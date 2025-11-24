Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Manuel Menchón, en Condes de Gabia. q J. E. C.

«Tenemos a Lorca en 6K, eso es para verlo en el cine»

Manuel Menchón CineastaEl hallazgo de las nuevas imágenes de García Lorca forma parte de 'La voz quebrada', película que se estrenará en 2026

J. E. C.

Granada.

Lunes, 24 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El malagueño Manuel Menchón participó en las V Jornadas de Industria Audiovisual que organiza Film in Granada. Allí habló, por primera vez, de su ... filme 'La voz quebrada'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere atropellado un hombre de 44 años esta madrugada en Málaga: hay un detenido
  2. 2 Giro del tiempo en Andalucía: un nuevo frente dejará lluvias y avisos por fuerte viento y olas
  3. 3 Muere atropellado un hombre de 44 años esta madrugada en Málaga: hay un detenido
  4. 4 Impiden la venta en Málaga de un bebé por 3.000 euros a una pareja que no podía tener hijos por problemas de fertilidad
  5. 5 El crimen de Rincón: el detenido acabó con la vida de su exmujer a puñaladas
  6. 6

    Reconocer un infarto a tiempo: el de las mujeres puede avisar de forma distinta, alertan los cardiólogos
  7. 7 Cuando hablamos de pescaíto malagueño, ¿sabemos qué es lo que realmente viene de Málaga?
  8. 8 Empieza el plazo para optar a 253 VPO con alquileres de unos 400 euros mensuales en Málaga
  9. 9 Rincón llora el crimen de María Victoria, una mujer «humilde, trabajadora y muy querida»
  10. 10

    La jubilación a los 60 años sin recortes para los camioneros se decidirá en primavera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur «Tenemos a Lorca en 6K, eso es para verlo en el cine»

«Tenemos a Lorca en 6K, eso es para verlo en el cine»