«El número de abonados para la feria taurina de Málaga ha crecido un 20%»

José María Garzón afronta la que, de momento, será su última feria taurina como empresario de La Malagueta ya que la Diputación Provincial –como propietaria ... del coso– no le concederá la prórroga de un año. Una decisión que el gerente de la empresa evita valorar con el argumento de que «no es el momento» en vísperas del inicio, este jueves, del abono, que es ahora mismo, su prioridad.

–¿Cómo afronta esta feria taurina que puede ser la última que organice en Málaga?

–Con una ilusión tremenda porque es una feria donde percibimos un gran ambiente, con mucha responsabilidad y buscando lo que busca siempre Lances de Futuro, que es la excelencia. En estos días estamos rematando todos los flecos para que no quede ninguno suelto y con ganas de que éste sea un año histórico como creo que está pasando estos últimos años.

–Habla de buen ambiente, ¿cuántos 'No hay billetes' prevé colgar?

–Creo que tres o cuatro, sobre todo en los días gordos (en alusión a los festejos de la segunda parte de la feria, a partir del lunes 18 de agosto). Aún quedan días, pero la evolución es muy buena.

–¿Cuántos abonados tiene la feria este año?

–Hemos subido un 20% respecto al año pasado

–En términos absolutos, eso significa que son, ¿cuántos?

–No me gusta dar cifras. Hablo de porcentaje, con ese incremento de en torno al 20%.

–¿Qué sintió cuando la Diputación le comunicó que no le iba a dar la prórroga?

–A mí el tema que ahora me preocupa es la feria, que salga todo bien, que estén todas las corridas bien presentadas, que se embarque todo bien, que los toreros triunfen… y eso (la no concesión de la prórroga) lo afrontaré después de la feria. Ahora mismo, todo el equipo de Lances del Futuro estamos al cien por cien centrados en el abono de la feria de este año.

–¿Su intención era pedir la prórroga?

–Mi intención es seguir en Málaga, pero no creo que sea el momento de abordar ese asunto. Estoy centrado al cien por cien en la feria y no estoy en pedir o no pedir.

–¿Su actual concesión termina en junio?

–Así es.

–La Diputación ha argumentado que en las reuniones que cada año celebraban con la empresa al final de la feria usted manifestaba que quería dejar de ser empresario, ¿es así?

–Vuelvo a decir que cuando llegue el momento, hablaremos. Ahora, antes de la feria, no es el momento. Ahora es el momento de trabajar mucho para que la feria salga perfecta, estar muy pendiente de todo y buscar la excelencia.

–¿Ni siquiera se ha planteado que si hay un nuevo concurso, presentarse?

–Ahora mismo lo que me planteó es la feria de 2025 de Málaga.

–¿Qué destacaría de los carteles de la feria de Málaga?

–Es una feria con muchos alicientes y súper abierta tanto en ganaderías como en toreros.

–Tras la cogida de Morante en Pontevedra, hay inquietud entre los aficionados sobre si el diestro sevillano va a estar en Málaga, donde está anunciado dos tardes. ¿Les ha comunicado algo al respecto Morante o su entorno?

–Normal que haya inquietud. Sé que la intención de él es torear pronto y espero que esté en Málaga. La cornada, afortunadamente, no es muy grave.

–Pero, ¿el torero o su entorno os ha trasladado algo?

–Ellos han dicho que su intención era Málaga y torear lo antes posible.

–La feria taurina se cierra con un mano a mano de Fortes con Emilio de Justo, ¿cómo surgió ese cartel?

–La apuesta de Lances de Futuro por Fortes ha sido importante no sólo en Málaga, sino también en plazas que gestionamos como Torrejón de, Santander, Almería, y el año pasado protagonizó el mano a mano con la máxima figura del toreo Roca Rey. Siempre ha sido nuestra intención apoyarlo y el colofón a su Feria de Málaga, donde está dos tardes más la Picassiana, era acabarla con un mano a mano que es de justicia. Por su parte, Emilio de Justo ha sido el máximo triunfador en orejas cortadas en la feria de Málaga en los últimos años.

–Víctor Hernández y David Galván, que estaban cogidos, ¿van a estar en Málaga?

–Sí ambos van a reaparecer en Málaga. Hay que tener en cuenta que en las ferias de agosto, un mes donde los toreros torean mucho, puede haber percances, esperemos que no haya, y eso influye en que se pueden alterar los carteles.

–¿Está satisfecho de la labor que está realizando en Málaga?

–No me gusta hablar de lo que hago, prefiero que hablen otras personas, la prensa, los aficionados... Creo que nuestra gestión tiene una nota altísima. Sabemos de dónde venía Málaga, dónde está Málaga y cómo han salido las cosas. Pero no soy nadie para juzgar, lo que sí sé es que todo el equipo de Lances de Futuro, del que yo soy uno más, seguimos trabajando con la misma ilusión del primer día porque Málaga nos encanta.

–En esta temporada se está viendo una gran afluencia a las plazas y un resurgimiento de la fiesta nacional, ¿comparte esa percepción?

–Sí. Los toros están muy vivos, hipervivos. Viajo a muchas ferias y veo que la gente acude en masa. La tauromaquia tiene una gran riqueza cultural, económica y de valores.