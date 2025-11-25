Málaga acogerá la asamblea y las jornadas técnicas de la Unión de Presidentes de Plazas de Toros

El Centro Cultural de La Malagueta de Málaga acogerá este 28 y 29 de noviembre la asamblea nacional y las jornadas técnicas que organiza la ... Unión de Presidentes de Plazas de Toros (UPTE) y donde se abordarán en las mesas redondas asuntos como la bravura, la regulación en las plazas de tercera categoría o la evolución del público.

El encuentro comenzará en la tarde del viernes con la inauguración de las jornadas técnicas, en su segunda edición, con la intervención del presidente de la Diputación Provincial, Francisco Salado; la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro; el presidente de UPTE y de la Real Maestranza de Sevilla, José Luque, y el vocal de relaciones institucionales de la asociación y presidente de plaza de toros de La Malagueta, Carlos Bueno.

En esa primera jornada y tras una visita al Centro de Experiencias Inmersivas de la Tauromaquia, tendrá lugar la conferencia inaugural que impartirá el veterinario de la plaza de toros de Málaga Antonio Moreno Boiso bajo el título 'Las últimas horas del toro de lidia', quien será presentado por Manuel Rosas, presidente suplente y delegado de la autoridad en el coso malagueño.

El matador de toros Juan Ortega es uno de los participantes en este encuentro que se celebrará en el Centro Cultural La Malagueta

El sábado comenzará con la asamblea nacional de UPTE, a la que sólo pueden asistir los socios. A su conclusión, se desarrollarán tres mesas redondas, abierta a todo el público. En la primera, bajo el título de 'Reflexiones sobre la evolución de la bravura del toro de lidia y el desarrollo actual de los festejos' y moderados por Carlos Bueno intervendrán los presidentes de plazas de toros Javier Torres (Almería), Francisco Fernández Soler (Las Rozas de Puerto Real) y Mariano de Damas de Cerdá (Granada).

'Las plazas de toros de Tercera Categoría: regulación actual y problemática' es el título de la mesa redonda con que comenzará la jornada de tarde, a partir de las 16 horas, con la intervención Santiago Villena, presidente de Valdemorillo (localidad de la que también es alcalde); Antonio Mesa (delegado territorial de UPTE Extremadura y presidente de Olivenza), y el presidente de Íscar y Medina del Campo, Javier Fernández. Este coloquio será presentado y moderado por Ana Belén Álvarez, secretaria general de UPTE y presidenta de las plazas de Granada, Atarfe y Motril.

El matador de toros Juan Ortega participará en la tercera y última mesa redonda, donde se analizará 'La evolución del público y su influencia en la gestión de los festejos taurinos' y en la que participarán la delegada territorial de UPTE Andalucía y presidenta de la Real Maestranza de Sevilla hasta 2019 Ana Isabel Moreno y el periodista de SUR Antonio Montilla. Moderará el presidente de plaza de toros de La Malagueta Antonio Roche.

A su conclusión, se llevará a cabo la lectura de las conclusiones y la clausura de las jornadas a cargo del presidente de la UPTE, José Luque.