Marina Loshak: «Málaga demuestra que la cultura en España es mucho más que Madrid y Barcelona»
La directora del Museo Pushkin anuncia futuros proyectos en Málaga, donde la institución participa en dos muestras sobre Picasso
Lunes, 8 abril 2019

Marina Loshak está al frente del Museo Pushkin, uno de los centros artísticos más importantes del mundo con una colección que supera las 700.000 obras de arte y que estos meses participa en dos exposiciones simultáneas en Málaga con Picasso como hilo conductor.

–¿Cuántas exposiciones en todo el mundo tiene el museo en estos momentos?

–No sabría decir un número exacto, pero estamos de manera simultánea en muchos países. Por supuesto, con más frecuencia en los museos centrados en el modernismo francés, los impresionistas y postimpresionistas, porque nuestro país alberga quizás la mejor colección del mundo de este tipo de arte. En estos momentos tenemos una exposición en México, acabamos de volver de Taiwan, luego habíamos estado en el Museo Nacional de Tokio... Son muchos viajes. Nuestras obras siempre se están moviendo de un lado para otro y eso es muy importante, porque estamos en una agenda cultural internacional, al tiempo que muchas obras de todo el mundo llegan al Museo Pushkin para nuestras presentaciones.

–Y en medio de esa presencia internacional, ¿qué ha llevado al museo a esta doble presencia en Málaga con la exposición sobre Olga Khokhlova en el Museo Picasso y el proyecto en torno a Iliazd y Picasso en la Casa Natal?

–Conocemos muy bien los dos museos. Tenemos una gran amistad con Bernard Picasso y conocemos muy bien al director del museo (José Lebrero), como también tenemos una gran relación con la fundación. Es más, para nosotros era muy importante hacer esta exposición en la Casa Natal, porque para nosotros es algo así como un lugar sagrado, el lugar donde nació Picasso. Casi conserva el aura de Picasso aquí, por eso este proyecto, además de un carácter divulgativo, tiene una vertiente muy íntima a raíz de la amistad maravillosa entre estas dos personas: Iliazd y Picasso. Sabemos bien que Picasso no era la persona más abierta y amigable del mundo, que podía ser egoísta por momentos, que tenía una actitud bastante especial a la hora de escoger a las personas de su entorno, pero ha sido un gran amigo de sus amigos y en esta exposición se muestra. Por eso queríamos empezar este proyecto justo en este lugar y en el futuro queremos darle continuidad en otros grandes museos. Por ejemplo, esperamos que este proyecto lo acoja en el futuro el Centre Pompidou de París.

–Ya que menciona el Pompidou. La institución francesa plantea su expansión internacional a través de filiales como la de Málaga. Se trata de una estrategia que no ha emprendido el Museo Pushkin. ¿Qué opina de esta tendencia a abrir delegaciones por parte de las grandes instituciones artísticas internacionales?

–Es una estrategia maravillosa y no se aplica sólo en Málaga, ni mucho menos. Esa manera de actuar es muy popular y tiene su mérito, por supuesto, porque el arte y la cultura es lo que nos une. Los políticos no tienen tanto éxito como los museos en ese sentido, por eso creo que es una estrategia interesante. Sin embargo, no abriremos sucursales en ninguna ciudad fuera de Rusia. Nosotros apostamos por proyectos intelectuales y por llevarlos a donde nos parece interesante, donde puede haber buena acogida.

–¿Cree que hay demasiados museos en Málaga?

–Creo que Málaga es un lugar único, sin ninguna duda. Cuando visité la ciudad hace unos meses me sorprendió mucho todo lo que se ha logrado en tan poco tiempo. En España hay lugares maravillosos, históricos y con un gran patrimonio y es justo aquí donde se ha desarrollado esa estrategia cultural que ha alcanzado unos resultados impresionantes. Creo que los museos abiertos en Málaga son una muestra de lo importante que es el ambiente cultural para el turismo y para la economía de una ciudad.

–Al hilo de esa estrategia, en Málaga surge de manera recurrente el debate sobre la posible utilización excesiva de la figura de Picasso como reclamo promocional. ¿Qué opina?

–Me parece que es algo natural. Nunca hay demasiado Picasso. Supongo que depende de cómo se aproximen a él, pero hablamos de un artista que ha sido tan polifacética que puede haber una gran cantidad de posibilidades de acercarse a él. En París, el Museo Picasso es mi museo favorito, es uno de los lugares más visitados de la ciudad y es un museo que sólo alberga proyectos en torno a Picasso. Nunca me han decepcionado las propuestas que plantea. Hay pocos pintores en la historia de la humanidad que ofrezcan tantas posibilidades y que dejasen una obra tan abierta a tantas posibles interpretaciones. Por eso creo que es imposible abusar de Picasso, porque nunca hay demasiado Picasso.

–En torno a Picasso tienen ahora dos exposiciones en Málaga. ¿Tienen nuevas propuestas en la agenda para mostrar en la ciudad?

–Siempre estamos trabajando en multitud de proyectos. Tenemos planes relacionados con todos los lugares donde nos esperan, donde el espectador quiere ver nuestros proyectos. Málaga es uno de esos lugares. Al hilo de lo que preguntaba antes sobre las delegaciones de los grandes museos, estoy segura de que los malagueños que pueden ir al Centre Pompidou, al Museo Ruso, al Thyssen, al CAC... esos visitantes malagueños están preparados para recibir nuestros proyectos. Tenemos una relación muy estrecha con España, tenemos una relación estratégica con La Caixa, colaboramos activamente con el Museo del Prado y el Thyssen-Bornemisza... Pero España no es sólo Madrid y Barcelona. El caso de Málaga demuestra que la cultura en España es mucho más que Madrid y Barcelona. Esta ciudad se ha convertido en un espacio cultural único, por eso para nosotros es un placer poder pensar en futuros proyectos, quizá no relacionados con Picasso, pero sí relacionados con esta ciudad.