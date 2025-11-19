Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de archivo de un paseíllo en La Malagueta. sur

La Diputación de Málaga aprueba por la vía de urgencia la modificación del pliego de La Malagueta

Toros. ·

Una vez que el pleno le ha dado luz verde con los votos a favor del PP y Vox, en los próximos días se publicará el anuncio para que los empresarios presenten su candidatura a gestionar la plaza de la capital

Antonio M. Romero

Antonio M. Romero

Málaga

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 10:47

Comenta

El pleno de la Diputación de Málaga ha aprobado este miércoles, en la sesión ordinaria de noviembre, por la vía de urgencia la modificación del ... pliego para la gestión de La Malagueta durante los próximos cinco años después de que el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la institución estimara parcialmente el recurso presentado por Nautalia -la empresa mayoritaria de la ute Plaza 1 que gestiona Las Ventas de Madrid y el coso de Valencia- y declarara nula la cláusula donde se exigía a los licitantes que debían acreditar la gestión de al menos tres plazas de primera y de segunda categoría.

