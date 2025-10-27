Un fallo técnico retrasa el proceso para adjudicar la plaza de La Malagueta

Un fallo técnico ha obligado a la Diputación de Málaga a anular el proceso administrativo para que los aspirantes a gestionar La Malagueta durante los ... próximos cinco años puedan presentar sus ofertas. Una circunstancia que ha llevado a la propietaria de la plaza de toros de la capital a volver a publicar la convocatoria, lo que retrasa los plazos para la adjudicación del coso del Paseo de Reding, según ha confirmado este periódico de fuentes consultadas.

El pasado 7 de octubre la institución provincial publicó en la Plataforma de Contratación del Sector Público el anuncio para que las empresas interesadas presentasen sus ofertas para gestionar La Malagueta, sin embargo, y según se recoge en un documento del Servicio de Contratación al que tuvo acceso este periódico, «advertido un error en la configuración de los sobres en el procedimiento restringido que impide que se complete la acción de presentación de solicitud de participación por parte de los licitadores se informa que se va a proceder a la anulación del anuncio».

El documento añade que se va a publicar una nueva convocatoria en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) que dará lugar al inicio de un plazo. Esta publicación se ha producido en la mañana de este lunes, según se observa en la Plataforma de Contratación del Sector Público y hará que la fecha límite para que los aspirantes puedan manifestar su intención de concursar, presentando la solvencia técnica y económica, se retrase al 24 de noviembre -en un principio estaba previsto para el 4 de noviembre-.

Una vez recibida esta intención de presentarse por parte de las empresas interesadas, la Diputación invitará a las mismas a presentar sus ofertas para lo que tendrán un plazo de 25 días por lo que la fecha límite se situará en torno a la Navidad, según han explicado a este periódico fuentes consultadas, que han añadido que el objetivo es que la propuesta de nuevo adjudicatario se conozca a principios de enero de 2026 -en un principio se barajó la opción de que el nuevo empresario se conociera antes de final de este año-.

Tramitación del recurso de Nautalia

Esta incidencia en el procedimiento del nuevo pliego de La Malagueta se une al recurso presentado por Nautalia, la empresa mayoritaria de la ute Plaza 1 que gestiona Las Ventas de Madrid y el coso de Valencia, ante el Tribunal Contractual de la Diputación contra el punto 4.1.2 del anexo del pliego donde hace referencia a la solvencia técnica y profesional y se establece que los aspirantes deberán acreditar que han gestionado en cada uno de los tres últimos años al menos tres plazas de primera o segunda categoría con un mínimo de quince corridas de toros o rejoneo en cada uno de esos años.

Una vez recibido este recurso, el Tribunal Contractual lo notificó al área de Contratación -el competente en el concurso de La Malagueta- que tiene hasta este lunes de plazo para presentar sus argumentos. Una vez los reciba el Tribunal Contractual deberá emitir una resolución a lo largo de esta semana o la siguiente, según han precisado fuentes consultadas.