Salida a hombros de David de Miranda la tarde del 19 de agosto. pacurrón

Éxito de toreros y de público en una feria taurina donde falló el ganado

Balance. ·

Unos 65.500 espectadores han pasado por La Malagueta en un abono donde se han cortado 23 orejas y ha habido pocos toros destacados

Antonio M. Romero

Antonio M. Romero

Málaga

Sábado, 23 de agosto 2025, 00:02

La Malagueta cerró sus puertas el pasado jueves hasta la próxima temporada tras un abono donde el éxito ha estado protagonizado por los toreros –con ... unos triunfos más justificados que otros– y la buena asistencia de público en los tendidos, mientras que la cruz de la moneda ha sido el aspecto ganadero, ya que el mal juego de los toros, salvo muy pocas excepciones, ha condicionado los festejos. Junto a ello, queda un apartado para la reflexión sobre el nivel de la plaza ya que ha habido peticiones de trofeos injustificadas por parte de un público en muchas ocasiones excesivamente bonancible.

Éxito de toreros y de público en una feria taurina donde falló el ganado