Se ha cumplido hace unos días un nuevo aniversario de la muerte del cantaor Luis Caballero Polo, nacido en Aznalcóllar (Sevilla) en 1919 y fallecido en 2010, a los 91 años de edad. Criado en Huelva, donde su padre estuvo como encargado de un cortijo, allí escuchó los primeros cantes y aprendió los estilos flamencos de la zona. Ya de mayor recorrió España, trabajó en un hotel de Torremolinos y posteriormente y durante más de cuarenta años, fue correturno de la bodega del Hotel Alfonso XIII de Sevilla. Cuñado del cantaor Pepe Aznalcóllar, bebió de sus cantes hasta que más tarde encontró las fuentes trianeras que inspiraron su decir flamenco.

Ya en Sevilla revolucionó el flamenco a través de la radio junto a Rafael Belmonte, médico hermano del 'Pasmo de Triana'. Y en la popular Tertulia Flamenca de Radio Sevilla, con Antonio Mairena y Naranjito de Triana, gestó la primera «Misa Flamenca» que se cantó en una iglesia. En 1971, con motivo del 25 Congreso Mundial de las Juventudes Musicales, se llevó a Florencia donde obtuvo un éxito sin precedentes. Un año más tarde, en 1972, por deseo de la Real Academia de Bellas Artes, se llevó la misa a Puerto Rico. Tampoco RTVE fue ajena a los éxitos de Luis Caballero, ya que el cantaor sevillano hizo el papel de Silverio Franconetti en 'Rito y Geografía del Cante', y el e Antonio Chacón en 'La Rubia y El Canario'.

Igualmente fue un gran conferenciante que siempre trató el flamenco con dignidad y conociendo lo que tenía entre manos; también fue un buen escritor de estos temas, cosa que dejó demostrada en sus libros «¿Somos o no somos andaluces?», «Entre la paz, la guerra y el cante», «Historia de flamencos y flamencos de historia», «Sevilla entre las divagaciones flamencas», etc. Grabó también una interesante discografía flamenca y participó igualmente en un buen número de festivales veraniegos, siempre junto a las más importantes figuras. Visitó en diversas ocasiones la Peña Juan Breva, y tuve el honor de ser compañero suyo en los jurados de «El compás del cante». Luis fue un buen conocedor de malagueñas, fandangos, granainas, peteneras, cantes de Levante, soleares, saetas (de la que fue premio nacional), etc. Falleció casi en el olvido y azotado por una fuerte demencia, el 24 de julio de 2010 en Mairena del Aljarafe.