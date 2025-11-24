El malagueño Manuel Menchón participó en las V Jornadas de Industria Audiovisual que organiza Film in Granada. Allí habló, por primera vez, de su ... filme 'La voz quebrada'.

-¿Qué nos puede contar de 'La voz quebrada'?

-Sólo puedo avanzar que hay material inédito de documentación nueva. Tenemos más de 87 filmaciones de una treintena de archivos públicos, filmoteca y archivos privados, como es el caso de la colección de Gonzalo Menéndez-Pidal. Ha sido un viaje enorme.

-No será una película de bustos parlantes.

-No, pero sí hay un elenco muy relevante. Actores y actrices que ponen su voz a documentos oficiales, cartas... es decir, interpretan lo que hay. Nadie da su punto de vista o su opinión.

-¿Cuándo la veremos?

-Estamos en fase de posproducción, terminando la película. En principio, se estrenará en el primer semestre de 2026. Ha sido una producción muy larga, cinco años de trabajo.

-¿Qué ha sentido al encontrar imágenes inéditas de Lorca, como las del archivo de Menéndez-Pidal?

-A lo largo de la película hubo varios hallazgos. El de Menéndez-Pidal es uno de ellos. Esos momentos son como cuando un niño encuentra algo enterrado en la arena de la playa. Te llevan a la parte más infantil y de emoción pura, como quien encuentra un tesoro. Una emoción muy bonita, ser consciente de que tienes algo de valor y que en ese momento sólo lo tienes tú y las ganas que te dan de compartirlo con el público.

-Y en alta resolución.

-Tenemos a Lorca en 6K, eso es para verlo en el cine. Sólo en una sala se pueden dar las condiciones idóneas para provocar esa emoción pura que te decía, la catarsis.