De Málaga a Berlín desde el patio de butacas: empieza la Semana de Cine Alemán

Hay promesas que se hacen para cumplir un propósito y otras que, sin pretenderlo, terminan definiendo un camino. La Semana de Cine Alemán pertenece a ... esa segunda categoría. «Este proyecto llega para quedarse». La afirmación, hecha hace cinco años, anoche se confirmó en el cine Albéniz de Málaga con una sala abarrotada y una comunidad, alemana y española, que compartirá la misma pantalla. La inauguración de la 6ª Semana de Cine Alemán volvió a demostrar que el cine puede ser, además de un arte, una forma de intercambio social. Más de doscientas personas llenaron el Cine Albéniz en una edición que, como destacó Uwe Scheele, director de SUR Deutsche Ausgabe y responsable del ciclo, «se ha convertido en un evento cultural esencial en Málaga».

No se trataba solo de abrir la programación. Era, en cierto modo, constatar que el vínculo tejido desde 2020 ha adquirido la solidez de lo inevitable. Scheele remarca que a través de este evento cultural «se han tendido puentes» que incluyen proyecciones complementarias en Mijas y Torrox y un equipo organizador que mantiene su núcleo: SUR deutsche Ausgabe, el Instituto Goethe de Madrid y el Consulado de Alemania en Málaga.

La esencia del acto giró en torno a esa vocación de cercanía. «La historia alemana es rica, compleja y relevante para entender el contexto europeo y global», afirmó el vicepresidente de la asociación Amigos del Goethe-Institut España, Stefan Meyer, en su intervención. Reivindica una cinematografía que, desde el expresionismo hasta 'La vida de los otros', ha construido lenguajes diversos sin renunciar a sus raíces políticas y estéticas. Meyer defendió el cine como «un medio para fomentar el intercambio mutuo», un propósito que encontró eco en la composición del público. Españoles, alemanes y personas de otras nacionalidades compartiendo butacas. Asientos cruzados y un interés común: descubrir lo que el cine germano narra hoy.

Ana Pérez, coordinadora del Instituto Goethe de Madrid, profundizó en esa línea al exponer una programación que reúne obras premiadas: «desde adaptaciones literarias, biografías, thrillers, comedias, dramas y cine policíaco», todas ellas reconocidas en el circuito alemán. Declaró que algunas obras poseen un realismo tan afilado que «se te olvida que estás viendo una película, estás viendo la vida misma». Según destacó, el objetivo del Goethe es «celebrar esta sexta edición con una programación variopinta e interesante», marcada por la convivencia de miradas jóvenes y consagradas.

El Consulado alemán incidió en otra clave del programa: la presencia de tres películas dedicadas a la Alemania del Este y del Oeste, «un tema que lamentablemente sigue siendo vigente en la Alemania actual». Esa memoria fracturada articula varios de los títulos programados, desde el acercamiento íntimo de 'Mit der Faust in die Welt schlagen' hasta los ecos políticos de 'Rote Sterne überm Feld'. Para el cónsul Franko Stritt, la cita vuelve a ser «el acto cultural más importante y más grande» del organismo en Málaga.

La apertura quedó en manos de 'Zwei zu eins' (El gran golpe del Este), comedia basada en hechos reales que satiriza la carrera contrarreloj de una familia de la RDA para convertir un alijo de marcos desvalorizados en dinero útil antes de la reunificación. Scheele describió la película como «una comedia que al mismo tiempo te hace pensar» y destacó la presencia de actores de «primer nivel», entre ellos Sandra Hüller, nominada al Óscar el año pasado. El actor Anselm Haderer, que no pudo asistir presencialmente, envió un vídeo en el que agradeció la invitación y confesó el valor personal del proyecto: «Cuando recibí la oportunidad de participar en 'Zwei zu eins', mi sentimiento fue muy grande».

A la programación de Málaga se suman, un año más, las sedes de Mijas y Torrox. El representante del Ayuntamiento de Mijas señaló el «orgullo» de una localidad donde «más del 40% de los 1.053 alemanes empadronados» participan activamente en la vida cultural. «Los alemanes lo tienen todo preparado seis meses antes; los españoles, seis minutos antes», bromeó, antes de prometer que el próximo año «dirá más palabras en alemán».

Desde Torrox, municipio que acoge a «la zona más llena de residentes alemanes de la península», recordaron el compromiso de mantener su proyección. El alcalde, Óscar Medina, no pudo estar presente en el acto debido al trágico suceso que ha acabado con la vida de cuatro personas por un escape de gas en la localidad.

La Semana de Cine Alemán se celebrará hasta el sábado con nueve largometrajes recientes, todos ellos inéditos en Málaga y reconocidos en el panorama alemán.