Garzón, en una imagen de archivo, en el callejón de La Malagueta.

El empresario de La Malagueta, nuevo gestor de la plaza de toros de Sevilla

La Real Maestranza de Caballería elige a José María Garzón en una decisión que abre la incógnita sobre si el sevillano optará al concurso para seguir al frente del coso de Málaga

Sábado, 22 de noviembre 2025, 17:41

José María Garzón, actual empresario de La Malagueta con la sociedad Lances de Futuro, es el nuevo gestor de la plaza de toros de Sevilla ... tras la decisión adoptada por la junta general de la Real Maestranza de Caballería de la capital hispalense, propietaria del coso.

