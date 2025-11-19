La Diputación de Málaga aprueba por la vía de urgencia la modificación del pliego de La Malagueta

El pleno de la Diputación de Málaga ha aprobado este miércoles, en la sesión ordinaria de noviembre, por la vía de urgencia la modificación del ... pliego para la gestión de La Malagueta durante los próximos cinco años después de que el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la institución estimara parcialmente el recurso presentado por Nautalia -la empresa mayoritaria de la ute Plaza 1 que gestiona Las Ventas de Madrid y el coso de Valencia- y declarara nula la cláusula donde se exigía a los licitantes que debían acreditar la gestión de al menos tres plazas de primera y de segunda categoría.

La aprobación ha salido adelante con los votos a favor de la mayoría absoluta del equipo de gobierno del PP y el apoyo de Vox, la abstención del PSOE y el voto en contra de Con Málaga -se ha reproducido el resultado que se produjo en la primera votación del pleno en septiembre- y activa de nuevo el procedimiento administrativo para adjudicar el coso de la capital después de la decisión del Tribunal de Recursos Contractuales paralizase, el pasado viernes, la tramitación que estaba en marcha para la adjudicación de la plaza.

Antes de la votación, el portavoz socialista, Josele González, ha lamentado los «defectos de forma» en el pliego y la imagen de Málaga ha quedado en «entredicho» y ha preguntado al equipo de gobierno del PP por qué no se le dio la prórroga a la actual gestora del coso, Lances de Futuro, por qué se optó por el criterio de solvencia técnica que ha sido anulado por el Tribunal Contractual y si está garantizada la celebración de los espectáculos taurinos en 2026 y los actos del 150º aniversario de La Malagueta.

Cuestiones a las que ha respondido el presidente de la Diputación, Francisco Salado, quien ha sostenido que no se ha concedido la prórroga porque el nuevo pliego va a ser «más beneficioso» para la plaza porque es «mejor» que el anterior tanto para los aficionados, para la Diputación, la fiesta nacional y la nueva empresa y que la imagen de Málaga se ha visto «reforzada».

Salado ha afirmado que la Diputación quiere traer «a la mejor» empresa para gestionar «una de las plazas más importantes de España» por lo que «no se ha excluido a nadie» y ha garantizado la celebración de los festejos en 2026. Asimismo, ha restado importancia a las críticas de algunos sectores taurinos y que ha circunscrito a «un único medio».

Tramitación y plazos

Una vez que el pliego ha vuelto a ser aprobado por el pleno, en los próximos días -una vez que se reciba el acta del pleno- se publicará en el Boletín de la Unión Europea y en la plataforma de Contratación del Sector Público. En ese momento, se activará el plazo de 30 días naturales para que las empresas interesadas en gestionar La Malagueta presenten sus candidaturas.

Una vez recibidas estas candidaturas se celebrará la primera reunión de la mesa técnica encargada de la adjudicación que, tras comprobar que cumplen con los requisitos de solvencia técnica, determinará las empresas que se podrán presentar al concurso. En ese momento, y dado que es un procedimiento restringido, la Diputación -como propietaria del coso- invitará a estos licitantes a que presenten sus ofertas.

Se activará entonces un nuevo plazo, a la finalización de las cuáles se volverá a reunir la mesa técnica para la evaluación y en una tercera reunión se procederá a la adjudicación. La previsión de la Diputación es que, si no hay recursos de por medio que puedan dilatar los plazos, el nuevo empresario se conozca a principios de febrero de 2026.

Cabe recordar que el actual empresarios, José María Garzón, que al frente de Lances de Futuro puede volver a concurrir al concurso, estará al frente de La Malagueta hasta principios de junio de 2026 y será el encargado de organizar la Corrida Picassiana que se celebra tradicionalmente el Sábado de Pasión.

Cabe recordar que el recurso de Nautalia no ha sido la única incidencia producida en la tramitación del pliego del concurso de La Malagueta. Así, antes de la resolución del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, un fallo técnico obligó a la Diputación a anular el proceso administrativo para que los aspirantes a la gestión presentaran su ofertas y retrasó los plazos para la adjudicación.