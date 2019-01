Del amplio y no menos interesante mundo de los grandes maestros de la guitarra flamenca vamos a intentar tratar hoy de uno de los más destacados del pasado siglo XX. Nacido en Sevilla el 1 de junio de 1914, Luis López Tejera, más conocido como Luis Maravilla, ya comentaremos el porqué del nombre artístico, e hijo del cantaor Luis López Benítez 'Niño de las Marianas', comenzó el estudio de este instrumento con su padre siendo aún un niño, para continuar poco después con Pepe de Badajoz, perfeccionándose no mucho más tarde al frecuentar los locales donde en Madrid se daba flamenco en aquella época, especialmente el colmao Villa Rosa, donde pudo escuchar a importantes maestros de la guitarra flamenca, entre ellos Ramón Montoya, Perico el del Lunar, Manolo de Huelva, Los de Badajoz, Luis Yance, etc, etc.

Profesionalmente Luis Maravilla debutó en el madrileño Teatro Pavón el 5 de octubre de 1926, vistiendo todavía pantalón corto, la noche en que Manuel Vallejo recibió la II Llave de Oro del Cante. Dos años más tarde, en 1928, contando 14 de edad, el joven guitarrista ganó en el madrileño Teatro de la Zarzuela la Copa Montoya -puesta en juego por el guitarrista madrileño del mismo apellido- al mejor guitarrista de la noche, y en esa misma velada Luis Maravilla se hizo con el apodo por el que fue conocido toda su vida artística. Ocurrió que estando presente en el concurso el general Primo de Rivera -según los aficionados e investigadores buen aficionado al cante- dijo al joven guitarrista tras escucharle: «Ese niño es una maravilla tocando la guitarra». Y con Maravilla se quedó como nombre artístico.

A partir de este acontecimiento empezó a acompañar a las primeras figuras del flamenco actuando en el Cine Pardiñas, Monumental Cinema, Circo Price, Teatro Apolo, etc. En 1930 viajó a Málaga y Zaragoza, y en 1931 actuó en Madrid en un espectáculo con Juan Varea, José Cepero, Mazaco etc. Al año siguiente viajó a Buenos Aires para trabajar en el Teatro Casino con el espectáculo 'Tapices españoles', junto a su padre, su mujer Pilar Calvo, Niño del Museo y otros. Después Uruguay y regreso a Buenos Aires con La Copla Gitana en el Teatro Mayo. De vuelta a España nueva actuación en el Price junto a su mujer, José Cepero, Pepe el Pena, Mazaco etc. Durante la guerra civil trabajó en Francia y terminada la misma lo hizo con Miguel de Molina, Luisita Esteso y Gracia de Triana, y en 1946 ingresó en el Ballet de Pilar López hasta 1957; con La Chunga en 1959 y con José Greco en 1960. Retirado de los escenarios se dedicó a la enseñanza hasta su fallecimiento en Alicante el año 2000.