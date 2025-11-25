Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Imagen de archivo de un paseíllo en La Malagueta. Pacurrón

Málaga acogerá la asamblea y las jornadas técnicas de la Unión de Presidentes de Plazas de Toros

Encuentro. ·

La evolución de la bravura, la regulación de los cosos de tercera categoría y la evolución del público centrarán las tres mesas de debates

Antonio M. Romero

Antonio M. Romero

Málaga

Martes, 25 de noviembre 2025, 18:28

Comenta

El Centro Cultural de La Malagueta de Málaga acogerá este 28 y 29 de noviembre la asamblea nacional y las jornadas técnicas que organiza la ... Unión de Presidentes de Plazas de Toros (UPTE) y donde se abordarán en las mesas redondas asuntos como la bravura, la regulación en las plazas de tercera categoría o la evolución del público.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Investigan la muerte de un hombre con signos de violencia en Yunquera
  2. 2 Abre en Málaga un outlet de marcas de ropa con descuentos de hasta el 70%
  3. 3 Fallecen cuatro miembros de una misma familia por un escape de gas en Torrox
  4. 4 Detenido un profesor de Religión de Cártama por supuestos abusos a menores de corta edad
  5. 5 La Junta adjudica las obras del tercer hospital de Málaga
  6. 6 La madre detenida en Málaga por tratar de vender a su bebé ya lo había intentado antes con otro hijo
  7. 7 Los propietarios de los locales comerciales de un edificio deben pagar también la instalación de un ascensor aunque no lo usen
  8. 8

    Comienzan las obras del nuevo acceso que debe acabar con los atascos en el entorno de Plaza Mayor
  9. 9 Sanidad amplía la alerta por la presencia de sulfitos en más lotes de azúcar
  10. 10 Alerta alimentaria: retiran nuevos lotes de pastelitos rellenos de crema vendidos en Andalucía

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Málaga acogerá la asamblea y las jornadas técnicas de la Unión de Presidentes de Plazas de Toros

Málaga acogerá la asamblea y las jornadas técnicas de la Unión de Presidentes de Plazas de Toros