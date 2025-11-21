Un viaje en el tiempo a la memoria taurina de Málaga

En un principio, la celebración de los festejos taurinos era dada a conocer por los pregoneros que los anunciaban a viva voz por las calles. ... Así fue hasta que, con el desarrollo y expansión de la imprenta, aparecieron los carteles, que, a lo largo de las décadas y los siglos, van a ir experimentando una evolución, impregnada de la transformación que va a ir experimentando la creación artística, donde irán apareciendo orlas, imágenes, el color o nuevas tipografías.

Una evolución que puede apreciarse en la exposición temporal inaugurada este viernes en el Centro de Experiencias Inmersivas (CEIT) de La Malagueta bajo el título 'Papel y seda: memoria taurina de Málaga' y que reúne medio centenar de carteles taurinos que recorren dos siglos de historia taurina de la capital en un viaje en el tiempo a la memoria taurina malagueña desde finales del siglo XVIII hasta el último cuarto del siglo XX.

La exposición se organiza en bloques temáticos: 1796–1876: desde los primeros testimonios documentales hasta la inauguración de La Malagueta; 1876–1900: primeros años del coso del Paseo de Reding; Edad de oro del toreo; Edad de plata del toreo; Posguerra hasta los años 50; y segunda mitad del siglo XX, donde destacan las corridas de beneficencia.

De José Romero al Niño de la Palma

En la muestra se puede contemplar desde el aviso de la actuación del diestro rondeño José Romero en Málaga en 1796 hasta un cartel en seda del histórico mano a mano de Luis Miguel Dominguín y Antonio Ordóñez en 1959 en La Malagueta, pasando por el facsímil del festejo inaugural de la actual plaza en 1876 con Rafael Molina 'Lagartijo', Antonio Carmona 'El Gordito', Manuel Fuentes 'Bocanegra' y Manuel Domínguez 'Desperdicios'; la pieza que anunciaba en 1900 la novillada con reses de Murube en la que hicieron el paseíllo Algabeño Chico y Gallito; o el festival benéfico organizado por la Cofradía de Jesús El Rico el 20 de octubre de 1929 con novillos de Hermanos Gallardo y donde actuaron Victoriano Roger 'Valencia II', Fausto Barajas, Cayetano Ordóñez 'Niño de la Palma', Fermín Espinosa 'Armillita Chico', Paco Perlacia y el aficionado y ganadero Juanito Gallardo.

Unos carteles, con la firma de artistas como Ruano Llopis, Roberto Domingo o Ramos Rosas, que en su mayoría pertenecen a la colección particular del malagueño Joaquín Millán, así como a fondos de la propia Diputación y otras instituciones y entidades de la ciudad como la Cofradía de Jesús El Rico. Además en la muestra se exponen también dos pinturas de Denis Belgrano.

Ampliar Salado con el resto de autoridades y organizadores, durante la inauguración. Marilú Báez

Esta exposición, la primera de carácter temporal desde que el CEIT abrió sus puertas el pasado marzo, ha sido inaugurada por el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado junto a los responsables de Toroshopping, empresa que gestiona el centro, Pedro Gracia y Fabienne Meric, el director de Asuntos Taurinos de la institución provincial, Borja Ortiz, y el comisario de la muestra, Juan Carlos Estrada.

Salado ha destacado que el Centro de Experiencias Inmersivas de la Tauromaquia ha ampliado la oferta turística y cultural de la provincia con una nueva manera de entender la fiesta, su historia, y la forma de darla a conocer entre los ciudadanos a través de las tecnologías más avanzadas y que ahora «se enriquece» con esta muestra temporal que permanecerá abiertas hasta el 21 de enero en horario de 10 a 18 horas.

La muestra estará abierta hasta el 21 de enero y luego recorrerá varias ciudades de la provincia

Esta exposición, que es una antesala de los actos que se celebrarán en 2026 con motivo del 150º aniversario de la inauguración de La Malagueta, recorrerá cinco localidades de la provincia, entre ellas Ronda, Antequera y Rincón de la Victoria, una vez que se clausure en la capital.

«Con esta exposición hemos querido abrir la puerta a las celebraciones del 150 aniversario de la inauguración de la plaza de toros de La Malagueta en 2026. Nuestro objetivo es extender la celebración a toda la provincia, acercando este monumento, que está protegido como Bien de Interés Cultural, a un público más amplio. Porque La Malagueta es todo un símbolo de Málaga«, ha apostillado Salado.