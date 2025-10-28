Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Conde, en una imagen de archivo, durante una Corrida Picassiana en La Malagueta. sur

Málaga homenajeará a Javier Conde en la gala de la tauromaquia

Toros. ·

La Diputación entregará un galardón al diestro, que ha cumplido tres décadas como matador de toros, en reconocimiento a su trayectoria durante una ceremonia donde se concederán catorce distinciones, entre ellas a Morante, David de Miranda, Pablo Aguado, Diego Urdiales o Diego Ventura

Antonio M. Romero

Antonio M. Romero

Martes, 28 de octubre 2025, 15:42

Comenta

El pasado abril se cumplieron treinta años desde que Javier Conde tomó la alternativa en La Malagueta de manos de El Niño de la Capea ... y con Jesulín de Ubrique de padrino ante toros de la ganadería de Zalduendo. Al cumplir tres décadas como matador de toros, la Diputación de Málaga le tributará un homenaje durante la celebración de la gala de la tauromaquia que se celebrará el próximo 10 de noviembre, lunes, en el auditorio Edgar Neville de la institución provincial.

