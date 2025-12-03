Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Manolo Martínez el pasado agosto durante su actuación en La Malagueta. Pacurrón
Capotazos

Manolo Martínez y Jaime Padilla, anunciados en Colombia y Linares

Toros. ·

Los alumnos de la Escuela Taurina Provincial de Málaga actuarán en sendos certámenes

Antonio M. Romero

Antonio M. Romero

Málaga

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 13:25

Comenta

Dos alumnos de la Escuela Taurina de Málaga están anunciados este fin de semana. El sábado 6 de diciembre en Linares Jaime Padilla hará el ... paseíllo en el I Certamen Taurino 'Linares, cuna de toreros' en una novillada en clase práctica concurso de ganaderías (se lidiarán reses de Sorando, El Cotillo, Apolinar Soriano, Los Ronceles, Galbarín, Sancho Dávila y El Añadío) y compartirá cartel con Martín Mendoza (Camas), Blas Márquez, Jesús Molina y Daniel Rivas (Linares), Israel Guirao (Valencia) y Lisares (Arles).

