Manolo Martínez y Jaime Padilla, anunciados en Colombia y Linares
Toros. ·Los alumnos de la Escuela Taurina Provincial de Málaga actuarán en sendos certámenes
Málaga
Miércoles, 3 de diciembre 2025, 13:25
Dos alumnos de la Escuela Taurina de Málaga están anunciados este fin de semana. El sábado 6 de diciembre en Linares Jaime Padilla hará el ... paseíllo en el I Certamen Taurino 'Linares, cuna de toreros' en una novillada en clase práctica concurso de ganaderías (se lidiarán reses de Sorando, El Cotillo, Apolinar Soriano, Los Ronceles, Galbarín, Sancho Dávila y El Añadío) y compartirá cartel con Martín Mendoza (Camas), Blas Márquez, Jesús Molina y Daniel Rivas (Linares), Israel Guirao (Valencia) y Lisares (Arles).
Al día siguiente, día 7, Manolo Martínez actuará en Une, municipio ubicado en el departamento de Cundinamarca (Colombia) en la primera clasificatoria del I Encuentro Internacional de Novilleros sin Picadores junto al español Arias Samper, el francés Manuel Fuentes, el portugués Joao María Rodríguez, el colombiano Sebastián Jiménez y el mexicano Juan Miguel Sánchez. Lidiarán reses de las ganaderías de Hermanos Garzón y Punta Umbría.
Balance de la temporada taurina
Por otro lado, la Cuadrilla del Arte 'Manolo Segura', que aglutina a un grupo de aficionados malagueños, celebró hace unos días un almuerzo de balance de la temporada taurina con la participación de varios profesionales taurinos de la provincia.
Así, participaron el matador de toros en activo Fortes, el diestro retirado Pepe Luis Martín, el banderillero Juan José Trujillo y el que fuera novillero y actual asesor presidencial en La Malagueta Adolfo Ramos.
