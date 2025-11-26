Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Uwe Scheele, director de la muestra, en la inauguración de la Semana de Cine Alemán. MIGUE FERNÁNDEZ

De Málaga a Berlín desde el patio de butacas: empieza la Semana de Cine Alemán

El Albéniz inaugura la sexta edición con una sala repleta y la comedia 'Zwei zu eins', primero de los nueve largometrajes que podrán verse esta semana

Carmen Barainca

málaga.

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 01:00

Hay promesas que se hacen para cumplir un propósito y otras que, sin pretenderlo, terminan definiendo un camino. La Semana de Cine Alemán pertenece a ... esa segunda categoría. «Este proyecto llega para quedarse». La afirmación, hecha hace cinco años, anoche se confirmó en el cine Albéniz de Málaga con una sala abarrotada y una comunidad, alemana y española, que compartirá la misma pantalla. La inauguración de la 6ª Semana de Cine Alemán volvió a demostrar que el cine puede ser, además de un arte, una forma de intercambio social. Más de doscientas personas llenaron el Cine Albéniz en una edición que, como destacó Uwe Scheele, director de SUR Deutsche Ausgabe y responsable del ciclo, «se ha convertido en un evento cultural esencial en Málaga».

