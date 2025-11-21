Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Un asistente a la muestra contempla tres de los carteles expuestos. Marilú Báez

Un viaje en el tiempo a la memoria taurina de Málaga

Toros. ·

El Centro de Experiencias Inmersivas de la Tauromaquia acoge una exposición temporal con medio centenar de carteles desde finales del siglo XVIII

Antonio M. Romero

Antonio M. Romero

Málaga

Viernes, 21 de noviembre 2025, 18:23

En un principio, la celebración de los festejos taurinos era dada a conocer por los pregoneros que los anunciaban a viva voz por las calles. ... Así fue hasta que, con el desarrollo y expansión de la imprenta, aparecieron los carteles, que, a lo largo de las décadas y los siglos, van a ir experimentando una evolución, impregnada de la transformación que va a ir experimentando la creación artística, donde irán apareciendo orlas, imágenes, el color o nuevas tipografías.

