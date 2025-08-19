'Jaceno' abre la sexta de abono en Málaga
Toros. ·Manuel Escribano, Roca Rey y David de Miranda lidiarán un encierro completo de Victoriano del Río
Málaga
Martes, 19 de agosto 2025, 13:18
'Jaceno' es el nombre del toro que abrirá esta tarde la sexta de abono en La Malagueta, un festejo donde se lidiará un lote ... completo de Victoriano del Río por Manuel Escribano, que sustituye a Cayetano, Roca Rey y David de Miranda.
ORDEN DE LIDIA
1.- 'Jaceno', número 117, negro, 540 kilos, nacido el 08/20.
2.- 'Endiosado', número 53, negro mulato, 552 kilos, nacido el 08/20.
3.- 'Enamorado', número 163, negro, 550 kilos, nacido el 03/21.
4.- 'Voraz', número 128, negro, 568 kilos, nacido el 01/21.
5. - 'Entrenador', número 52, colorado, 570 kilos, nacido el 08/20.
6.- 'Jacarandoso', número 162, colorado, 535 kilos, nacido el 12/20.
Primer sobrero. 'Soleares', número 191, negro mulato, 561 kilos, nacido el 08/20.
Segundo sobrero. 'Decorado', número 162, 535 kilos, nacido el 12/20.
El festejo, a partir de las 7 de la tarde, estará presidido por Carlos Bueno, quien contará en el palco el asesoramiento artístico de Adolfo Ramo y con Félix Gómez como asesor veterinario.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.