Fortes promociona desde las alturas su mano a mano con Emilio de Justo en Málaga

Desde el cielo de Málaga con una avioneta. Así está promocionando Saúl Jiménez Fortes su segundo compromiso, este jueves 21 de agosto, en la feria ... taurina de La Malagueta, donde protagonizará un mano a mano con Emilio de Justo ante reses de la ganadería de El Freixo -propiedad del torero retirado El Juli-.

Con esta inusual e innovadora iniciativa, el diestro malagueño eleva la promoción de la fiesta y de comunicar la tauromaquia en el siglo XXI con una acción «diferente, innovadora y con alma». «Quería que la gente mirara al cielo y sintiera ilusión, sorpresa y orgullo. El toreo no sólo se vive en la plaza, también se siente en la calle, en la ciudad y ahora también en el aire», ha destacado Fortes.

Una acción publicitaria que se suma a la campaña integral de promoción que ha puesto en marcha el diestro donde se incluyen mupis en estaciones de tren y vinilos en autobuses urbanos, con el objetivo de acercar la tauromaquia a todos los rincones de la ciudad.

En su primera comparecencia en el ciclo malagueño, este pasado lunes, 18 de agosto, Fortes cortó una oreja al segundo toro de su lote mientras que en el primero fue ovacionado durante un festejo donde compartió cartel con Diego Urdiales y Pablo Aguado ante las reses de Torrealta.