Vista de la plaza de toros de la capital. sur

Un fallo técnico retrasa el proceso para adjudicar la plaza de La Malagueta

Toros. ·

La imposibilidad de los aspirantes de entregar la documentación por vía telemática obliga a la Diputación a volver a publicar el anuncio del concurso, por lo que el nuevo empresario no se conocerá hasta inicios de 2026

Antonio M. Romero

Antonio M. Romero

Málaga

Lunes, 27 de octubre 2025, 12:36

Comenta

Un fallo técnico ha obligado a la Diputación de Málaga a anular el proceso administrativo para que los aspirantes a gestionar La Malagueta durante los ... próximos cinco años puedan presentar sus ofertas. Una circunstancia que ha llevado a la propietaria de la plaza de toros de la capital a volver a publicar la convocatoria, lo que retrasa los plazos para la adjudicación del coso del Paseo de Reding, según ha confirmado este periódico de fuentes consultadas.

