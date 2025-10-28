Málaga homenajeará a Javier Conde en la gala de la tauromaquia

El pasado abril se cumplieron treinta años desde que Javier Conde tomó la alternativa en La Malagueta de manos de El Niño de la Capea ... y con Jesulín de Ubrique de padrino ante toros de la ganadería de Zalduendo. Al cumplir tres décadas como matador de toros, la Diputación de Málaga le tributará un homenaje durante la celebración de la gala de la tauromaquia que se celebrará el próximo 10 de noviembre, lunes, en el auditorio Edgar Neville de la institución provincial.

Conde recibirá el reconocimiento 'Diputación de Málaga' a la trayectoria profesional y artística en el toreo como «exponente de la tauromaquia de la provincia para el mundo», según ha informado este martes la institución provincial. Un galardón que el ente supramunicipal puso en marcha el pasado año para reconocer a diestros especialmente vinculados a Málaga y que en su primera edición recibió el diestro Joselito.

En la gala se entregarán un total de catorce distinciones, de las que once son premios concedidos por instituciones públicas, entidades y peñas taurinas y tres son menciones especiales. Unos galardones que recibirán matadores de toros como David de Miranda, Morante de la Puebla, Pablo Aguado y Diego Urdiales, el rejoneador Diego Ventura, el novillero Julio Méndez o Daniel Artazos, el alumno de la Escuela Taurina de Valencia que en una novillada sin picadores sufrió una grave cogida de la que aún se está recuperando.

Premio al autor de la mejor faena de la feria

De Miranda recibirá el Estoque de Plata 'Antonio Ordóñez' que concede la Diputación de Málaga al autor de la mejor faena de la feria taurina de la capital en reconocimiento a la actuación ante el tercer toro del festejo del día 19 de agosto, un animal del hierro de Victoriano del Río de nombre 'Enamorado', número 163, negro y de 550 kilos, al que le cortó las dos orejas tras una faena cumbre donde dio una lección de valor seco, puro, sin artificios, demostró firmeza y se jugó la vida para firmar una de las actuaciones temporada taurina española.

Morante de la Puebla, que ha anunciado este año su retirada de los pueblos, recibirá el premio al triunfador de las plazas de la provincia que concede el portal taurino Málaga Taurina, mientras que Diego Urdiales será reconocido por partida doble: recibirá el trofeo 'Paco Madrid' a la mejor estocada y una mención especial al 'Quite providencial' por el realizado al banderillero Javier Gómez Pascual, ambos premios los concede la Peña Taurina de Cártama.

Dos premios recibirá también Pablo Aguado ya que ha sido reconocido con el trofeo al mejor toreo de capote que concede Toroshopping y la distinción a la singularidad que otorga la entidad Toros con la Luna. El trofeo 'Francisco Mancebo' al mejor rejoneador de la feria taurina de Málaga, que concede la Peña Taurina de Cártama, es para Diego Ventura.

Novilleros y subalternos

El novillero Ignacio Garibay recibirá el trofeo al triunfador del Certamen Internacional de Escuelas Taurinas, que organiza la Escuela Taurina Provincial, y donde cayó herido Artazos, quien recibirá una mención especial por parte de la Diputación de Málaga.

El trofeo al mejor novillero lo recogerá Julio Méndez; el premio 'Manolo Ortiz' a la mejor brega será para Daniel Duarte mientras que Juan Contreras será distinguido con el premio de mejor torero de plata -galardón que entrega la Asociación Cultural Taurina 'La Torería'-; el trofeo suerte de varas al mejor puyazo 'Pepillo de Málaga' ha recaído en Juan Francisco Peña.

El joven novillero Daniel Artazos, que sufrió una grave cogida en el Certamen de Escuelas Taurinas, recibirá una mención especial

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha destacado que la institución provincial impulsa la celebración de la gala de la tauromaquia a través del Área de Asuntos Taurinos, con la colaboración de las distintas asociaciones y colectivos taurinos de la provincia, para «hacer grande una ceremonia con la que se rinde homenaje al mundo taurino».

Así, participarán la Escuela Taurina de Málaga, la Peña Taurina de Cártama, la Asociación 'La Torería' de Fuengirola, Toroshopping, el Colegio Oficial de Veterinarios de Málaga y la Asociación Benéfica 'Toros con la Luna', así como los medios de comunicación 101 TV y Málaga Taurina.

La ceremonia estará conducida por los comunicadores Noelia López y Germán Estela y contará con la participación de alumnos del Conservatorio Superior de Danza de Málaga 'Ángel Pericet' y del creador artístico malagueño José Carlos Torres. E