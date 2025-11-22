El empresario de La Malagueta, nuevo gestor de la plaza de toros de Sevilla

José María Garzón, actual empresario de La Malagueta con la sociedad Lances de Futuro, es el nuevo gestor de la plaza de toros de Sevilla ... tras la decisión adoptada por la junta general de la Real Maestranza de Caballería de la capital hispalense, propietaria del coso.

Esta corporación, fundada en el siglo XVII, ha emitido este mediodía un escueto comunicado donde designa a Garzón como empresario del coso sevillano durante los próximos cinco años (de 2026 a 2031). Una elección histórica con la que pone punto y final a casi un siglo de gestión de la empresa Pagés a frente de la plaza de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. Fue en 1932 cuando Eduardo Pagés se hizo cargo del coso y desde entonces la gestión del mismo ha estado en manos de su familia, siendo el último empresario de este linaje Ramón Valencia.

La decisión de los maestrantes sevillanos, que ha sacudido el mundo empresarial taurino, también tiene un efecto indirecto en Málaga ya que abre la incógnita sobre si Garzón se presentará al nuevo concurso para la gestión de La Malagueta y cuyo pliego se publicará en los próximos días tras la modificación acometida por la Diputación Provincial -como propietaria de la plaza de Málaga- tras la decisión del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de anular la cláusula donde se exigía a los licitantes que debían acreditar la gestión de al menos tres plazas de primera y de segunda categoría.

Cabe recordar que la Diputación decidió unas semanas antes de la pasada feria de agosto no conceder la prórroga de un año a José María Garzón y abrir el concurso para adjudicar la plaza, aunque el actual empresario estará al frente de La Malagueta hasta junio de 2026, por lo que le corresponde organizar el festejo que tradicionalmente se celebra en Semana Santa.

Plazas que gestiona

Garzón (Sevilla, 1973) es empresario de Málaga, plaza de primera, desde la temporada de 2021 y además gestiona los cosos de Córdoba, Almería, Cáceres, Santander y Torrejón de Ardoz. A ellos suma ahora Sevilla, lo que supone asumir una alta responsabilidad dado que es, junto a Madrid, la plaza de referencia en el ámbito taurino. En las próximas semanas deberá tomar una decisión sobre si opta o no al concurso de La Malagueta.

La designación de Garzón abre la puerta a que Fortes pueda volver a los carteles de Sevilla ya que apostó por el torero malagueño cuando no tenía oportunidades

Otra de las consecuencias en clave malagueña que tiene la llegada de José María Garzón a la plaza sevillana es que abre la puerta a que Saúl Jiménez Fortes, a día de hoy el diestro de la provincia con mayor cartel, pueda regresar a la Real Maestranza de Caballería hispalense. En este sentido, el empresario apostó por el torero malagueño cuando no tenía oportunidades anunciándolo en La Malagueta.