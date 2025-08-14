Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Garzón, en el callejón de La Malagueta. pacurrón
José María Garzón, empresario de la plaza de toros de La Malagueta

«El número de abonados para la feria taurina de Málaga ha crecido un 20%»

Entrevista. ·

Evita valorar la decisión de la Diputación de no concederle la prórroga: «Ahora estoy centrado en la feria y no es el momento de abordar ese asunto»

Jueves, 14 de agosto 2025, 00:22

José María Garzón afronta la que, de momento, será su última feria taurina como empresario de La Malagueta ya que la Diputación Provincial –como propietaria ... del coso– no le concederá la prórroga de un año. Una decisión que el gerente de la empresa evita valorar con el argumento de que «no es el momento» en vísperas del inicio, este jueves, del abono, que es ahora mismo, su prioridad.

