Imagen de archivo de Rafael de Paula. sur

Muere Rafael de Paula, una leyenda de la tauromaquia

Toros. ·

El diestro jerezano, fallecido a los 85 años, tomó la alternativa en Ronda y en la provincia tuvo muchos partidarios, que aún recuerdan la memorable tarde que junto a Curro Romero dio en La Malagueta en 1989

Antonio M. Romero

Antonio M. Romero

Málaga

Domingo, 2 de noviembre 2025, 20:18

Comenta

En este domingo en que se conmemora el día de los Fieles Difuntos, la tauromaquia se ha vestido de luto con un terno catafalco y ... azabache por el fallecimiento, a los 85 años, de Rafael Soto Moreno, el torero gitano nacido en el barrio de Santiago de Jerez de la Frontera (Cádiz), que se anunció en los carteles con el artístico nombre de Rafael de Paula y que por derecho propio es una de las leyendas de la tauromaquia.

