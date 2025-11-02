Muere Rafael de Paula, una leyenda de la tauromaquia

En este domingo en que se conmemora el día de los Fieles Difuntos, la tauromaquia se ha vestido de luto con un terno catafalco y ... azabache por el fallecimiento, a los 85 años, de Rafael Soto Moreno, el torero gitano nacido en el barrio de Santiago de Jerez de la Frontera (Cádiz), que se anunció en los carteles con el artístico nombre de Rafael de Paula y que por derecho propio es una de las leyendas de la tauromaquia.

Dotado de un don especial, el soplo como él mismo lo definió en alguna ocasión, Rafael de Paula ha sido un torero de duende y embrujo, que engrandeció el toreo con el capote y que a pesar de que su trayectoria profesional fue irregular, congregó en torno a él a una legión de partidarios, los 'paulistas', quienes durante años rivalizaron con los 'curristas' de Curro Romero.

La trayectoria taurina del diestro está estrechamente vinculada a la provincia de Málaga. Así, la primera vez que se vistió de luces fue el 9 de mayo de 1957 en Ronda. En esta plaza tomó la alternativa tres años después, el 9 de septiembre de 1960, en la quinta edición de la Corrida Goyesca. Esa tarde Julio Aparicio le entregó los trastos en presencia de Antonio Ordóñez ante reses de Atanasio Fernández, cortando una oreja a cada uno de sus toros.

Ese día, del que este 2025 se han cumplido 65 años, comenzó una trayectoria por los ruedos que concluyó a principios de los años 2000 y que le llevó a ser un torero siempre esperado por los aficionados.

Vínculo con Málaga

De sus actuaciones en las plazas de la provincia, en la memoria de quienes lo vieron aún se recuerda la memorable tarde que Rafael de Paula y Curro Romero dieron en La Malagueta el 15 de agosto de 1989, día en que dieron la alternativa al diestro malagueño Pepe Luis Martín. Aquel día, Romero y Paula destaparon el tarro de las esencias de su tauromaquia para brindar una actuación de las que no se olvida.

En la memoria también está presente el cartel de la Corrida Goyesca de Antequera de 1999 donde hicieron el paseíllo Antoñete, Curro Romero y Rafael de Paula; si bien esa tarde no se cortaron trofeos, en la retina del público permanecen imborrables los lances que con capote y muleta dibujaron sobre el albero los tres veteranos diestros.

La calidad artística de Rafael de Paula fue reconocida con la concesión de la Medalla de Oro de las Bellas Artes en 2002, que le fue entregada por el rey Juan Carlos I, fue apoderado durante un año de Morante de la Puebla y José Bergamín, tras verle torear en la plaza de Vista Alegre de Madrid, acuñó, para definir el toreo del diestro jerezano, la poética frase de 'La música callada del toreo'.