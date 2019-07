En 2018 dieron la sorpresa: Gamepolis, el festival de videojuegos de Málaga fue la puerta de entrada a España de las novedades que Nintendo había presentado unas semanas antes en la feria del sector más importante del mundo, el E3 de Los Ángeles. El titular corrió como la pólvora en el sector y los tres días de festival estuvieron fuertemente marcados por la posibilidad de poder probar, meses antes de su lanzamiento oficial, títulos que ahora son superventas como 'Súper Mario Smash Bros Ultimate'. En la industria del entretenimiento digital, la relación de las marcas con los jugadores es crucial y la posibilidad de poder degustar los juegos antes de su salida al mercado es un bien muy valorado por la comunidad. La experiencia convenció a los responsables de la firma japonesa, que este año amplían su apuesta: «Málaga es el lugar ideal para mostrar a España las novedades de Nintendo».

Yolanda Cabo es la responsable de productos Pokémon de la división nacional de Nintendo. Precisamente esta franquicia es la que más presencia tendrá en Gamepolis, ya que la nueva edición (Espada y Escudo), es uno de los títulos más esperados del año. «Para nosotros es un motivo de satisfacción poder participar en esto y que Gamepolis siga confiando en nosotros como patrocinadores de la mayor feria de videojuegos de Andalucía», comenta. Además, en esta séptima edición del festival se desarrolla la Semana del Videojuego, les «alegra muchísimo» poder contribuir con la exposición de Pokémon en calle Larios. «Es un recorrido por la historia de esta franquicia, unos videojuegos que han sido puerta de entrada para tantas generaciones que han crecido y siguen creciendo con ella».

Además, para enriquecer estos siete días dedicados al sector en Málaga, la firma japonesa ha traído el Nintendo Switch Party Tour, que llega este domingo al Palmeral de las Sorpresas. «Es un honor poder aportar con nuestras novedades aquí».

Pero, ¿por qué Málaga? «Es un festival que está creciendo, que ofrece una propuesta muy potente para nuestro público, y nos encanta poder apoyarles y potenciar esta experiencia». Además, Gamepolis es «una feria próxima en el tiempo al E3», por lo que les parece «un motivo fantástico para estar presentes». La experiencia de la sexta edición en la que Nintendo estrenaba su gran abrazo a la comunidad malagueña fue «muy buena», e insiste: «Queremos seguir apostando por Gamepolis».

Oportunidad «única»

Cabo explica que para Nintendo, el hecho de que la comunidad pueda probar los videojuegos que van a salir en los próximos meses antes de su lanzamiento es «una oportunidad única». «El público asistente es muy variado, desde el auténtico 'gamer' hasta el familiar y de todas las edades y perfiles de experiencia; todos pueden comprobar de primera mano cuál es la propuesta de Nintendo para este año». Además, esa primicia les hace «partícipes» de la experiencia, por lo que actuarán «como altavoces».

Cabo, que se considera una enamorada de Málaga –«llevo viniendo desde que tenía tres meses y fue la primera ciudad en la que viví fuera de mi casa»–, se siente «emocionada» por la implicación de Nintendo. Tal y como explica la directora, los títulos más llamativos que podrán probarse en Gamepolis son, además de Pokémon Espada y Escudo, The Legend of Zelda: Link's Awakening, Luigi's Mansion 3, Fire Emblem: Three Houses, Mario & Sonic en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order, entre otros. «Entre todos ellos se podrán probar algunos títulos que acaban de lanzarse». También habrá un espacio reservado para los juegos independientes españoles que más éxito están teniendo, como Gris o Coral. Entre tanto habrá actividades de todo tipo, como la final del Splat Fun: «Es una propuesta de entretenimiento placentera para todo el público».