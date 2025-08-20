Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Fortes, con la oreja cortada el pasado lunes en La Malagueta.

Fortes, con la oreja cortada el pasado lunes en La Malagueta. sur

Fortes promociona desde las alturas su mano a mano con Emilio de Justo en Málaga

Toros. ·

En una iniciativa inusual en la tauromaquia publicita con una avioneta su compromiso de este jueves en La Malagueta

Antonio M. Romero

Antonio M. Romero

Málaga

Miércoles, 20 de agosto 2025, 10:04

Desde el cielo de Málaga con una avioneta. Así está promocionando Saúl Jiménez Fortes su segundo compromiso, este jueves 21 de agosto, en la feria ... taurina de La Malagueta, donde protagonizará un mano a mano con Emilio de Justo ante reses de la ganadería de El Freixo -propiedad del torero retirado El Juli-.

