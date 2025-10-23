Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

-Los humoristas Luis Piedrahita, Goyo Jiménez y Galder Varaspresentan en San Sebastián el primer Festival Internacional de Comedia. EFE

Luis Piedrahita, Goyo Jiménez, Ana Morgade, Eva Hache y Hovik Keuchkerian participarán en Umore, el primer Festival Internacional de la Comedia

Se celebrará, del 4 al 8 de marzo de 2026, en San Sebastián y otras localidades guipuzcoanas, y las entradas ya están a la venta

C. P. S.

Jueves, 23 de octubre 2025, 18:05

Comenta

Que el humor es algo que necesitamos cada día más, es una realidad indiscutible. Por eso, rostros tan conocidos como los de Luis Piedrahita, Eva ... Hache, J.J. Vaquero, Goyo Jiménez, Carolina Iglesias y Victoria Martín (Estirando el chicle), Ana Morgade, Hovik Keuchkerian, Mikel Bermejo o Galder Varas se reunirán en San Sebastián del 4 al 8 de marzo de 2026. Será gracias a Umore, el primer Festival Internacional de la Comedia, que ofrecerá al público las propuestas más interesantes del panorama humorístico en la capital donostiarra, pero también en otras localidades guipuzcoanas, con el objetivo de convertir el humor, al menos durante esos días, en el centro de su vida cultural.

