubense a 'Jacarandoso', un toro que tuvo mucha movilidad pero nada de fijeza ni de humillación. Brindó a Fortes una faena que David de Miranda comenzó en el centro del ruedo con cinco estatuarios citando de lejos sin moverse del sitio. Lo intentó por ambas manos ante un animal que no se entregó y se metió en los terrenos de cercanías exponiendo de nuevo mucho, hasta el punto de que en uno de los muletazos el toro lo prendió y lo tuvo a su merced en el suelo; aunque afortunadamente no lo caló sí le dio una tremenda paliza. Volvió a la cara del burel con parte del público en pie tributándole una más que merecida ovación en reconocimiento a su valor y su entrega. Mató de estocada baja, consiguiendo otra oreja a ley. Un triunfo que, si el mundo del toro fuera justo, debería servirle para sumar nuevos contratos en otras plazas.

A portagayola se fue Manuel Escribano a recibir a su primero, a quien dio una larga cambiada a la que siguieron unos buenos lances a la verónica que remató con una media mirando al tendido. Por chicuelinas llevó a 'Jaceno' al caballo, donde en las dos entradas se arrancó bien, demostrando sus buenas condiciones. Tras un quite de Roca por ajustadas chicuelinas, Escribano colocó con soltura tres pares de banderillas, siendo el mejor el tercero al quiebro. Brindó al público una faena iniciada con dos pases cambiados por la espalda. En las tandas el burel fue largo y humillado y aunque el de Gerena logró algunos muletazos estimables quedó la sensación de que no terminó de sacar todo el rendimiento a las buenas embestidas del animal. A la faena le faltó contundencia y rotundidad. Mató de estocada caída y el bonancible público pidió las dos orejas, aunque el palco, con buen criterio y para mantener el nivel de la plaza, concedió sólo una.

Otra logró del noble cuarto, al que también se fue a la puerta de chiqueros a recibirlo con una larga cambiada. En banderillas, Escribano brindó un gran y vibrante tercio con tres pares de alto nivel tanto en la ejecución como en la colocación, destacando el tercero, al quiebro citando desde los adentros sentado en el estribo. Con la muleta ligó algunas tandas estimables sobre todo por el pitón izquierdo, el de mejor condición del buen toro, aunque dio la sensación de que ahogó demasiado pronto las embestidas y le tendría que haber dado más distancia. Mató de estocada desprendida.

Ampliar Roca Rey, con la izquierda, ante el primero de su lote. pacurrón

No tuvo su tarde Roca Rey en La Malagueta. Tras haber estado el día anterior en los tendidos viendo la corrida de Torrealta, este martes la mayoría de los ojos y las expectativas estaban puestas en él como máxima figura del escalafón y responsable de que se colgara el cartel de no hay localidades. Pero no pudo ser. Es cierto que al peruano le tocó el peor lote del encierro, pero hubo momentos en que también faltó más disposición del diestro.

A su primero lo recibió con verónicas de buen trazo rematadas con una media. Desde salida 'Endiosado' buscó los terrenos de tablas. Tras un ajustado quite por gaoneras de David de Miranda, Roca Rey brindó al público una faena iniciada con ayudados por alto, un pase cambiado por la espalda y una trincherilla. Intentó el toreo en redondo por ambas manos, pero no pudo haber ligazón ya que el animal no se entregó y buscó siempre la querencia de los chiqueros. El peruano recurrió a recursos como los circulares invertidos pero el trasteo no remontó. Mató de una buena estocada.

El quinto de lidia ordinaria fue devuelto por problemas en los cuartos traseros y el sobrero fue un toro sin clase. No se pudo estirar con el capote, Lo intentó por ambos pitones pero la brusquedad del animal y cierta desconfianza del torero impidieron el lucimiento y fue desarmado en dos ocasiones. Dejó media estocada, tres pinchazos, una estocada y dos descabellos. Fue el epílogo a una tarde donde el público vino a ver a Roca y se fue hablando de David de Miranda. Eso también es la grandeza del toreo.

FICHA DEL FESTEJO

Lugar: Plaza de toros de La Malagueta.

Ganadería: Se lidiaron cinco toros de Victoriano del Río y uno de Toros de Cortés como sobrero en quinto lugar, de correcta presentación y juego desigual, destacó el primero por su bravura y clase y el cuarto por su nobleza.

Toreros: Manuel Escribano (turquesa y oro): oreja y petición de la segunda y oreja; Roca Rey (azul noche y oro): ovación y silencio tras dos avisos; David de Miranda (blanco y oro): dos orejas y oreja.

Incidencias: Martes 19 de agosto. Sexta de abono. Lleno de 'No hay billetes'. Tarde calurosa. Presidió Carlos Bueno, que fue pitado por no conceder, con buen criterio, la segunda oreja en el primer toro. Al finalizar el paseíllo sonó el Himno Nacional en conmemoración de la entrada en Málaga de los Reyes Católicos en 1487. Festejo retransmitido por Canal Sur Televisión. Tras la salida a hombros, David de Miranda fue atendido en la enfermería de «un politraumatismo leve, salvo complicaciones», según el parte médico.