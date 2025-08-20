Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

De Miranda, al natural, con su primero. pacurrón
Sexta de abono

Puerta grande en Málaga al valor de David de Miranda, que se jugó la vida

Toros. ·

El onubense firma una faena cumbre en una tarde donde dio una gran dimensión y en la que Manuel Escribano cortó dos orejas, aunque se le fue el mejor toro del encierro, mientras que Roca Rey no tuvo opciones en una actuación gris

Antonio M. Romero

Antonio M. Romero

Málaga

Miércoles, 20 de agosto 2025, 00:10

La emoción es el alma de la tauromaquia. Por eso, cuando aparece en el ruedo toda la plaza vibra. Es lo que sucedió en la ... sexta de abono en La Malagueta con la actuación de David de Miranda ante el tercero del festejo. Un toro donde el onubense dio una lección de valor seco, puro, sin artificios, demostró firmeza y se jugó la vida para firmar una faena cumbre no sólo del abono taurino malagueño, sino de la temporada –su actuación fue tendencia en las redes sociales a nivel nacional y a la repercusión de su actuación contribuyeron las cámaras de televisión en la retransmisión de Canal Sur–. Su salida a hombros fue un premio más que merecido a una tarde donde estuvo a un gran nivel y que le situó, hasta el momento, como el gran triunfador del ciclo y aspirante a los premios Capote de Paseo y Estoque de Plata. Dos orejas, por su parte, cortó Manuel Escribano, que entró en el cartel por Cayetano y tuvo ante sí el mejor lote del encierro de Victoriano del Río y donde quedó la impresión de que no terminó de sacar todo el partido al bravo primero, uno de los mejores toros que han saltado hasta ahora al albero malagueño. Roca Rey, el gran atractivo del cartel, no tuvo opciones al tocarle dos bureles sin opciones y tuvo una actuación gris.

